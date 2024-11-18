Nike ACG'nin ABC'si

ACG, All Conditions Gear'ın kısaltmasıdır. Sloganımız şudur: "Dünya gezegeninde, doğa için tasarlandı, test edildi ve üretildi." İster hayatında hiç doğa yürüyüşüne çıkmamış biri, ister deneyimli bir doğa rehberi ol, geliştirdiğimiz her ürün hem sana hem de doğaya odaklanır.