Air Jordan 2 x Maison Château Rouge
Orange and Sail
฿7,700.00
ตำนาน
Air Jordan 2 x Maison Château Rouge
นับตั้งแต่ลูกยิงตัดสินเกมที่เขาพาทีมนอร์ธแคโรไลนาคว้าแชมป์ระดับประเทศมาได้ Michael Jordan ก็ยืนอยู่แถวหน้าเสมอมาเมื่อนึกถึงกีฬาบาสเก็ตบอล และในปี 1985 เขาก็ใส่ Air Jordan 1 รุ่นออริจินัลลงแข่ง ซึ่งทั้งแหวกกฎเกณฑ์ของลีกและข่มขวัญคู่ต่อสู้ได้ในเวลาเดียวกัน พร้อมทั้งปลุกเร้าจินตนาการของเหล่าแฟนๆ ทั่วโลกด้วย
Air Jordan 2 x Maison Château Rouge เด็กเล็ก
Orange and Sail
฿2,800.00
Air Jordan 2 x Maison Château Rouge เด็กวัยหัดเดิน
Orange and Sail
฿2,300.00