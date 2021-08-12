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อนาคตของเบรกแดนซ์อยู่ ณ ชายหาดแห่งนี้

ชุมชน

นักกีฬาในกรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล โชว์ลีลาผาดโผนท้ากฎฟิสิกส์ท่ามกลางคลื่นที่ซัดสาด

อัพเดทล่าสุด: 12 สิงหาคม 2564
ใช้เวลาอ่าน 6 นาที
Points of Play: อนาคตแห่งการเบรกแดนซ์

“จุดรวมเกมกีฬา” คือซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวของสถานที่ต่างๆ ที่ซึ่งกีฬาจะดึงดูดชุมชนมารวมตัวกัน

บนชายฝั่งกรุงดาการ์ นครแห่งหนึ่งในแถบแอฟริกาตะวันตก ที่ซึ่งมีชายหาดล้อมรอบ 3 ด้าน คุณจะพบศูนย์รวมของความคิดสร้างสรรค์และความเป็นนักกีฬาในบรรยากาศที่พลุกพล่าน ทุกๆ วันบนชายหาด Yoff Beach ที่ซึ่งผืนทรายทอดยาวตามแนวชายฝั่งทางตอนเหนือของเมืองหลวงแห่งประเทศเซเนกัล ชาวประมงลากเหยื่อที่ตกได้ของวันนั้นขึ้นจากน้ำ ขณะที่นักเซิร์ฟกำลังโต้คลื่นทะเลที่ม้วนเป็นเกลียว นักวิ่งพาสองเท้าจ๊อกกิ้งผ่านกลุ่มคนที่กำลังเตะฟุตบอลชายหาดกันอย่างเข้มข้น พลางโยกตัวหลบลูกที่พุ่งกระเด็นมา และที่ใจกลางความพลุกพล่านนี้ กิจกรรมชายหาดที่ไม่ค่อยได้พบเห็นนักกำลังเปิดเวทีแสดง โดยมีชื่อเรียกว่า เบรกแดนซ์

Xavier Goudiaby โชว์ท่า “Salto Costal” ระหว่างที่คลื่นกำลังสงบ

การเต้นสตรีทแดนซ์สไตล์แอโรบิกแบบนี้อาจเป็นที่แปลกตาในชายหาดแห่งอื่น แต่ไม่ใช่กับที่นี่ นักเต้นที่ปกติจะซ้อมอยู่ในยิมหรือบนถนนต่างมาปรากฏตัวบนชายหาดเขตยอฟฟ์อันพลุกพล่าน เพื่อฝึกซ้อมและโชว์ฝีมือบนผืนทรายธรรมชาติ ซึ่งพวกเขาบอกว่าช่วยพัฒนาฝีมือได้และสร้างความประทับใจให้ผู้คนแถวนั้น

“ผมมาชายหาดที่นี่ประจำเพราะชอบมาดูกีฬาหลายๆ แบบที่คนแถวนี้เล่นกัน” Amadou Sow ขาประจำคนหนึ่งของ Yoff Beach กล่าว เขาเล่าว่าตัวเองประทับใจในฝีมือของกลุ่มเบรกเกอร์ (นักเต้นเบรกแดนซ์) ที่อยู่ในยอฟฟ์ และมองว่าการมาซ้อมที่นี่คือเส้นทางที่นำไปสู่การเป็นมืออาชีพมีรายได้ “การเต้นเบรกแดนซ์นี่สุดยอดจริงๆ ดูเพลินไม่เบื่อเลย” เขากล่าว

Points of Play: อนาคตแห่งการเบรกแดนซ์

กลุ่ม Power Crew พบว่าถ้าใช้วิธีครอสเทรนนิ่งฝึกซ้อมท่ามกลางคลื่นซัดฝั่งจะช่วยเพิ่มความอึดและความคล่องแคล่วได้

“มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว...มีพลังอยู่ในสิ่งนี้”

Xavier Goudiaby

Points of Play: อนาคตแห่งการเบรกแดนซ์

Francis Bampoky (ด้านหน้าทางซ้าย) ช่วย Xavier แสดงท่า “Salto” ระหว่างที่สมาชิก Power Crew เฝ้ามองจากแถวคลื่นทะเล

