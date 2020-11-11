เคล็ดลับการเทรนนิ่งที่นักวิ่งทุกคนต้องการ
การโค้ช
ปรับการวิ่งอย่างง่ายๆ แล้วคุณจะสนุกขึ้น ใช้ความพยายามสูงขึ้น และมีสุขภาพที่ดีขึ้น
วิธีที่รวดเร็วที่สุดเพื่อให้เกลียดเพลงที่คุณรักคือฟังเพลงนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า การวิ่งก็เช่นกัน Chris Bennett หัวหน้าโค้ชของ Nike Running Global กล่าว
“ถ้าคุณวิ่ง 5K เหมือนเดิมทุกวัน มันจะไปสนุกได้ไงล่ะครับ” เขาถาม “ความสำเร็จที่ได้ก็มีแค่ ‘ฉันวิ่งจบไปอีกรอบแล้ว’ การวิ่งให้หลากหลายนั้น ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตาม มีความสำคัญยิ่งในการช่วยให้คุณลงแรงกับกีฬาได้อย่างต่อเนื่อง” ส่วน Derek Samuel นักกายภาพบำบัดที่ได้รับใบอนุญาตและสมาชิก Nike Performance Council ก็เผยว่า นี่คือสิ่งที่จำเป็นหากคุณต้องการวิ่งให้ดียิ่งขึ้น
“หากคุณกำลังมองหาสิ่งกระตุ้นใหม่ๆ ลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆ แล้วดูว่าร่างกายคุณรู้สึกดีขึ้นหรือไม่” Samuel กล่าว “ลองไม่กระโดดมากเกินเมื่อออกตัว ศีรษะไม่ควรเงยขึ้นและก้มลงมากเกินกว่า 4 ถึง 6 เซนติเมตร” เขาบอกว่าการปรับเช่นนี้จะทำให้ร่างกายรู้สึกดีขึ้น ซึ่งทำให้คุณอยากจะวิ่งให้มากขึ้นหรือบ่อยขึ้น
สิ่งที่ดีที่สุดก็คือกิจวัตรที่แตกต่างกันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและจิตใจ Brett Kirby, PhD นักวิทยาศาสตร์ด้านประสิทธิภาพการทำงานของมนุษย์ที่ Nike Sport Research Lab กล่าว “ถ้าเรากินเฉพาะฮ็อตด็อกทุกวัน ร่างกายก็จะไม่ได้รับสารอาหารอื่นๆ อย่างเต็มที่” Kirby กล่าว “ในการจะเป็นนักวิ่งที่มีสุขภาพโดยรวมดีขึ้น คุณจำเป็นต้องเติมพลังให้กับร่างกายด้วยอาหารที่หลากหลาย”
เปลี่ยนแปลงได้ไม่ยาก
ในการวิ่งครั้งต่อไป ให้ลองทำอะไรใหม่ๆ ดู
สิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม “สิ่งที่คุณลองทำได้ไม่ใช่มีแค่ลองวิ่งให้เร็วขึ้นหรือนานขึ้น” Bennett กล่าว “คุณจะวิ่งไปยังทิศทางตรงกันข้าม วิ่งไปตามเส้นทางเทรล เปลี่ยนเพลงฟังก็ได้”
สิ่งที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนั้นได้ผลดีก็คือการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การวิ่งในรูปแบบที่ต่างออกไป Bennett กล่าว และนั่นคือสิ่งที่จะกระตุ้นให้คุณอยากกลับออกไปวิ่งอีกรอบแล้วรอบเล่า
“คุณจะวิ่งไปยังทิศทางตรงกันข้าม วิ่งไปตามเส้นทางเทรล เปลี่ยนเพลงฟังก็ได้”
Chris Bennett
หัวหน้าโค้ช Nike Running Global
เคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณขึ้นไปอีก
01. ติดตามสิ่งที่คุณทำ
คุณต้องสับเปลี่ยนการเทรนนิ่งก่อนที่ตัวเองจะคิดว่าโอ๊ย ต้องไปวิ่งอีกแล้วเหรอ Bennett แนะนำว่า ถ้าจะเปลี่ยนในแต่ละครั้งที่จะลองอะไรใหม่ๆ อย่างเช่นวิ่งให้เร็วขึ้น วิ่งในเส้นทางใหม่ หรือวิ่งในระยะทางที่ไกลขึ้น ก็ให้จดบันทึกการวิ่งรอบนั้นและความรู้สึกที่ได้ออกมา เมื่อสิ่งใหม่เริ่มรู้สึกง่ายหรือเริ่มเป็นกิจวัตร ก็ลองสับเปลี่ยนดูใหม่อีกรอบ
02. เปลี่ยนภูมิประเทศ
ลองวิ่งไปตามเส้นทางเทรล พื้นทราย พื้นหญ้า หรือพื้นหิน “ความหลากหลายไม่ใช่แค่ความสนุกที่มากขึ้น” Samuel กล่าว “การวิ่งบนพื้นผิวที่แตกต่างกันยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อมัดต่างๆ ในหลายรูปแบบ เป็นการให้ร่างกายได้มีวิธีอื่นในการพัฒนาประสิทธิภาพและความแข็งแรงให้มากยิ่งขึ้น”
03. อย่าดูแค่เมตริกอย่างเดียว
คุณไม่จำเป็นต้องโยนนาฬิกาทิ้งไป แค่อย่าหมกมุ่นมากไปก็พอ ถ้าปกติคุณวิ่งไปพร้อมกับเสียงเพลง ลองเปลี่ยนโดยเลือกเพลงแบบสุ่ม ลองฟังเพลย์ลิสต์ใหม่ ฟังจากอัลบั้มตั้งแต่ต้นจนจบ หรือไม่ฟังเพลงเลย “สิ่งที่ยอดเยี่ยมคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ นี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ให้กับประสบการณ์การวิ่งของคุณ” Bennett กล่าว “และสิ่งนี้จะช่วยให้การวิ่งของคุณสดใหม่อยู่เสมอ”