จัดกระเป๋าไปมหาวิทยาลัย: คู่มือจาก Nike
คู่มือการซื้อ
นี่คืออุปกรณ์ Nike ที่ควรเก็บไปด้วย ตั้งแต่วันที่ย้ายเข้ามาในหอพักจนถึงสัปดาห์สอบปลายภาคการศึกษา: เสื้อผ้า รองเท้า และกระเป๋าที่สร้างมาเพื่อรองรับทุกสิ่งที่คุณต้องเจอในมหาวิทยาลัย
การไปเรียนมหาวิทยาลัยเป็นเหมือนก้าวสำคัญ แต่การเก็บของทั้งชีวิตลงในกระเป๋าเดินทางไม่กี่ใบ (และตู้เสื้อผ้าในหอพักที่เล็กจริงๆ) อาจรู้สึกเหมือนเป็นภารกิจที่สำเร็จด้วยซ้ำไป
เคล็ดลับก็คือการนำอุปกรณ์ที่เปลี่ยนสไตล์ได้อย่างลื่นไหลจากชั้นเรียนตอน 8 โมงเช้ามาเป็นเข้าติวตอนดึก ตลอดจนไปออกกำลังกายในยิมและกินอาหารกลางวันกับเพื่อนๆ ในระหว่างนั้น
คู่มือนี้จะบอกถึงอุปกรณ์ Nike ที่จำเป็นสำหรับหอพักในมหาวิทยาลัยที่ควรพกติดตัวไปด้วย เช่น เสื้อผ้าและรองเท้าที่มีสไตล์ และเป้สะพายหลังที่บรรจุของสำหรับแต่ละวันได้ทุกชิ้นตามต้องการ
ประเด็นสำคัญโดยย่อ
- เสื้อผ้าสำคัญที่ควรเลือก: เสื้อกล้ามคอกว้าง Nike Golf, กางเกงขาสั้นเอวปานกลางผู้หญิง Nike Sportswear Chill Knit, Nike Astrograbber, เสื้อมีฮู้ดซิปยาวผ้าฟลีซผู้ชาย Nike Club, กางเกงขายาวสนีกเกอร์ผู้ชาย Nike Sportswear Club, เสื้อออกซ์ฟอร์ดแขนสั้นติดกระดุมผู้ชาย Nike Club และเสื้อยืดผู้ชาย Nike Sportswear Premium Essentials
- รองเท้าสำคัญที่ควรเลือก: Air Max 90, Tennis Classic CS และ Air Zoom Pegasus
- กระเป๋าที่ดีที่สุดสำหรับวิทยาลัย: เป้สะพายหลัง Heritage 2.0, เป้สะพายหลัง Commute, กระเป๋าสะพาย Heritage และกระเป๋า Duffel Brasilia
- มีผ้าประสิทธิภาพสูงในหลายรายการที่เลือก ซึ่งเหมาะสำหรับวันที่แอ็คทีฟในมหาวิทยาลัย
- ทุกสไตล์มีจำหน่ายในรุ่นผู้ชายและผู้หญิง
เสื้อผ้าที่ควรนำไปที่มหาวิทยาลัย
เมื่อพูดถึงเสื้อผ้าที่ดีที่สุดที่ควรเตรียมไปมหาวิทยาลัย สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณา 4 หมวดหมู่หลัก: ชุดชั้นนอก เสื้อ กางเกง และชุดออกกำลังกาย ต่อไปนี้เราจะแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าพื้นฐานสำหรับผู้ชายและผู้หญิง
สำหรับผู้หญิง:
- เสื้อกั๊กกอล์ฟผู้หญิงคอวี Nike
เสื้อกั๊กเป็นตัวเสริมที่เหมาะจะมีติดตู้เสื้อผ้าไว้ เพราะเป็นเสื้อสวมซ้อนสุดเจ๋ง เมื่อคุณรีบไปเข้าเรียนยามเช้าตรู่ การสวมเสื้อกั๊กตัวนี้ทับเสื้อยืดสีขาวแบบเบสิคจะยกระดับลุคของคุณจาก "เพิ่งลุกจากเตียง" เป็นสไตล์ที่ดูดีและจัดแจงอย่างพิถีพิถันมากขึ้น
