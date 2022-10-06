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Air Jordan 2 x Maison Château Rouge

Orange and Sail
฿7,700.00

ตำนาน

Air Jordan 2 x Maison Château Rouge

นับตั้งแต่ลูกยิงตัดสินเกมที่เขาพาทีมนอร์ธแคโรไลนาคว้าแชมป์ระดับประเทศมาได้ Michael Jordan ก็ยืนอยู่แถวหน้าเสมอมาเมื่อนึกถึงกีฬาบาสเก็ตบอล และในปี 1985 เขาก็ใส่ Air Jordan 1 รุ่นออริจินัลลงแข่ง ซึ่งทั้งแหวกกฎเกณฑ์ของลีกและข่มขวัญคู่ต่อสู้ได้ในเวลาเดียวกัน พร้อมทั้งปลุกเร้าจินตนาการของเหล่าแฟนๆ ทั่วโลกด้วย

Air Jordan 2 x Maison Château Rouge เด็กเล็ก

Orange and Sail
฿2,800.00

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Air Jordan 2 x Maison Château Rouge เด็กวัยหัดเดิน

Orange and Sail
฿2,300.00

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