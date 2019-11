ไอคอนทรงพลัง

เพื่อทำให้รองเท้ามีรูปลักษณ์อย่างรถแข่ง ดีไซเนอร์ได้ออกแบบไอคอนที่เป็นเรื่องราวของ Neymar Jr. ขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อตกแต่งที่ส้น โดยด้านนอกของส้นประดับด้วยสัญลักษณ์จากรองเท้ารุ่นก่อนหน้าและรอยสัก อย่างลาย “IV” ที่แสดงถึงครอบครัวของเขา และลาย “Shhh…” จากรอยสักที่นิ้วชี้ซึ่งเขาใช้ส่งสัญญาณถึงแฟนทีมเยือนในสนามให้เงียบเสียง ขณะที่ด้านในของส้นโดดเด่นด้วยกราฟิก Mercurial และวลีที่สรุปทุกอย่างในตัว นั่นคือ “Engineered to the exact specifications of Neymar Da Silva Santos Junior.”