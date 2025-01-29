ควรใส่อะไรไปสนามบิน: ไอเท็มพื้นฐานสำหรับใส่เดินทางที่สบายที่สุดโดย Nike
เคล็ดลับแต่งสไตล์
ตั้งแต่กางเกงซ้อมกีฬาอุ่นสบาย เสื้ออเนกประสงค์ ไปจนถึงสนีกเกอร์รุ่นไอคอน เตรียมยกระดับชุดเดินทางของคุณขึ้นไปอีกขั้นด้วยตัวเลือกยอดนิยมจาก Nike
การเลือกชุดใส่ไปสนามบินนับเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมตัวเดินทาง และหัวใจหลักก็อยู่ที่การให้ความสำคัญกับความสบายและการใช้งาน ไอเดียชุดเดินทางที่ดีที่สุดจะมีส่วนประกอบของผ้าระบายอากาศได้ดี เลเยอร์ที่โฉบเฉี่ยว และดีไซน์อเนกประสงค์ นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของ Nike ถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวด้วยไอเท็มที่ดีไซน์มาเพื่อนักกีฬา ซึ่งพร้อมตอบโจทย์ไม่ว่าในห้องโดยสารที่หนาวเย็นหรือปลายทางที่อบอุ่น
ไอเท็มอเนกประสงค์จากคอลเลกชัน Nike 24.7 เช่น กางเกงขายาวทรงขากว้าง PerfectStretch หรือเซ็ตที่เข้าคู่กันจากไลน์สินค้า ImpossiblySoft จะช่วยให้จัดกระเป๋าได้ง่ายขึ้นพร้อมยกระดับชุดใส่เที่ยวของคุณ ตัวเก่งเหล่านี้ที่ดีไซน์มาอย่างใส่ใจจะปรับไปตามแผนเดินทาง เพื่อช่วยให้คุณผ่านระบบรักษาความปลอดภัยไปอย่างสบายๆ และลงจากเครื่องได้แบบพร้อมเที่ยวเต็มที่
ชุดเดินทางที่ใส่สบายที่สุดจะขาด 7
ตัวเก่งนี้ไปไม่ได้
สวมกางเกงขายาวใส่สบาย
เที่ยวบินที่ยาวนานอาจทำให้รู้สึกไม่สบายตัว ดังนั้นไอเท็มสำคัญที่ต้องมีก็คือกางเกงขายาวใส่สบายที่ให้สัมผัสนุ่มสบายเป็นพิเศษในซิลลูเอทเรียบหรู เช่น กางเกงจ๊อกกิ้งหรือกางเกงซ้อมกีฬาอย่างกางเกงจ๊อกกิ้ง ImpossiblySoft หรือกางเกงชิโน่ขายาว PerfectStretch จากคอลเลกชัน 24.7 ทั้ง 2 รุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางในประเทศหรือต่างประเทศ นำไปแต่งสไตล์คู่กับเสื้อกล้ามทรงเข้ารูป หรือเสื้อยืดทับด้วยเสื้อแจ็คเก็ตโอเวอร์ไซส์เพื่อให้ลุคสมดุล
สวมทับด้วยเสื้อมีฮู้ดและเสื้อแบบสวม
เสื้อมีฮู้ดและเสื้อแบบสวมคือไอเท็มคู่กายอันดับหนึ่งสำหรับห้องโดยสารที่หนาวเย็นหรือเที่ยวบินช่วงเช้าตรู่ (แถมยังใช้เป็นหมอนได้หากถอดออกเมื่ออากาศเริ่มร้อน) หากต้องการสัมผัสเรียบลื่นเหนือชั้น ลองเลือกเสื้อคอกลม ImpossiblySoft แล้วนำเลเยอร์อุ่นสบายนี้ไปจับคู่กับกางเกงจ๊อกกิ้งหรือเลกกิ้ง พร้อมเสริมด้วยเสื้อแจ็คเก็ตบอมเบอร์อีกตัวเพื่อเพิ่มมิติ เพราะสุดท้ายแล้วการใส่เสื้อหนาๆ ขึ้นเครื่องก็ช่วยลดน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องได้ นี่เป็นเคล็ดลับจัดกระเป๋าฉบับมือโปรเลยนะ
เลกกิ้งสำหรับบินไกล
เลกกิ้งยาวเต็มตัวนับเป็นไอเท็มโปรดของนักเดินทางหลายคน ซึ่งตัวนี้ก็นับเป็นชิ้นที่ยังไงก็ต้องมีเมื่อวางแผนชุดใส่เที่ยวและแต่งสไตล์ไปสนามบินให้ดูดี ไอเท็มเรียบง่ายเพรียวสวยตัวนี้เหมาะสำหรับทุกวันเดินทางที่ต้องเน้นความสบาย และหลายๆ ตัวก็มาพร้อมรายละเอียดที่เน้นการใช้งาน เช่น กระเป๋าสำหรับเก็บโทรศัพท์และบัตรประจำตัว เพิ่มเสื้อทรงหลวมตัวยาวกับเสื้อสเวตเตอร์โอเวอร์ไซส์หรือเสื้อซิปสั้น ImpossiblySoft เพื่อให้สมดุลกับซิลลูเอทเข้ารูปของเลกกิ้ง
ซัพพอร์ตพร้อมสไตล์
บราซัพพอร์ตบางเบาคือไอเท็มคู่ใจสำหรับสาวๆ ที่เน้นความสบายและการซัพพอร์ต ใส่คู่กับเสื้อกึ่งโปร่งเพื่อให้สไตล์ที่เรียบง่ายแต่สะดุดตา หรือสวมทับด้วยเสื้อ PerfectStretch เพื่อให้ได้ลุคแบบสั่งตัดที่ยังคงเหมาะใส่เดินทาง
เสื้อใส่ง่าย
เสื้อยืดใส่ง่ายจะเน้นเรื่องความสบายเป็นหลักซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการเดินทาง แต่ให้ความสำคัญกับสไตล์หน่อยก็ไม่ได้เสียหายอะไร ลองนึกถึงอะไรอย่างอื่นนอกจากเสื้อคอวีหรือคอกลมที่ใส่ประจำ แล้วหันมาดูเป็นซิลลูเอทโอเวอร์ไซส์สไตล์รักบี้หรือเลือกจากคอลเลกชัน Nike 24.7 เช่น เสื้อติดกระดุม PerfectStretch สำหรับผู้ชาย หรือเสื้อแบบทอ PerfectStretch สำหรับผู้หญิง ชอบตัวไหนก็นำมาจับคู่กับกางเกงจ๊อกกิ้งทรงผ่อนคลายหรือกางเกงคาร์โก้ขายาวกับหมวกแก๊ปเบสบอลแบบคลาสสิกเพื่อสร้างลุคสปอร์ตที่ดูประณีตได้เลย
รองเท้าเท่ๆ ที่ใส่สบาย
สนีกเกอร์สักคู่ที่ไว้ใจได้ถือเป็นสุดยอดไอเท็มยืนพื้นของทุกชุดที่เหมาะใส่ไปสนามบิน ลองดูเป็น Nike Air Force 1 สักคู่ก็ไม่เลว รุ่นนี้ไม่ใช่แค่ใส่สบายและดูดีมีเอกลักษณ์ แต่ยังเสริมสไตล์สปอร์ตให้ชุดเดินทางของคุณด้วย หรือจะใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมรองเท้าวิ่งชั้นนำหรือรองเท้าเดินของ Nike แล้วเลือกเป็น Nike Vomero หรือ Motiva สักคู่ก็ไม่เลว ทีนี้ก็เสริมด้วยกางเกงขายาวหรือเลกกิ้งที่ยาวจรดข้อเท้าได้เลย
ไอเท็มเสริมที่ยกระดับสไตล์ชุดเดินทาง
ไอเท็มเสริมเปรียบดั่งฮีโร่ผู้ปิดทองหลังพระสำหรับชุดใส่ไปสนามบิน เป้สะพายหลังหรือกระเป๋าสะพายสไตล์โฉบเฉี่ยวที่มีช่องจัดระเบียบสิ่งของจะช่วยให้ของสำคัญของคุณหยิบใช้สะดวกเสมอ ลองจับคู่กับแว่นกันแดดทรงโอเวอร์ไซส์ ถุงเท้ายาว และผ้าพันคออุ่นๆ สักผืนเพื่อเสริมสไตล์และความสบาย กระเป๋าพาดลำตัวและหมวกของ Nike ก็เป็นตัวเลือกที่ดูดีมีสไตล์และใช้งานได้จริง ซึ่งจะช่วยให้ลุคดูลงตัวเหมือนไม่ได้พยายามอะไรเลย
เรียบเรียงโดย Laura Lajiness Kaupke
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