กลุ่มคนที่เข้ามาที่นี่แล้วดึงความสนใจของทุกคนตั้งแต่ปี 2013 คือกลุ่ม Power Crew ที่ประกอบด้วยนักเต้น 7 คน ซึ่งจะมาซ้อมกันที่ Yoff Beach ช่วงบ่ายๆ 2 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อพัฒนาฝีมือการแสดงที่ต้องใช้พลังอย่าง สตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์ (Street Performance) “พื้นทรายช่วยเรื่องความอึดและเรื่องการเสริมสร้างแรงครับ” Xavier Goudiaby หัวหน้ากลุ่มวัย 27 ปีกล่าว “เราคิดกันว่า ‘น่าจะเอาวิธีนี้มาใช้ซ้อมเต้นนะ’ ตอนกลับขึ้นฟลอร์จะได้เต้นได้ไวขึ้น”

กลุ่ม Power Crew เรียนรู้ว่าพื้นทรายที่ไม่สม่ำเสมอและมีการเปลี่ยนแปลงตลอด กับน้ำตื้นๆ ที่มีแรงต้านในตัวนั้น ช่วยทำให้ความคล่องแคล่วและความแข็งแรงของร่างกายเพิ่มจนถึงขีดสุดได้ ซึ่งส่งผลให้การไปยิมเพื่อครอสเทรนนิ่งมีความจำเป็นน้อยลง “อยู่บนพื้นทรายก็เหมือนได้ครอสเทรนในตัวแล้ว” Xavier กล่าวและพิสูจน์ให้ดูว่าวิธีนี้ช่วยพัฒนาฝีมือไปอีกขั้นได้ โดยกระโดดตีลังกากลับหลังลอยตัวเหนือแนวชายฝั่งด้วยท่าทางสบายๆ

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Points of Play: อนาคตแห่งการเบรกแดนซ์
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Points of Play: อนาคตแห่งการเบรกแดนซ์
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Points of Play: อนาคตแห่งการเบรกแดนซ์

Demba Ndiaye จบการแสดงสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์พร้อมกลุ่ม Power Crew ขณะเดียวกัน คนที่อยู่แถวนั้นก็มารายล้อมเพื่อสังเกตและเรียนรู้

Demba Ndiaye อายุ 24 ปีเล่าว่า เขาเริ่มสนใจกีฬาชนิดนี้หลังจากที่ “ไปนั่งดูคลิปเต้นเบรกแดนซ์ในร้านอินเทอร์เน็ต” Demba เรียนรู้เทคนิคการเต้นเองโดยใช้คลิปพวกนี้เป็นตัวช่วย แล้วฝึกคนเดียวบนคอร์ทบาสเก็ตบอลแบบไม่มีเสียงเพลง Xavier ผ่านมาเห็น Demba กำลังซ้อมเต้นในวันหนึ่งเมื่อปี 2019 เลยได้ชวนมาเข้ากลุ่ม Power Crew

เบรกแดนซ์เป็นที่นิยมในกรุงดาการ์มาตั้งแต่ยุค 80 เมื่อดนตรีแนวฮิปฮอปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมเซเนกัลผ่านกระแสต่างๆ ของรายการทีวีฝรั่งเศสและงานดนตรีต่างๆ ที่นำเข้าจากสหรัฐฯ ตอนนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นแทบทุกวันในเมืองคือมีชาวบ้านออกมาดูกลุ่มนักเต้นอย่าง Power Crew โชว์ความสามารถ เด็กๆ ในละแวกนั้นต่างอดใจรอนอกวงเต้น ด้วยความหวังว่าจะได้เรียนเทคนิคดีๆ เช่น วิธีทำท่าเฮดสแตนด์ จากมืออาชีพ

Points of Play: อนาคตแห่งการเบรกแดนซ์

Emmanuel Goudiaby โชว์ท่า “Clash” ในช่วงฝึกซ้อม

แม้ว่าการเต้นสไตล์นี้จะอยู่ในกรุงดาการ์มาหลายทศวรรษแล้ว แต่การเบรกแดนซ์อย่างเป็นระบบกลับเพิ่งปรากฏที่ชายหาดของเมืองได้ไม่นาน นอกจากนี้เพราะว่าชาวเมืองมักจะไปออกกำลังกายกันแถวนั้น กลุ่มเบรกเกอร์จึงรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้อยู่บ้าน “Yoff Beach เป็นที่ที่ใครจะมาก็มาได้” Furbain Poaty ขาประจำคนหนึ่งของชายหาดกล่าว “มีนักกีฬามาจากทั่วทุกที่ในดาการ์เลย [เพื่อมาซ้อมที่นี่] เพราะชายหาดมีพื้นที่กว้างมากๆ

