วิทยาศาสตร์ของการนอนหลับที่ดี

ทักษะพื้นฐาน: วิทยาศาสตร์แห่งการหลับสนิท
การโค้ชแล
ทำตามเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ข้อนี้เพื่อตื่นนอนอย่างสดชื่นและเป็นต่อในการแข่งขัน
อัพเดทล่าสุด: 24 พฤศจิกายน 2564
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การนอนหลับสนิทเพื่อพื้นฟูร่างกายควรคิดเป็น 1 ใน 3 ส่วนของชีวิตคุณ แต่ถ้าคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ คุณคือคนที่นอนไม่เพียงพอ “การนอนนั้นไม่เพียงส่งผลอย่างใหญ่หลวงต่อสุขภาพโดยรวมของคุณ แต่ยังช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น เลือกทานอาหารได้ดียิ่งขึ้น และทำให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย” Jennifer Martin, PhD ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาแพทยศาสตร์ที่ UCLA และสมาชิก Nike Performance Council กล่าว
Martin กล่าวว่าเธออาศัยวิทยาศาสตร์แห่งการนอนหลับเพื่อช่วยเหลือคนไข้ แพทย์ และนักกีฬาให้หลับเต็มตื่นในทุกวัน ซึ่งช่วยให้พวกเขารู้สึกดีขึ้น ฟื้นกำลังได้เร็ว และท้ายที่สุดก็นำไปสู่สุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น ฟังเธอพูดถึงคำแนะนำพื้นฐานสำคัญ 5 ข้อที่จะช่วยให้คุณทำได้เช่นกัน
- จัดอันดับความสำคัญ
ตามหลักชีววิทยา ผู้ใหญ่ส่วนมากจำเป็นต้องนอนหลับอย่างน้อย 7 ชั่วโมงทุกคืนเพื่อให้รู้สึกสดชื่น การช่วยให้คุณไปถึงจุดนั้น จะต้องจัดตารางเวลาการนอนลงในวันของคุณเช่นเดียวกับการประชุมสำคัญหรือความรับผิดชอบในครอบครัว และห้ามให้ใครมานัดคุณซ้อนด้วย
- ทำตามจังหวะของตัวเอง
ไม่ใช่ทุกคนที่จะตื่นมาสดชื่นตอนตี 5 และไม่ใช่ทุกคนที่ชอบนอนดึก แทนที่จะต่อต้านตัวเอง ยอมรับด้วยการวางโครงสร้างชีวิตประจำวันตามนาฬิกาในร่างกายของคุณ หากคุณไม่ใช่คนตื่นเช้า ให้จัดตารางงานสำคัญหรือการออกกำลังกายไว้ในตอนบ่ายแทน
- เป็นคนสม่ำเสมอ
การพยายามชดเชยเวลานอนด้วยการนอนในวันสุดสัปดาห์นั้นจะทำให้เวลาของนาฬิกาภายในร่างกายเปลี่ยนไป ความรู้สึกนี้อาจเหมือนเจ็ทแล็กในเช้าวันจันทร์ เมื่อคุณเข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดิมทุกๆ วัน คุณน่าจะตื่นนอนได้ง่ายขึ้นและมีพลังงานมากขึ้น คิดว่านี่เป็นวิธีที่จะทำให้นาฬิการ่างกายมีความแม่นยำมากขึ้นก็ได้
- สร้างบรรยากาศ
ห้องนอนที่สงบจะช่วยให้คุณนอนหลับได้เร็วขึ้นและหลับได้ลึกขึ้น สร้างบรรยากาศให้เงียบ เย็น และมืดเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายอย่างเต็มที่ เก็บของที่รกรุงรัง เก็บหน้าจอ และเคลียร์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานเพื่อให้จิตใจได้ปล่อยวาง
- อย่าพยายามมากเกินไป
หากคุณหลับยาก ใช้ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อปล่อยวางก่อนเข้านอน นั่งที่ปลายเตียง หลับตาแล้ววางมือลงบนตักเบาๆ พยายามจดจ่อที่ความรู้สึกของเท้าบนพื้นและมือบนตัก ดูว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อได้นั่งเงียบๆ ถ้ายังไม่ง่วง ให้ไปอีกห้องที่คุณอ่านหนังสือได้ พับผ้าที่ตากเสร็จแล้ว หรือจัดเอกสาร อะไรก็ตามที่ทำให้ใจเย็น ไม่หมกมุ่นกับการนอน เมื่อคุณเริ่มรู้สึกง่วง ให้กลับไปนอน