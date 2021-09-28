AARMY Kurucu Ortağı Angela Manuel-Davis'e Göre Hayatın Tadını Çıkarmak Gerçekten Ne Anlama Geliyor?

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Trained Podcast: Angela Manuel Davis ile Amacını Belirle
Bazen kendi kendinin en büyük engeli olabilirsin. AARMY'nin baş motivasyon sorumlusu, spor salonunda ve dışarıda işine yarayacak çözümü paylaşıyor.
Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.
"Hayatı yaşamak" sabah 9 akşam 5 çalışmayı bırakıp plajda kokteyl yudumlamak değildir (maalesef). Kondisyon bisikleti ve antrenman stüdyosu AARMY'nin kurucu ortağı ve baş motivasyon sorumlusu (böyle bir meslek gerçekten var) Angela Manuel Davis'e göre hayatı yaşamak, seni motive eden şeyi bulup varını yoğunu ortaya koymak demektir. Trained'in bu bölümünde ABD'li eski atletizm yıldızı sunucu Jaclyn Byrer'a konuk olan Angela, bir zamanlar gözünü korkutan bisikleti Jay-Z ve Oprah'a öğretme noktasına nasıl geldiğini ve babasının tavsiyeleriyle sınıfının nasıl "bisikletli kilise" olduğunu anlatıyor. Angela ayrıca sorumluluk ve olumlamanın neden çok önemli olduğunu, grup dersi havasının evde nasıl yaratılacağını ve enerji toplamak için ne yaptığını açıklıyor. Kısacası, hak ettiğimiz hayatı nasıl yaşayabileceğimizin sırlarını paylaşıyor.
"İşin sırrı, senin karşında duran sonuçlara ulaşmaya değer olduğunu bilmen. Çoğu zaman kendi kendimizi engelleriz ve daha şansımızı denemeden kendi kendimizi vazgeçiririz."
Angela Manuel Davis
AARMY'nin kurucu ortağı ve baş motivasyon sorumlusu
Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu mu önermek istiyorsun? Jaclyn'e trained@nike.com adresinden e-posta gönder.