Yoff ยังเป็นที่ที่เหมาะสำหรับนักกีฬาแบบไม่เหมือนที่อื่นๆ ด้วย Furbain กล่าว เพราะภูมิประเทศไม่ได้เป็นเขตหิน พื้นทรายที่ทอดยาวออกไปอย่างกว้างขวางก็ค่อนข้างปลอดภัย เวลาล้มจะไม่ค่อยบาดเจ็บ

Points of Play: อนาคตแห่งการเบรกแดนซ์
Points of Play: อนาคตแห่งการเบรกแดนซ์

ที่ Yoff นั้น Xavier กับกลุ่มมักจะมาซ้อมกันใกล้ๆ คนที่มาเดินชายหาด พวกเขาเล่าว่าที่มาชายหาดแห่งนี้เพราะหวังจะให้คนรู้จักกีฬาชนิดนี้มากขึ้นและมีโอกาสชวนคนที่พอมีแววมาเต้นด้วยกัน “เรามาที่ชายหาดเพราะอยากให้ทุกคนรู้จักการเต้นเบรกแดนซ์” Joel Mané สมาชิกเก่าของ Power Crew ที่ปัจจุบันเป็นคนช่วยบริหารจัดการกลุ่มกล่าว “เราอยากเล่าให้คนอื่นฟังว่าเราทำอะไรบ้าง”

บางครั้ง คนที่มาเดินชายหาดแล้วเกิดสงสัย ก็จะมาถามเรื่องท่าผาดโผนต่างๆ ที่พวกเขาทำ “พวกเขาอยากรู้ว่าตัวเองทำได้เหมือนกันไหม” Xavier พูดถึงเรื่องเบรกแดนซ์บนชายหาด “เราเลยตอบว่า ‘ทำได้สิ’”

Points of Play: อนาคตแห่งการเบรกแดนซ์

คนเซเนกัลมักจะบรรยายว่าประเทศตัวเองคือ “pays de la Teranga” ซึ่งแปลความได้ว่า “ประเทศที่ต้อนรับและให้เกียรติคุณ” ที่ Yoff Beach คนในพื้นที่จะชวนกันและกันให้มาเล่นกีฬาของตัวเอง และจะถามว่า “Nagadef?” ซึ่งแปลว่า “สบายดีไหม” ในภาษาถิ่นอย่าง Wolof รถม้าแล่นข้ามผืนทราย ลำเลียงเหยื่อที่ตกได้รายวันจากชายหาดไปยังร้านอาหารและร้านค้าในพื้นที่ “มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว” Xavier พูดถึงที่แห่งนี้ “หลายคนบอกว่า ‘มีพลังอยู่ในสิ่งนี้’” เขาพูดเสริมถึงกีฬาของตัวเอง

Points of Play: อนาคตแห่งการเบรกแดนซ์

Xavier ค้างอยู่ในท่า “freeze Y” บน Yoff Beach

ไม่มีใครรู้สึกแปลกแยกบนชายหาดแห่งนี้ และการเต้นเบรกแดนซ์บนชายหาด แม้จะน่าประหลาดใจ แต่กลับเข้ากับที่แห่งนี้อย่างกลมกลืน วัฒนธรรมการเต้นฮิปฮอปผูกพันลึกซึ้งกับการเต้นพื้นเมืองของแอฟริกา ดังนั้นถ้ามองในหลายๆ แง่ เบรกแดนซ์ที่ปรากฏขึ้นตามที่ต่างๆ ในดาการ์ เช่น Yoff Beach ก็ไม่ต่างจากการได้กลับบ้าน

Points of Play: อนาคตแห่งการเบรกแดนซ์

เรียบเรียงโดย Kimiya Shokoohi
ภาพถ่ายโดย John Wessels

รายงานเมื่อ: กันยายน 2020

เผยแพร่ครั้งแรก: 3 มิถุนายน 2564