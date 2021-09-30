AARMY Kurucu Ortağı Angela Manuel-Davis'e Göre Hayatın Tadını Çıkarmak Gerçekten Ne Anlama Geliyor?

"Hayatı yaşamak" sabah 9 akşam 5 çalışmayı bırakıp plajda kokteyl yudumlamak değildir (maalesef). Kondisyon bisikleti ve antrenman stüdyosu AARMY'nin kurucu ortağı ve baş motivasyon sorumlusu (böyle bir meslek gerçekten var) Angela Manuel Davis'e göre hayatı yaşamak, seni motive eden şeyi bulup varını yoğunu ortaya koymak demektir. Trained'in bu bölümünde ABD'li eski atletizm yıldızı sunucu Jaclyn Byrer'a konuk olan Angela, bir zamanlar gözünü korkutan bisikleti Jay-Z ve Oprah'a öğretme noktasına nasıl geldiğini ve babasının tavsiyeleriyle sınıfının nasıl "bisikletli kilise" olduğunu anlatıyor. Angela ayrıca sorumluluk ve olumlamanın neden çok önemli olduğunu, grup dersi havasının evde nasıl yaratılacağını ve enerji toplamak için ne yaptığını açıklıyor. Kısacası, hak ettiğimiz hayatı nasıl yaşayabileceğimizin sırlarını paylaşıyor.