ACG Tatil 2020: Smith Rock Kataloğu

All Conditions Gear. Dünya Gezegeni, Smith Rock'ta Tasarlandı, Test Edildi ve Üretildi.
Bir sürecimiz var. Bir ürünü oluşturmadan önce kendimize ilham kaynağı arıyoruz. Arayışımız bu sezonda bizi Oregon'daki Smith Rock'a götürdü. Yeni koleksiyonumuzu, aynı zamanda ilham kaynağımız olan bu yerde denedik. Bu koleksiyondaki eşofman altları, ceketler, üstler ve ayakkabılar Smith Rock'ı yansıtıyor. Tasarımlardan birkaçına doğa resimleri temel oldu. Ceketlerimizi adlandırırken yürüyüş yollarına saygı duruşunda bulunduk. Karşılaştığımız hava şartlarını yansıtmak için ise GORE-TEX kumaş, PrimaLoft ve sağlam kauçuk gibi malzemeler kullandık. Artık "Dünya Gezegeninde Tasarlandı, Test Edildi ve Üretildi" ifadesini gördüğünde sürecimizin ne anlama geldiğini bileceksin.
Kuru Tutan Üst—KADINLAR İÇİN ACG MISERY RIDGE GORE-TEX CEKET; Sıcak Tutan Üst—KADINLAR İÇİN ACG ROPE DE DOPE TOPLANABİLİR YALITIMLI ULTRAROCK CEKET; Alt—KADINLAR İÇİN ACG SMITH SUMMIT KARGO PANTOLON; Çoraplar—ACG KELLY RIDGE CREW ÇORAP; Ayakkabı—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Kuru Tutan Üst—ERKEKLER İÇİN ACG ROPE DE DOPE TOPLANABİLİR YALITIMLI ULTRAROCK CEKET; Sıcak Tutan Üst—ERKEKLER İÇİN ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE SWEATSHIRT; Alt—ERKEKLER İÇİN ACG TRAIL EŞOFMAN ALTI; Ayakkabı—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
İçlik—ACG GIFT SHOP PERFORMANCE L GIF T UZUN KOLLU ÜST; Alt—KADINLAR İÇİN ACG TRAIL EŞOFMAN ALTI; Çoraplar—ACG KELLY RIDGE CREW ÇORAP; Ayakkabı—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Şapka—ACG 3'Ü 1 ARADA BERE, Kuru Tutan Üst—ERKEKLER İÇİN ACG MISERY RIDGE GORE-TEX CEKET, Sıcak Tutan Üst— ERKEKLER İÇİN ACG ROPE DE DOPE TOPLANABİLİR YALITIMLI ULTRAROCK CEKET, Alt—ERKEKLER İÇİN ACG TRAIL EŞOFMAN ALTI, Ayakkabı—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Aksesuar—ACG ULTRAROCK BOYUNLUK; İçlikler—KADINLAR İÇİN ACG EARTH PERFORMANCE UZUN KOLLU ÜST; KADINLAR İÇİN ACG ULTRAROCK KISA KOLLU İŞLEMELİ TİŞÖRT; Alt—KADINLAR İÇİN ACG SMITH SUMMIT KARGO PANTOLON; Ayakkabı—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Kuru Tutan Üst—ERKEKLER İÇİN ACG TUFF NUGGETS TOPLANABİLİR YAĞMURLUK; İçlik—ACG MOTHER HUGGER PERFORMANCE KISA KOLLU ÜST; Alt—MENS ACG TRAIL EŞOFMAN ALTI; Ayakkabı—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Şapka—ACG TAILWIND SSNL ŞAPKA; Aksesuar—ACG ULTRAROCK BOYUNLUK; Sıcak Tutan Üst—KADINLAR İÇİN ACG ROPE DE DOPE TOPLANABİLİR YALITIMLI ULTRAROCK CEKET; Alt—KADINLAR İÇİN ACG TRAIL EŞOFMAN ALTI; Çoraplar—ACG KELLY RIDGE CREW ÇORAP; Ayakkabı—NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Şapka—ACG 3'Ü 1 ARADA BERE; Sıcak Tutan Üst—ERKEKLER İÇİN ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE SWEATSHIRT; Alt—ERKEKLER İÇİN ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE EŞOFMAN ALTI; Ayakkabı—NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Kuru Tutan Üst—ERKEKLER İÇİN ACG 4TH HORSEMAN ŞİŞME CEKET; İçlik—KADINLAR İÇİN ACG EARTH PERFORMANCE UZUN KOLLU ÜST; Alt—ERKEKLER İÇİN ACG SMITH SUMMIT KARGO PANTOLON; ERKEKLER İÇİN ACG TRAIL EŞOFMAN ALTI; Ayakkabı—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Aksesuar—ACG ULTRAROCK BOYUNLUK; Sıcak Tutan Üst—KADINLAR İÇİN ACG EARTH PERFORMANCE UZUN KOLLU ÜST; Alt—ERKEKLER İÇİN ACG SMITH SUMMIT KARGO PANTOLON; Ayakkabı—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Şapka—ACG 3'Ü 1 ARADA BERE, Kuru Tutan Üst—ERKEKLER İÇİN ACG MISERY RIDGE GORE-TEX CEKET, Sıcak Tutan Üst— ERKEKLER İÇİN ACG ROPE DE DOPE TOPLANABİLİR YALITIMLI ULTRAROCK CEKET, Alt—ERKEKLER İÇİN ACG TRAIL EŞOFMAN ALTI, Ayakkabı—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Kuru Tutan Üst— ERKEKLER İÇİN ACG 4TH HORSEMAN ŞİŞME CEKET; Ayakkabı—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Sıcak Tutan Üst— KADINLAR İÇİN ACG WOLF TREE POLARTEC CREW ÜST; Alt—KADINLAR İÇİN ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE EŞOFMAN ALTI; Aksesuar—ACG KARST SMIT; Ayakkabı—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Kuru Tutan Üst—KADINLAR İÇİN ACG MISERY RIDGE GORE-TEX CEKET; Sıcak Tutan Üst—KADINLAR İÇİN ACG ROPE DE DOPE TOPLANABİLİR YALITIMLI ULTRAROCK CEKET; Alt—KADINLAR İÇİN ACG SMITH SUMMIT KARGO PANTOLON; Çoraplar—ACG KELLY RIDGE CREW ÇORAP; Ayakkabı—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Aksesuar—ACG ULTRAROCK BOYUNLUK; İçlik—ACG GIFT SHOP PERFORMANCE UZUN KOLLU ÜST; Alt—ERKEKLER İÇİN ACG SMITH SUMMIT KARGO PANTOLON; Ayakkabı—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Aksesuar—ACG ULTRAROCK BOYUNLUK; Sıcak Tutan Üst— ERKEKLER İÇİN ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK FLEECE TAM BOY FERMUARLI ÜST; Alt—ERKEKLER İÇİN ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK FLEECE EŞOFMAN ALTI; Ayakkabı—NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Aksesuar—ACG ULTRAROCK BOYUNLUK; Sıcak Tutan Üst—ERKEKLER İÇİN ACG FLEECE CREW ÜST; Alt—ERKEKLER İÇİN ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE EŞOFMAN ALTI; ERKEKLER İÇİN ACG SMITH SUMMIT KARGO PANTOLON; Ayakkabı—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
İçlik— KADINLAR İÇİN ACG ULTRAROCK KISA KOLLU İŞLEMELİ TİŞÖRT; Alt — KADINLAR İÇİN ACG TRAIL EŞOFMAN ALTI; Ayakkabı—NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX