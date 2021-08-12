Points of Play: อนาคตแห่งการเบรกแดนซ์

อนาคตของเบรกแดนซ์อยู่ ณ ชายหาดแห่งนี้
ชุมชน
นักกีฬาในกรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล โชว์ลีลาผาดโผนท้ากฎฟิสิกส์ท่ามกลางคลื่นที่ซัดสาด
“จุดรวมเกมกีฬา” คือซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวของสถานที่ต่างๆ ที่ซึ่งกีฬาจะดึงดูดชุมชนมารวมตัวกัน
บนชายฝั่งกรุงดาการ์ นครแห่งหนึ่งในแถบแอฟริกาตะวันตก ที่ซึ่งมีชายหาดล้อมรอบ 3 ด้าน คุณจะพบศูนย์รวมของความคิดสร้างสรรค์และความเป็นนักกีฬาในบรรยากาศที่พลุกพล่าน ทุกๆ วันบนชายหาด Yoff Beach ที่ซึ่งผืนทรายทอดยาวตามแนวชายฝั่งทางตอนเหนือของเมืองหลวงแห่งประเทศเซเนกัล ชาวประมงลากเหยื่อที่ตกได้ของวันนั้นขึ้นจากน้ำ ขณะที่นักเซิร์ฟกำลังโต้คลื่นทะเลที่ม้วนเป็นเกลียว นักวิ่งพาสองเท้าจ๊อกกิ้งผ่านกลุ่มคนที่กำลังเตะฟุตบอลชายหาดกันอย่างเข้มข้น พลางโยกตัวหลบลูกที่พุ่งกระเด็นมา และที่ใจกลางความพลุกพล่านนี้ กิจกรรมชายหาดที่ไม่ค่อยได้พบเห็นนักกำลังเปิดเวทีแสดง โดยมีชื่อเรียกว่า เบรกแดนซ์
Xavier Goudiaby โชว์ท่า “Salto Costal” ระหว่างที่คลื่นกำลังสงบ
การเต้นสตรีทแดนซ์สไตล์แอโรบิกแบบนี้อาจเป็นที่แปลกตาในชายหาดแห่งอื่น แต่ไม่ใช่กับที่นี่ นักเต้นที่ปกติจะซ้อมอยู่ในยิมหรือบนถนนต่างมาปรากฏตัวบนชายหาดเขตยอฟฟ์อันพลุกพล่าน เพื่อฝึกซ้อมและโชว์ฝีมือบนผืนทรายธรรมชาติ ซึ่งพวกเขาบอกว่าช่วยพัฒนาฝีมือได้และสร้างความประทับใจให้ผู้คนแถวนั้น
“ผมมาชายหาดที่นี่ประจำเพราะชอบมาดูกีฬาหลายๆ แบบที่คนแถวนี้เล่นกัน” Amadou Sow ขาประจำคนหนึ่งของ Yoff Beach กล่าว เขาเล่าว่าตัวเองประทับใจในฝีมือของกลุ่มเบรกเกอร์ (นักเต้นเบรกแดนซ์) ที่อยู่ในยอฟฟ์ และมองว่าการมาซ้อมที่นี่คือเส้นทางที่นำไปสู่การเป็นมืออาชีพมีรายได้ “การเต้นเบรกแดนซ์นี่สุดยอดจริงๆ ดูเพลินไม่เบื่อเลย” เขากล่าว
กลุ่ม Power Crew พบว่าถ้าใช้วิธีครอสเทรนนิ่งฝึกซ้อมท่ามกลางคลื่นซัดฝั่งจะช่วยเพิ่มความอึดและความคล่องแคล่วได้
“มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว...มีพลังอยู่ในสิ่งนี้”
Xavier Goudiaby
Francis Bampoky (ด้านหน้าทางซ้าย) ช่วย Xavier แสดงท่า “Salto” ระหว่างที่สมาชิก Power Crew เฝ้ามองจากแถวคลื่นทะเล
