Dünya Barışı için ACG Kılavuzu

Huzur, herkes için farklı bir anlam taşır. Ama senin huzur tanımın ne olursa olsun, ACG onu bulmana yardımcı olacak. Biz bu arayışın doğada başladığına inanıyoruz. Bu rehberde, günlük hayatın karmaşasından uzaklaşıp huzur bulmana yardımcı olması için tasarlanmış doğayla etkileşim yöntemlerini öğreneceksin. Bu yöntemleri yakınındaki bir parkta veya sevdiğin bir doğal alanda test etmeni tavsiye ederiz. Doğayı keşfederken çok işine yarayacak bilgilerin yer aldığı bu web sitesini günlerce, haftalarca, aylarca, hatta yıllarca açık bırakabilirsin. Ne kadar sürerse sürsün, huzur dolu keşiflerini bizimle paylaşacağını umut ediyoruz.