เคล็ดลับเพื่อแรงบันดาลใจไม่รู้จบ

ความลับที่มีต่อแรงบันดาลใจไม่รู้จบ
ทัศนคติ
โดย Nike Training
พัฒนาความหลงใหลและความมุ่งมั่นซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดโดยการค้นพบ “เหตุผล” ในการเทรนนิ่ง
อะไรคือเหตุผลที่แท้จริงเบื้องหลังเป้าหมายด้านสุขภาพและความแข็งแรงสมบูรณ์ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีค้นพบ “เหตุผล” และวิธีใช้เหตุผลนั้นเพื่อทำให้คุณมีแรงจูงใจเสมอ
รู้สึกเบื่อหรือไม่ตื่นเต้นกับการออกกำลังกายใช่ไหม ถึงเวลาค้นหาแรงจูงใจซึ่งเป็น “เหตุผล” ที่คุณเทรนนิ่ง นี่คือหนึ่ง (หรือหลาย) เหตุผลที่แท้จริงที่คุณมาออกกำลังกายแล้วใส่ลงไปในการฝึก เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่ากำลังออกกำลังกายหนักเกินไปหรืออยากจะเลิกไปให้จบๆ ให้เริ่มคิดถึง “เหตุผล” ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณเพื่อกลับมาลุยต่ออีกครั้ง Branden Collinsworth มาสเตอร์เทรนเนอร์จาก Nike กล่าว
แล้วคุณเทรนไปทำไมล่ะ คำตอบนั้นไม่ง่ายอย่างที่พูด “ฉันอยากแก้ผ้าแล้วดูดี” หรือ “ฉันอยากรู้สึกเครียดน้อยลง” คำตอบเหล่านั้นอาจเป็นคำตอบแรกในทันทีของคุณ แต่ก็ยังคงเป็นคำตอบที่ตื้นเขิน หากไม่รื้อหาสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง พลังก็จะค่อยๆ หายไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพลังขับเคลื่อนที่จะเทรนของคุณจึงหยุดกลางคัน
“เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่ากำลังออกกำลังกายหนักเกินไปหรืออยากจะเลิกไปให้จบๆ ให้เริ่มคิดถึง “เหตุผล” ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณเพื่อกลับมาลุยต่ออีกครั้ง”
Branden Collinsworth มาสเตอร์เทรนเนอร์จาก Nike
สำหรับ “เหตุผล” ที่จะมากระตุ้นคุณได้อย่างแท้จริง ต้องเป็นเรื่องส่วนตัวที่ลึกซึ้งและมีความสนใจอย่างแท้จริงในด้านอารมณ์ Collinsworth กล่าว ในการค้นหาเหตุผล เพียงแค่ใช้เวลา 5 นาทีในการทำตามขั้นตอนง่ายๆ 3 ขั้นตอนดังนี้
- หาสถานที่เงียบสงบเพื่อขบคิด
คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือใช้สถานที่ที่ “สงบ” เป็นพิเศษ ใช้เพียงแค่สถานที่ซึ่งคุณจะไม่ถูกรบกวนเพื่อพิจารณาคำถามนี้อย่างละเอียด เตรียมปากกาและกระดาษหรือโทรศัพท์ของคุณให้พร้อมสำหรับจดบันทึกความคิด ซึ่งจะช่วยให้คุณวางแผนคำตอบอย่างรอบคอบ
- ถามตัวเองดูว่าคุณต้องการอะไรจากการการเทรนนิ่ง
อยากออกกำลังหนักๆ ใช่ไหม อยากวิ่งให้เร็วขึ้นหรือเปล่า นอกเหนือจากเรื่องทางร่างกาย ลองนึกถึงเป้าหมายทางจิตใจที่คุณอาจมี เขียนทุกคำตอบที่ผุดเข้ามาในความคิดลงไป
- คราวนี้ มองลึกลงไปถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำตอบเหล่านั้น
ดูรายการเหตุผลในการเทรนของคุณแล้วลงรายละเอียดในเหตุผลแต่ละข้อจนกว่าจะสัมพันธ์กับอารมณ์ที่แท้จริงและมาจากใจจริง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณบอกว่า “ฉันอยากจะเป็นนักกีฬาที่ดียิ่งขึ้นโดยรวม” ให้คิดว่าทำไมคุณถึงต้องการ อาจเพราะทำให้คุณรู้สึกแข็งแรงและมีสุขภาพดีขึ้น และบางทีการมีสุขภาพดีและแข็งแรงจะทำให้คุณมีความมั่นใจและมีความสุข ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ทำให้ชีวิตสนุกและน่ารื่นรมย์มากขึ้น นี่ คือเหตุผลของคุณ คิดถึงเหตุผลเมื่อคุณต้องการเติมพลังในการเทรน