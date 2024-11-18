Nike ACG'nin ABC'si

ACG'nin ABC'si
Bir sürecimiz var. Bir ürünü oluşturmadan önce kendimize ilham kaynağı arıyoruz. All Conditions Gear'a rehberlik eden bu ilkeleri takip edersen sen de işine yarayacak bilgiler edinebilirsin.
A — Dünya Gezegeninde, Doğa İçin Tasarlandı, Test Edildi ve Üretildi.
ACG, All Conditions Gear'ın kısaltmasıdır. Sloganımız şudur: "Dünya gezegeninde, doğa için tasarlandı, test edildi ve üretildi." İster hayatında hiç doğa yürüyüşüne çıkmamış biri, ister deneyimli bir doğa rehberi ol, geliştirdiğimiz her ürün hem sana hem de doğaya odaklanır.
B — Konuma Özel Hikayeler
Her sezon farklı bir yere gidip oranın hikayesini anlatırız. Ormanlar, çöller, yanardağlar, tundralar: İlham bulamayacağımız bir yer yoktur.
C — Tasarımlarımızın İlham Perisi Dünya
Ürünlerimizi Dünya gezegeninde üretiyoruz. Bu yüzden gezegenimizi keşfe çıktığımızda tasarımlarımızı şekillendirebilecek koşullara dikkat ediyoruz. Kayalık arazide yürüyüş yapmak için tutuş gerekir. Nemli ormanlar için nefes alabilen file gerekir. Siyah kumlu sahiller, suyu tahliye eden ayakkabılara ilham verir.
D — Ürün Testi
Ürünlerin ACG standartlarını karşıladığından nasıl emin oluyoruz? Sen onları giymeden biz test ediyoruz. Gezegenin her yerinde, tüm koşullarda. Logomuz, onay mührümüzdür.
E — Sürdürülebilirlik
Stillerimizi üretirken doğayı düşünürüz. Her zaman daha sürdürülebilir olmanın yollarını ararız. Başka bir Dünya yok. Ona iyi bakalım.
F — Doğada Kullanım İçin
ACG'nin felsefesi, doğayla uyum içindedir. Dünya fethedilecek veya evcilleştirilecek bir yer değil, keyif alınacak bir yerdir. Yapılacak tek şey kaldı: Dışarıya çıkmak. Hala Dünya'dayız. Haydi gidelim.
ACG'nin ABC'si
Bir sürecimiz var. Bir ürünü oluşturmadan önce kendimize ilham kaynağı arıyoruz. All Conditions Gear'a rehberlik eden bu ilkeleri takip edersen sen de işine yarayacak bilgiler edinebilirsin.
A — Dünya Gezegeninde, Doğa İçin Tasarlandı, Test Edildi ve Üretildi.
ACG, All Conditions Gear'ın kısaltmasıdır. Sloganımız şudur: "Dünya gezegeninde, doğa için tasarlandı, test edildi ve üretildi." İster hayatında hiç doğa yürüyüşüne çıkmamış biri, ister deneyimli bir doğa rehberi ol, geliştirdiğimiz her ürün hem sana hem de doğaya odaklanır.
B — Konuma Özel Hikayeler
Her sezon farklı bir yere gidip oranın hikayesini anlatırız. Ormanlar, çöller, yanardağlar, tundralar: İlham bulamayacağımız bir yer yoktur.
C — Tasarımlarımızın İlham Perisi Dünya
Ürünlerimizi Dünya gezegeninde üretiyoruz. Bu yüzden gezegenimizi keşfe çıktığımızda tasarımlarımızı şekillendirebilecek koşullara dikkat ediyoruz. Kayalık arazide yürüyüş yapmak için tutuş gerekir. Nemli ormanlar için nefes alabilen file gerekir. Siyah kumlu sahiller, suyu tahliye eden ayakkabılara ilham verir.
D — Ürün Testi
Ürünlerin ACG standartlarını karşıladığından nasıl emin oluyoruz? Sen onları giymeden biz test ediyoruz. Gezegenin her yerinde, tüm koşullarda. Logomuz, onay mührümüzdür.
E — Sürdürülebilirlik
Stillerimizi üretirken doğayı düşünürüz. Her zaman daha sürdürülebilir olmanın yollarını ararız. Başka bir Dünya yok. Ona iyi bakalım.
F — Doğada Kullanım İçin
ACG'nin felsefesi, doğayla uyum içindedir. Dünya fethedilecek veya evcilleştirilecek bir yer değil, keyif alınacak bir yerdir. Yapılacak tek şey kaldı: Dışarıya çıkmak. Hala Dünya'dayız. Haydi gidelim.