กลุ่มคนที่เข้ามาที่นี่แล้วดึงความสนใจของทุกคนตั้งแต่ปี 2013 คือกลุ่ม Power Crew ที่ประกอบด้วยนักเต้น 7 คน ซึ่งจะมาซ้อมกันที่ Yoff Beach ช่วงบ่ายๆ 2 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อพัฒนาฝีมือการแสดงที่ต้องใช้พลังอย่าง สตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์ (Street Performance) “พื้นทรายช่วยเรื่องความอึดและเรื่องการเสริมสร้างแรงครับ” Xavier Goudiaby หัวหน้ากลุ่มวัย 27 ปีกล่าว “เราคิดกันว่า ‘น่าจะเอาวิธีนี้มาใช้ซ้อมเต้นนะ’ ตอนกลับขึ้นฟลอร์จะได้เต้นได้ไวขึ้น”
กลุ่ม Power Crew เรียนรู้ว่าพื้นทรายที่ไม่สม่ำเสมอและมีการเปลี่ยนแปลงตลอด กับน้ำตื้นๆ ที่มีแรงต้านในตัวนั้น ช่วยทำให้ความคล่องแคล่วและความแข็งแรงของร่างกายเพิ่มจนถึงขีดสุดได้ ซึ่งส่งผลให้การไปยิมเพื่อครอสเทรนนิ่งมีความจำเป็นน้อยลง “อยู่บนพื้นทรายก็เหมือนได้ครอสเทรนในตัวแล้ว” Xavier กล่าวและพิสูจน์ให้ดูว่าวิธีนี้ช่วยพัฒนาฝีมือไปอีกขั้นได้ โดยกระโดดตีลังกากลับหลังลอยตัวเหนือแนวชายฝั่งด้วยท่าทางสบายๆ
Demba Ndiaye จบการแสดงสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์พร้อมกลุ่ม Power Crew ขณะเดียวกัน คนที่อยู่แถวนั้นก็มารายล้อมเพื่อสังเกตและเรียนรู้
Demba Ndiaye อายุ 24 ปีเล่าว่า เขาเริ่มสนใจกีฬาชนิดนี้หลังจากที่ “ไปนั่งดูคลิปเต้นเบรกแดนซ์ในร้านอินเทอร์เน็ต” Demba เรียนรู้เทคนิคการเต้นเองโดยใช้คลิปพวกนี้เป็นตัวช่วย แล้วฝึกคนเดียวบนคอร์ทบาสเก็ตบอลแบบไม่มีเสียงเพลง Xavier ผ่านมาเห็น Demba กำลังซ้อมเต้นในวันหนึ่งเมื่อปี 2019 เลยได้ชวนมาเข้ากลุ่ม Power Crew
เบรกแดนซ์เป็นที่นิยมในกรุงดาการ์มาตั้งแต่ยุค 80 เมื่อดนตรีแนวฮิปฮอปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมเซเนกัลผ่านกระแสต่างๆ ของรายการทีวีฝรั่งเศสและงานดนตรีต่างๆ ที่นำเข้าจากสหรัฐฯ ตอนนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นแทบทุกวันในเมืองคือมีชาวบ้านออกมาดูกลุ่มนักเต้นอย่าง Power Crew โชว์ความสามารถ เด็กๆ ในละแวกนั้นต่างอดใจรอนอกวงเต้น ด้วยความหวังว่าจะได้เรียนเทคนิคดีๆ เช่น วิธีทำท่าเฮดสแตนด์ จากมืออาชีพ
Emmanuel Goudiaby โชว์ท่า “Clash” ในช่วงฝึกซ้อม