แถมห้องบรรยายและหอพักยังมีลมเย็นเยือกอย่างที่รู้กันดี แต่การสวมเสื้อฮู้ดหนาอาจทำให้คุณร้อนเกินไปทันทีที่ก้าวออกไปข้างนอก เสื้อกั๊กนี้จะให้ความสบายเสมอ ไม่ว่าอุณหภูมิภายในหรือภายนอกจะเป็นอย่างไร
- กางเกงขาสั้นเอวปานกลางผู้หญิง Nike Sportswear Chill Knit
กางเกงขาสั้นผ้าถักที่ได้แรงบันดาลใจจากบาสเก็ตบอลตัวนี้จะเป็นชุดที่ลงตัวเมื่อจับคู่กับเสื้อกั๊กผ้าถักด้านบน อุ่นสบายและมีสไตล์ใช่ไหม ไม่มีอะไรเจ๋งเท่านี้อีกแล้ว มีดีไซน์แบบตาข่ายปักแบบเปิดและขอบเอวแบบซับในที่ใส่สบาย ทำให้เป็นกางเกงขาสั้นกีฬาคู่ใจสำหรับยิมและการเดินระหว่างคลาส
- Nike Astrograbber ผู้หญิง
รองเท้าผ้าใบสนีกเกอร์ทรงกว้างบางที่โฉบเฉี่ยวนี้เชื่อมลุคกีฬาวินเทจเข้ากับสตรีทแวร์สไตล์โมเดิร์นอย่างลงตัว มีให้เลือกหลายสี เช่น ดำ เขียว น้ำเงิน แดง และชมพู จึงมีตัวเลือกสำหรับทุกคน
นำไปจับคู่กับกางเกงยีนส์ทรงโคร่งหรือชุดแอธเลเชอร์สำหรับเข้าคลาส เรียนหนังสือ ออกกำลังกายแบบครอสเทรนนิ่ง ออกไปเที่ยวกลางคืน และอีกมากมาย รองเท้ามีให้เลือก 3 ตัวเลือกวัสดุที่มีสไตล์เท่าเทียมกัน: ผ้า หนังและหนังกลับ
สำหรับผู้ชาย:
- เสื้อมีฮู้ดซิปยาวผ้าฟลีซ Nike Club ผู้ชาย
เสื้อมีฮู้ดผ้าฟลีซตัวนี้เป็นเลเยอร์สำคัญสำหรับห้องบรรยายที่เย็นและการเรียนยามดึก โดยผสมผสานความสบายและสไตล์เข้ากันอย่างลงตัวและทนทานอีกหลายปี จริงอยู่ว่าฮู้ดดีราคาถูกมักดูเก่าและหย่อนยานหลังจากซักและสวมใส่ไป 2-3 ครั้ง แต่ผ้าของเสื้อฮู้ดตัวนี้ไม่เสียทรง จึงมั่นใจได้ว่าคุณจะดูเรียบร้อยสำหรับชั้นเรียน แม้จะเพิ่งตื่นมาทั้งคืน
- กางเกงขายาวใสนีกเกอร์ผู้ชาย Nike Sportswear Club
กางเกงตัวนี้เป็นทางเลือกมีสไตล์แทนกางเกงวอร์มทั่วไป โดยเปลี่ยนจากผ้าฟลีซเนื้อหนาเป็นผ้าใบคอตตอนน้ำหนักปานกลางระดับพรีเมียมที่ทนทาน มีทรงหลวมแบบเอวลอยที่เข้ากันได้ดีกับทุกอย่างในตู้เสื้อผ้าของคุณ ขอบเอวยางยืดช่วยเพิ่มความสบาย
- เสื้อออกซ์ฟอร์ดแขนสั้นติดกระดุมผู้ชาย Nike Club
เสื้อติดกระดุมตัวนี้เป็นเสื้อ "ยกระดับ" สุดเพอร์ฟอร์มสำหรับตู้เสื้อผ้าของคุณ คุณจะเปลี่ยนจากเสื้อยืดลำลองมาเป็นลุคที่ดูดีและเป็นมืออาชีพโดยไม่ลดความสบายและความเป็นนักกีฬาที่คุณชื่นชอบ หยิบมาใส่เมื่อคุณต้องการสร้างความประทับใจแรกพบที่น่าจดจำหรือดูมีพลัง เช่น สำหรับการนำเสนอในชั้นเรียนหรืองานจัดหางาน ที่นี่ยังเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆ
- เสื้อยืดผู้ชาย Nike Sportswear Premium Essentials
เสื้อยืดตัวนี้เป็นเสื้อพื้นฐานสุดเพอร์ฟอร์มสำหรับตู้เสื้อผ้าของคุณ นี่ไม่ใช่เสื้อในน้ำหนักเบาธรรมดา ตัวนี้ผลิตจากคอตตอนเนื้อหนักที่มีโครงสร้างแต่ยังนุ่ม เหมาะสำหรับสวมใส่ลำพังกับยีนส์ กางเกงคาร์โก หรือกางเกงวอร์ม หรือใส่เป็นชั้นในใต้เสื้อเชิ้ตตัวนอกหรือแจ็คเก็ต
และสิ่งที่เจ๋งที่สุดก็คือ เสื้อตัวนี้ผลิตจากเส้นใยคอตตอนออร์แกนิคประมาณ 75%
รองเท้าแบบไหนที่ควรบรรจุไปมหาวิทยาลัย
มาดูรายละเอียดรองเท้าที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสำหรับทุกกิจกรรม ตั้งแต่ไปเรียน ไปยิม เดินเล่นในวิทยาเขต และออกไปเที่ยวกับเพื่อนฝูง
- Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 เป็นสนีกเกอร์ที่ใส่ได้ทุกวัน มีสไตล์คลาสสิกแต่ก็ใช้งานได้หลากหลาย ใส่กับอะไรก็ดูดี ตั้งแต่ชุดสเวตเตอร์ไปจนถึงชุดที่ดูเรียบร้อยมากขึ้น Air Max 90 มีโครงสร้างและการลดแรงกระแทกมากกว่ารองเท้าผ้าใบส้นแบนที่อาจให้ความรู้สึกว่ารองรับไม่ดี คุณสามารถซื้อรองเท้ารุ่นนี้ได้ในสไตล์สำหรับผู้ชายและ ผู้หญิง โดยมีคู่สีให้เลือก ได้แก่ สีเทา สีดำ สีขาว และสีชมพู
- Nike Tennis Classic
รองเท้าผ้าใบส้นเตี้ยรุ่นนี้สวยงามดูสะอาดตาและเรียบง่าย เป็นตัวเลือกมินิมอลที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตในวิทยาเขตและการออกไปเที่ยวกลางคืนแบบสมาร์ทแคชชวล การเดินในแคมปัสต้องใช้รองเท้าที่สวมใส่สบายแต่ก็อินเทรนด์ด้วย และ Tennis Classic จะช่วยให้คุณวิ่งไปมาระหว่างการบรรยายและออกไปเที่ยวในเมืองได้ด้วยรองเท้าที่ยกระดับแม้แต่เสื้อยืดและกางเกงยีนส์ที่เรียบง่ายที่สุด คุณสามารถซื้อได้ในสไตล์และคู่สีสำหรับผู้ชายและผู้หญิง รวมถึงสีขาว ชมพู และเขียว
- Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 เป็นรองเท้าออกกำลังกายประสิทธิภาพสูงที่วางใจได้และเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่ไม่หยุดนิ่งของนักเรียนที่วุ่นวาย ชีวิตในมหาวิทยาลัยต้องการความอเนกประสงค์ และ Pegasus 42 สวมใส่ได้ในทุกกิจกรรม ตั้งแต่การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงที่ศูนย์นันทนาการ ไปจนถึงการวิ่งจ๊อกกิ้งรอบมหาวิทยาลัย หรือเดินข้ามมหาวิทยาลัยไปเข้าชั้นเรียน คุณสามารถซื้อรองเท้ารุ่นนี้ได้ในสไตล์สำหรับผู้ชายและผู้หญิง โดยมีคู่สีให้เลือก ได้แก่ สีชมพู สีเขียว สีขาว สีน้ำเงิน และสีดำ
