Florine Kouessan นักฟุตบอลชาวฝรั่งเศสและ Witch FC สโมสรของเธอ

ศาสตร์แห่งแม่มด: นักฟุตบอลผู้สร้างแรงกระเพื่อมในสโมสรที่ช่างครีเอทที่สุดในกรุงปารีส
นักกีฬา*
Florine Kouessan กำลังสร้างทีม Witch FC ที่สะท้อนให้เห็นถึงโลกที่เธออาศัยอยู่
“เก็บภาพเรื่องราว” คือซีรีส์ที่เข้าไปพูดคุยกับนักกีฬาในละแวกบ้านทั่วโลก
ทีมฟุตบอลทุกทีมต้องมีผู้เล่นที่กล้าทำสิ่งใหม่ๆ และ Witch FC มีผู้เล่นประเภทนี้เต็มไปหมด สโมสรในปารีสแห่งนี้ก่อตั้งโดยศิลปินและนักสร้างสรรค์ที่เป็นผู้หญิงทั้งหมด ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างผู้เล่นที่มากประสบการณ์และคนอื่นๆ ที่เป็นหน้าใหม่ในวงการฟุตบอล
เราพบกับ Florine Kouessan นักเขียนและนักครีเอทีฟ ผู้เป็นหนึ่งในผู้เล่นดาวเด่นของ Witch FC ณ สนาม Saint-Paul ตรงข้ามโบสถ์ Saint-Paul-Saint-Louis ในปารีส ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างโดยคณะเยซูอิตสมัยศตวรรษที่ 17 ใจกลางย่านมาเรส์ Florine พูดถึงความรักของเธอที่มีต่อฟุตบอล และที่มาของการสร้างสังคมภายใต้ทีมที่ไม่น่าเชื่อว่าประกอบด้วยเหล่าครีเอทีฟผู้ผันตัวมาเป็นนักฟุตบอล
คุณเริ่มสนใจฟุตบอลได้อย่างไร
พ่อแม่ของฉันมาจากประเทศโตโก แต่ฉันเกิดในฐานะชาวปารีส ฉันมีน้องชาย 2 คน เราทุกคนอายุไล่เลี่ยกัน ซึ่งทำให้เราเป็นครอบครัวที่กลมเกลียวกันมาก ในช่วงวัยเด็ก ความสนุกและอะไรต่างๆ ที่เคยทำทั้งหมดเกิดขึ้นพร้อมกับน้องๆ และเด็กคนอื่นๆ ในตึกเดียวกับเรา เมื่อคุณเป็นเด็ก มีลูกบอลแค่ลูกเดียวก็พอแล้ว ทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องง่ายทันที ฉันไม่มีเพื่อนผู้หญิงที่จะไปไหนมาไหนด้วย เพราะงั้นคงไม่น่าแปลกที่จะเห็นฉันเล่นฟุตบอลหรือบาสเก็ตบอลที่ใต้ตึกกับน้องชายและเด็กคนอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในตึกเดียวกัน
ฟุตบอลหญิงในฝรั่งเศสมีการเติบโตอย่างไร
เมื่อฉันยังเด็ก ฟุตบอลถือเป็นกิจกรรมที่สงวนไว้สำหรับเด็กผู้ชายอย่างชัดเจน บางครั้งน้องชายพูดหยอกฉันด้วยซ้ำว่าอยากเล่นกับเด็กผู้ชายคนอื่นในเวลาที่ไม่อยากให้ฉันมีส่วนร่วม แต่หลายปีผ่านไป ฉันสังเกตเห็นว่าผู้หญิงกำลังยืนหยัดต่อสู้ให้ได้มาซึ่งพื้นที่ที่ตนสมควรได้ ตั้งแต่ระดับอาชีพซึ่งกำลังเป็นที่สนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ฟุตบอลโลกหญิงที่จัดขึ้นในฝรั่งเศสเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว ไปจนถึงผู้หญิงหลายคนที่ได้รับพื้นที่จากสื่อมากขึ้น ฟุตบอลหญิงแปรเปลี่ยนจากสิ่งที่อยู่ใต้เงามืด มาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องถกเถียงกันอีก ตอนนี้เป็นเรื่องปกติแล้วที่จะได้เห็นฟุตบอลหญิงผ่านทีวีและในหน้านิตยสาร
ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ฉันได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่ไม่เคยจินตนาการมาก่อน ฉันเห็นโฆษณาฟุตบอลหญิงตามที่ต่างๆ ซึ่งดูไม่ใช่เรื่องผิดแปลกเลย ฉันดีใจที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ เพราะนี่เป็นแรงผลักดันให้ฉันก้าวออกมาและเฟ้นหาทีมฟุตบอลหญิงเพื่อจะเล่นด้วยกันเป็นประจำ แต่ถึงจะชอบเล่นฟุตบอล ก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีภาพตัวเองได้เข้าร่วมทีมเหมือนที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้
บอกเราเกี่ยวกับ Witch FC หน่อย
Witch FC คือกลุ่มผู้หญิงที่ชื่นชอบกีฬา มีแรงปรารถนาและตั้งใจจะนำมุมมองต่างๆ ที่ตนมีมาใช้ในทีม เรารวมกลุ่มกันเพื่อฟุตบอล แต่ทีมของเรากลับช่วยเสริมพลังให้สมาชิกแต่ละคนได้อย่างชัดเจน พวกเราเห็นตรงกันว่าชื่อสโมสรต้องฟังดูเจ๋ง และแม่มดก็เป็นสัญลักษณ์ของสิทธิสตรีขั้นสุด แม่มดที่เป็นคนดีก็มีอยู่นะ แต่ในฐานะทีมที่เล่นโรลเลอร์ดาร์บี้ เราต้องการชื่อที่เอาไว้เรียกทีมและไม่ได้พูดถึงสถานที่ใดๆ [แบบเฉพาะเจาะจง]
คุณทำอะไรให้ทีมบ้าง
ฉันเล่นได้ดีในตำแหน่งกองกลางและกองหลัง ฉันชอบวิ่งให้เหงื่อแตกและหัวใจได้เต้นรัว ฉันชอบวิ่งจากกรอบเขตโทษของตัวเองไปยังกรอบเขตโทษอีกฝั่งและเปลี่ยนกระแสเกมจากทั้งสองฝั่ง กองกลางให้อิสระในการวิ่งทั่วสนาม มีส่วนร่วมกับเกม และอาจจะทำเกมได้ด้วยถ้าพลังฉันเยอะพอ เพื่อนร่วมทีมบอกว่าระดับ [พลังงาน] ของฉันค่อนข้างดีและมีความตั้งใจที่สุดยอด ซึ่งนี่แหละคือทั้งหมดที่อยากได้จากการเล่น ฉันอยากให้เพื่อนร่วมทีมรู้ว่าฉันเล่นเต็มที่และสนุกไปกับการเล่น
“ ฉันชอบวิ่งจากกรอบเขตโทษของตัวเองไปยังกรอบเขตโทษอีกฝั่งและเปลี่ยนกระแสเกมจากทั้งสองฝั่ง”
รู้สึกอย่างไรกับการได้เล่นทีมเดียวกับคนที่คิดอะไรเหมือนกัน
เมื่อสายสัมพันธ์ของทีมเหนียวแน่นขึ้น คุณจะเห็นว่าพวกเราทุกๆ คนคอยให้กำลังใจกันและกัน [ทั้งในชีวิตการทำงานและบนสนาม] เช่น บางคนได้เขียนบทภาพยนตร์ที่ตัวเองอยากเขียนมาตลอด บางคนวาดรูปได้มากขึ้น ฉันเริ่มเข้าคลาสเรียนละครเวทีกับเพื่อนในทีม และพวกนี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆ ที่แสดงให้เห็นว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างผู้หญิงช่วยปั้นความฝันให้กลายเป็นจริงได้อย่างไร มีความมั่นใจอันมหาศาลที่เกิดขึ้นและมาพร้อมการได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
เรียบเรียงโดย Massaër Ndiaye
ภาพถ่ายโดย Manuel Obadia-Wills
รายงานเมื่อ: ตุลาคม 2020