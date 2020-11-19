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      Nike ACG'nin ABC'si

      ACG'nin ABC'si

      Bir sürecimiz var. Bir ürünü oluşturmadan önce kendimize ilham kaynağı arıyoruz. All Conditions Gear'a rehberlik eden bu ilkeleri takip edersen sen de işine yarayacak bilgiler edinebilirsin.

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      Nike ACG'nin ABC'si

      A — Dünya Gezegeninde, Doğa İçin Tasarlandı, Test Edildi ve Üretildi.

      ACG, All Conditions Gear'ın kısaltmasıdır. Sloganımız şudur: "Dünya gezegeninde, doğa için tasarlandı, test edildi ve üretildi." İster hayatında hiç doğa yürüyüşüne çıkmamış biri, ister deneyimli bir doğa rehberi ol, geliştirdiğimiz her ürün hem sana hem de doğaya odaklanır.

      Nike ACG'nin ABC'si

      B — Konuma Özel Hikayeler

      Her sezon farklı bir yere gidip oranın hikayesini anlatırız. Ormanlar, çöller, yanardağlar, tundralar: İlham bulamayacağımız bir yer yoktur.

      Nike ACG'nin ABC'si

      C — Tasarımlarımızın İlham Perisi Dünya

      Ürünlerimizi Dünya gezegeninde üretiyoruz. Bu yüzden gezegenimizi keşfe çıktığımızda tasarımlarımızı şekillendirebilecek koşullara dikkat ediyoruz. Kayalık arazide yürüyüş yapmak için tutuş gerekir. Nemli ormanlar için nefes alabilen file gerekir. Siyah kumlu sahiller, suyu tahliye eden ayakkabılara ilham verir.

      Nike ACG'nin ABC'si

      D — Ürün Testi

      Ürünlerin ACG standartlarını karşıladığından nasıl emin oluyoruz? Sen onları giymeden biz test ediyoruz. Gezegenin her yerinde, tüm koşullarda. Logomuz, onay mührümüzdür.

      Nike ACG'nin ABC'si

      E — Sürdürülebilirlik

      Stillerimizi üretirken doğayı düşünürüz. Her zaman daha sürdürülebilir olmanın yollarını ararız. Başka bir Dünya yok. Ona iyi bakalım.

      Nike ACG'nin ABC'si

      F — Doğada Kullanım İçin

      ACG'nin felsefesi, doğayla uyum içindedir. Dünya fethedilecek veya evcilleştirilecek bir yer değil, keyif alınacak bir yerdir. Yapılacak tek şey kaldı: Dışarıya çıkmak. Hala Dünya'dayız. Haydi gidelim.

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