กระเป๋าที่ควรนำไปที่มหาวิทยาลัย
เป้สะพายหลังที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องพกพา นักเรียนอยู่ในวิทยาเขตทั้งวันและต้องพกแล็ปท็อป หนังสือเรียนหลายเล่ม ขนม และเสื้อผ้าสำรองสำหรับไปยิมหรือไม่? หรือต้องการแค่พื้นที่สำหรับแล็ปท็อปและของใช้ส่วนตัวไม่กี่อย่าง นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกกระเป๋า
- เป้สะพายหลัง Nike Heritage 2.0
กระเป๋าเป้สะพายหลังขนาด 23 ลิตรนี้เป็นไอเท็มเด็ดสำหรับนักศึกษาในทุกสถานการณ์ ดีไซน์มาเพื่อเก็บสิ่งของชิ้นสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ตั้งแต่การบรรยายในตอนเช้าครั้งแรกไปจนถึงการเรียนกลุ่มในยามดึก เป็นหนึ่งในกระเป๋าเป้สะพายหลังสำหรับแล็ปท็อปที่ดีที่สุดสำหรับวิทยาลัย มีซองใส่แล็ปท็อปที่รองรับแล็ปท็อปขนาดสูงสุด 15 นิ้ว และแยกออกจากอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆ เพื่อให้ปลอดภัยจากการกระแทกและรอยขีดข่วน
นอกเหนือจากซองใส่แล็ปท็อปแล้ว เป้สะพายหลังใบนี้ยังมีช่องใส่ของหลักที่กว้างขวาง ช่องซิปสำหรับอุปกรณ์เสริม 2 ช่อง ช่องด้านข้าง และซองตาข่ายยืดหยุ่นสำหรับใส่กระบอกน้ำ สุดท้าย เป้สะพายหลังใบนี้ยังมีสายสะพายไหล่บุนวมแบบปรับได้ เพื่อกระจายน้ำหนักของหนังสือเรียนที่มีน้ำหนักมากให้เท่าๆ กัน ทำให้เดินระหว่างคลาสได้โดยไม่เจ็บ
- เป้สะพายหลัง Nike Commute
กระเป๋าเป้สะพายหลังขนาด 25 ลิตรนี้เหมาะที่สุดสำหรับนักเรียนที่ต้องเดินทางไกลหรือต้องพกอุปกรณ์หนักตลอดวัน นอกจากนี้ยังมีช่องใส่แล็ปท็อปแยกต่างหาก ใส่แล็ปท็อปขนาดสูงสุด 15 นิ้วได้ ช่องใส่ของอื่นๆ ได้แก่:
- กระเป๋าซิปที่ด้านบนสุดสำหรับเก็บของ เช่น โทรศัพท์ แว่นกันแดด หรือหูฟังแบบเอียร์บัดแยกต่างหาก - กระเป๋าซิปด้านหน้าสำหรับอุปกรณ์ชาร์จ เครื่องคิดเลข และปากกา
- กระเป๋าขยายได้ด้านข้างที่รูดซิปออกเพื่อใส่กระบอกน้ำ จากนั้นรูดซิปให้แบนราบเมื่อคุณนำออก เพื่อรักษารูปทรงที่เพรียวบาง
ส่วนที่พิเศษที่สุดของเป้สะพายหลังใบนี้อาจเป็นกระเป๋าใบเล็กที่ถอดออกได้ ซึ่งคุณสามารถเก็บบัตรโดยสาร กุญแจ หรือบัตรเครดิตไว้ให้เข้าถึงได้โดยไม่ต้องค้นหาในตัวกระเป๋าหลัก
- กระเป๋าสะพาย Nike Heritage
