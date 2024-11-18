Dünya Barışı için ACG Kılavuzu

ACG'nin Dünyada Huzur Rehberi
Huzur, herkes için farklı bir anlam taşır. Ama senin huzur tanımın ne olursa olsun, ACG onu bulmana yardımcı olacak. Biz bu arayışın doğada başladığına inanıyoruz. Bu rehberde, günlük hayatın karmaşasından uzaklaşıp huzur bulmana yardımcı olması için tasarlanmış doğayla etkileşim yöntemlerini öğreneceksin. Bu yöntemleri yakınındaki bir parkta veya sevdiğin bir doğal alanda test etmeni tavsiye ederiz. Doğayı keşfederken çok işine yarayacak bilgilerin yer aldığı bu web sitesini günlerce, haftalarca, aylarca, hatta yıllarca açık bırakabilirsin. Ne kadar sürerse sürsün, huzur dolu keşiflerini bizimle paylaşacağını umut ediyoruz.
Her Gün Doğayla Bağ Kurmak İçin Ne Yapmalısın?
Doğanın faydaları, onları yaşadığın zaman açık hale gelir. Herkes otobüse binip Smith Rock'ta yürüyüş yapmaya gidemez. Bu tamamen normaldir. Şehir dışında, banliyöde veya büyük bir şehirde yaşaman fark etmez; ACG'nin yeni rehberi sayesinde her gün doğayla bağ kuracaksın. Senin için grafik bile hazırladık.
1. ADIM: Doğa aslında her yerdedir. Her gün dikkatini verip normalde gözden kaçırdığın küçük şeyleri fark edebilirsin. Kaldırım çatlaklarından çıkan küçük otlar, doğanın parçasıdır.
2. ADIM: Bu hafta yakınındaki bir parkı ya da doğal alanı ziyaret etmeyi dene. Harika zaman geçireceğini garanti ederiz.
3. ADIM: Ayda bir uzun bir doğa yürüyüşüne çıkmayı hedefle. Bu, çevrendekileri daha iyi anlamana yardımcı olacaktır. Bir arkadaşını yanında getirmeyi unutma. İki ayaklı, dört ayaklı, hatta 100 ayaklı bile olabilir. ACG ayrımcılık yapmaz.
4. ADIM: Gitmek istediğin bir milli park varsa yıllık izninde oraya gitmeyi planla. Kaderin senin elinde. Ama aslında kaderi kimse kontrol edemez. İşte seyahat ederken düşünebileceğin bir konu…
Her Şeyin Farkına Varmak İçin Ne Yapmalısın?
Yavaşla. Dur ve duyularını kullan. Ne duyuyorsun? Ne kokusu alıyorsun? Ne görüyorsun? Son sorunun yanıtı çok açık: ACG'nin web sitesini görüyorsun. Bu derste her şeyin farkına varmayı öğreneceksin. Doğada yürüyüşe çık ve stres seviyenin azaldığını hisset. Güzel, değil mi?
1. ADIM: Ana odaklan. Rahat bir yer bul ve hareketsiz dur. Beynindeki tüm düşünceleri dışarıya at. Beklediğimizden de fazlaymışlar.
2. ADIM: Dışarıdayken duyularını kullan. Bir şeye dokunurken ona saygı duy. Bir şeyi koklarken ona yaklaşmaktan çekinme. Bir şeyin tadına bakarken onun duygularını incitmediğinden emin ol.
3. ADIM: Ağaçlar yere enerji verir ve sakinlik hissi uyandırır. Lütfen ilk fırsatta bir ağacı kucakla. Şimdiden teşekkürler.
Annene Saygılı Olmak İçin Ne Yapmalısın?
Gezegen yaşayan, nefes alan bir varlıktır. Adı Dünya'dır ve senin annendir. ACG'nin bu rehberi, ona saygı göstermenin en iyi yollarını öğretecek. Yanında getirdiklerini geri götürmeyi, canlıların üzerine basmamayı ve doğum gününde hediye edilen gitarı nerelerde çalmaman gerektiğini öğren. Anneni kucaklamanın zamanı geldi.
1. ADIM: Yolda çöp görürsen topla ve ilk gördüğün çöp kutusuna at. Bunu iğrenç buluyorsan bir de annenin neler hissettiğini düşün.
2. ADIM: Nereye bastığına dikkat et. Küçük canlıların büyük duyguları vardır.
3. ADIM: Taşları üst üste dizmek, yüksek sesle müzik dinlemek ve diğer benzer aktiviteler, doğaya zarar verir. İşi doğanın ekosistemine bırak. Uyumu yakalamak için doğayı sev ve koru.
Telefonunu Unutmak İçin Ne Yapmalısın?
Telefonuna ihtiyacın yok. Aslında bu rehberi okumak için ihtiyacın olabilir. Ama doğadayken yanında dijital cihazlar olmadığında daha kolay sakinleşebilir ve doğadan keyif alabilirsin. ACG, telefonunu elinden bıraktığında nasıl huzur bulacağını anlatacak. Bu rehberi okuduktan sonra küçük veya büyük bir delik bul ve telefonunu en azından bir süreliğine o delikte bırak.
1. ADIM: Cep telefonu yoksunluğuyla mücadele et. Cihazın olmadan ana daha iyi odaklanmak için batonunu elinde dengelemeyi veya taş sektirmeyi dene.
2. ADIM: Doğayı yaratıcılığının aracı olarak kullanarak dikkatini dağıtmayı dene. Kara kalem çizim yap ya da küçük bir resim çiz.
3. ADIM: Arkadaşınla birlikte yapabileceğin bir aktivite bul. Arkadaşlar harikadır.