แม้ว่าการเต้นสไตล์นี้จะอยู่ในกรุงดาการ์มาหลายทศวรรษแล้ว แต่การเบรกแดนซ์อย่างเป็นระบบกลับเพิ่งปรากฏที่ชายหาดของเมืองได้ไม่นาน นอกจากนี้เพราะว่าชาวเมืองมักจะไปออกกำลังกายกันแถวนั้น กลุ่มเบรกเกอร์จึงรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้อยู่บ้าน “Yoff Beach เป็นที่ที่ใครจะมาก็มาได้” Furbain Poaty ขาประจำคนหนึ่งของชายหาดกล่าว “มีนักกีฬามาจากทั่วทุกที่ในดาการ์เลย [เพื่อมาซ้อมที่นี่] เพราะชายหาดมีพื้นที่กว้างมากๆ
Yoff ยังเป็นที่ที่เหมาะสำหรับนักกีฬาแบบไม่เหมือนที่อื่นๆ ด้วย Furbain กล่าว เพราะภูมิประเทศไม่ได้เป็นเขตหิน พื้นทรายที่ทอดยาวออกไปอย่างกว้างขวางก็ค่อนข้างปลอดภัย เวลาล้มจะไม่ค่อยบาดเจ็บ
ที่ Yoff นั้น Xavier กับกลุ่มมักจะมาซ้อมกันใกล้ๆ คนที่มาเดินชายหาด พวกเขาเล่าว่าที่มาชายหาดแห่งนี้เพราะหวังจะให้คนรู้จักกีฬาชนิดนี้มากขึ้นและมีโอกาสชวนคนที่พอมีแววมาเต้นด้วยกัน “เรามาที่ชายหาดเพราะอยากให้ทุกคนรู้จักการเต้นเบรกแดนซ์” Joel Mané สมาชิกเก่าของ Power Crew ที่ปัจจุบันเป็นคนช่วยบริหารจัดการกลุ่มกล่าว “เราอยากเล่าให้คนอื่นฟังว่าเราทำอะไรบ้าง”
บางครั้ง คนที่มาเดินชายหาดแล้วเกิดสงสัย ก็จะมาถามเรื่องท่าผาดโผนต่างๆ ที่พวกเขาทำ “พวกเขาอยากรู้ว่าตัวเองทำได้เหมือนกันไหม” Xavier พูดถึงเรื่องเบรกแดนซ์บนชายหาด “เราเลยตอบว่า ‘ทำได้สิ’”
คนเซเนกัลมักจะบรรยายว่าประเทศตัวเองคือ “pays de la Teranga” ซึ่งแปลความได้ว่า “ประเทศที่ต้อนรับและให้เกียรติคุณ” ที่ Yoff Beach คนในพื้นที่จะชวนกันและกันให้มาเล่นกีฬาของตัวเอง และจะถามว่า “Nagadef?” ซึ่งแปลว่า “สบายดีไหม” ในภาษาถิ่นอย่าง Wolof รถม้าแล่นข้ามผืนทราย ลำเลียงเหยื่อที่ตกได้รายวันจากชายหาดไปยังร้านอาหารและร้านค้าในพื้นที่ “มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว” Xavier พูดถึงที่แห่งนี้ “หลายคนบอกว่า ‘มีพลังอยู่ในสิ่งนี้’” เขาพูดเสริมถึงกีฬาของตัวเอง
Xavier ค้างอยู่ในท่า “freeze Y” บน Yoff Beach
ไม่มีใครรู้สึกแปลกแยกบนชายหาดแห่งนี้ และการเต้นเบรกแดนซ์บนชายหาด แม้จะน่าประหลาดใจ แต่กลับเข้ากับที่แห่งนี้อย่างกลมกลืน วัฒนธรรมการเต้นฮิปฮอปผูกพันลึกซึ้งกับการเต้นพื้นเมืองของแอฟริกา ดังนั้นถ้ามองในหลายๆ แง่ เบรกแดนซ์ที่ปรากฏขึ้นตามที่ต่างๆ ในดาการ์ เช่น Yoff Beach ก็ไม่ต่างจากการได้กลับบ้าน
เรียบเรียงโดย Kimiya Shokoohi
ภาพถ่ายโดย John Wessels
รายงานเมื่อ: กันยายน 2020