กระเป๋าสะพายตัวนี้มีงานศิลปะที่มีสีสันสะดุดตา เป็นดีไซน์ระหว่างกระเป๋าเดย์แบ็กสำหรับมหาวิทยาลัยและไอเท็มสตรีทสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ ช่องใส่ของหลักขนาด 22 ลิตรสามารถเก็บสิ่งของจำเป็นทั้งหมดของคุณได้ และมีกระเป๋าเพื่อเก็บอุปกรณ์ไอทีขนาดเล็กทั้งหมดให้เป็นระเบียบ นอกจากนี้ คุณจะไม่มีวันทำกุญแจหายหากใช้ห่วงคล้องกุญแจของกระเป๋า สุดท้ายนี้ กระเป๋าสะพายใบนี้ผลิตจากโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล จึงให้ความรู้สึกดีเมื่อใช้ในวิทยาเขต
- กระเป๋า Duffel Nike Brasilia
แม้ว่ากระเป๋า Duffel ขนาด 40 ลิตรนี้จะไม่ใช่เป้สะพายหลังสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ก็เหมาะสำหรับอุปกรณ์ออกกำลังกายที่มีน้ำหนัก การพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ และโร้ดทริปแบบกระทันหัน
หากคุณใช้สำหรับออกกำลังกาย ช่องเก็บด้านข้างที่ถ่ายเทอากาศได้ดีจะมีประโยชน์ในการเก็บรองเท้าหรืออุปกรณ์ที่ชื้นและเหงื่อออกจากเสื้อผ้าสะอาดของคุณ จะออกไปเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์ใช่ไหม? คุณสามารถเก็บเสื้อสเวตเตอร์ขนาดใหญ่หลายตัว ชุดอุปกรณ์อาบน้ำ และรองเท้าสำรองอีกคู่ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะอย่างไร ช่องตาข่ายด้านข้างก็ให้ความสะดวกในการเก็บกระบอกน้ำ
กระเป๋าดัฟเฟิลใบนี้ผลิตจากวัสดุทนทาน คุณจึงโยนเข้าตู้ล็อกเกอร์ยิมหรือลงบนพื้นได้โดยไม่ต้องกังวลว่ากระเป๋าและของภายในจะเสียหาย
รายการบรรจุสัมภาระ Nike College เต็มรูปแบบ
- เสื้อผ้า: เสื้อกล้ามคอกว้าง Nike Golf, กางเกงขาสั้นเอวปานกลางผู้หญิง Nike Sportswear Chill Knit, Nike Astrograbber, เสื้อมีฮู้ดซิปยาวผ้าฟลีซผู้ชาย Nike Club, กางเกงขายาวสนีกเกอร์ผู้ชาย Nike Sportswear Club, เสื้อออกซ์ฟอร์ดแขนสั้นติดกระดุมผู้ชาย Nike Club, เสื้อยืดผู้ชาย Nike Sportswear Premium Essentials
- รองเท้า: Air Max 90, Tennis Classic, Air Zoom Pegasus
- กระเป๋า: เป้สะพายหลัง Heritage 2.0, เป้สะพายหลัง Commute, กระเป๋าสะพาย Heritage, กระเป๋า Duffel Brasilia
คำถามที่พบบ่อย
ฉันควรบรรจุอะไรบ้างสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัย
สิ่งที่ควรเตรียมไปมหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะทางที่คุณจะไป ห้องพักในหอพักเป็นอย่างไร และคุณจะเรียนวิชาใด แต่คุณจะต้องมีของจำเป็น เช่น เสื้อผ้า รองเท้า และกระเป๋า สำหรับชีวิตประจำวันในและนอกมหาวิทยาลัย
เสื้อผ้า Nike ชุดใดที่คุ้มค่าที่จะนำไปวิทยาลัย
เสื้อผ้าที่จำเป็นสำหรับมหาวิทยาลัย ได้แก่ เสื้อผ้า (เช่น ชุดชั้นนอก เสื้อ กางเกง และชุดออกกำลังกาย) และรองเท้า (สำหรับไปยิมและใส่ลำลอง) คุณควรนำเบสเลเยอร์มา เช่น เสื้อยืดที่ใส่ได้กับทุกชุด กางเกงขายาวที่สบายแต่มีสไตล์ และเลเยอร์ชั้นนอก เช่น เสื้อกั๊กและเสื้อสเวตเชิร์ต เพื่อให้คุณอบอุ่น
เป้สะพายหลัง Nike ใดดีที่สุดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
กระเป๋าที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับว่าต้องพกพาสิ่งของมากน้อยเพียงใด ถ้าคุณมองหาเป้สะพายหลังมาตรฐานสำหรับพกพาแล็ปท็อป หนังสือเรียนสองสามเล่ม และของใช้ส่วนตัวบางอย่างอย่างเดียว เป้สะพายหลัง Nike Heritage 2.0 เป็นตัวเลือกที่มั่นใจได้ หากต้องการเป้ที่ใหญ่กว่านั้น เป้สะพายหลัง Nike Commute ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม แต่ถ้าคุณจะอยู่ในแคมปัสแค่ไม่กี่ชั่วโมง ก็อาจพิจารณากระเป๋าสะพาย Nike Heritage ที่มีขนาดเล็กกว่า
รองเท้าผ้าใบ Nike คู่ไหนเหมาะกับการไปวิทยาลัยที่สุด
รองเท้าผ้าใบที่ดีที่สุดสำหรับวิทยาลัย ได้แก่ Air Max 90, Tennis Classic และ Air Zoom Pegasus สองตัวเลือกแรกเป็นรองเท้าที่มีสไตล์และสวมใส่สบาย ซึ่งคุณสามารถใส่คู่กับชุดใดก็ได้ ตัวเลือกสุดท้ายเป็นรองเท้ายิมที่เหมาะสำหรับการวิ่ง ยกน้ำหนัก และอีกมากมาย
กระเป๋า Nike ใดดีที่สุดสำหรับไปยิมในมหาวิทยาลัย
Brasilia Duffel เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับยิม กระเป๋าขนาด 40 ลิตรใบนี้เก็บอุปกรณ์ออกกำลังกายทั้งหมดของคุณได้ รวมถึงเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนด้วย และยังมีช่องด้านข้างที่ถ่ายเทอากาศได้ดี เพื่อแยกกางเกงขาสั้นและเสื้อยืดที่ชุ่มเหงื่อหลังออกกำลังกายออกจากของอื่นๆ มีกระเป๋าตาข่ายด้านข้างให้เก็บกระบอกน้ำ
เสื้อผ้า Nike ชุดใดที่เหมาะสำหรับทั้งในชั้นเรียนและยิม
ตัวเลือกต่อไปนี้เหมาะสำหรับทั้งในชั้นเรียนและยิม อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาด้านบน!
- กางเกงขาสั้นเอวปานกลางผู้หญิง Nike Sportswear Chill Knit
- เสื้อมีฮู้ดซิปยาวผ้าฟลีซ Nike Club ผู้ชาย
- กางเกงขายาวใสนีกเกอร์ผู้ชาย Nike Sportswear Club
- เสื้อยืดผู้ชาย Nike Sportswear Premium Essentials
- Nike Pegasus 42