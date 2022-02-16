เล่นฟุตบอลที่ระดับสูงสุดในเทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์

เคยใฝ่ฝันอยากเล่นฟุตบอลในระดับสูงสุดไหม
ชุมชน
ขอต้อนรับสู่สนามฟุตบอลที่สูงที่สุดในยุโรป เมื่อลูกบอลลอยข้ามรั้วล้อมรอบสนามไป มันก็จะดำดิ่งสู่เหวลึกราว 1,100 เมตร
“Points of Play” คือซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวของสถานที่ต่างๆ ที่ซึ่งกีฬาจะดึงดูดชุมชนมารวมตัวกัน
ไม่มีถนนเส้นใดมุ่งสู่ Gspon การจะไปถึงหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้ที่ปราศจากรถยนต์ในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งตั้งอยู่บนความสูงเกือบ 1,900 เมตรบนเทือกเขาแอลป์ใกล้กับ Zermatt เมืองสกีรีสอร์ตและยอดเขา Matterhorn อันสูงชัน คุณต้องนั่งกระเช้าลอยฟ้าสีแดงขาวจากเมือง Stalden ในหมู่บ้านบนเทือกเขาแอลป์แห่งนี้ ศูนย์กลางของชุมชนไม่ได้อยู่ที่เนินสกีหรือเส้นทางเทรลเดินป่าไฮกิ้ง แต่กลับอยู่ที่สนามฟุตบอล Ottmar Hitzfeld Gspon Arena ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่สูงสุดที่สุดในยุโรป
Andy Furrer (ซ้าย) และ Matteo Abgottspon จากทีมฟุตบอลชาย Gspon เคลื่อนย้ายเสาโกล์ก่อนเริ่มเกม
ทีมสมัครเล่น FC Gspon ที่ลงแข่งในลีก Swiss Mountain League เล่นฟุตบอลที่นี่มาตั้งแต่ปี 1974 บนผืนดินที่ค่อนข้างจะราบเรียบแห่งเดียวของหมู่บ้าน หญ้าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ที่ความสูงระดับนี้ สนามจึงต้องใช้หญ้าเทียมสั้น เมื่อฤดูหนาวมาเยือน ภูเขาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะหนาเป็นเมตร สนามแห่งนี้จึงแปลงไปเป็นลานสกี และเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิ เหล่านักเตะในทีมก็ต้องพากันมาตักหิมะออกจากพื้นผิวที่ (เกือบจะ) คงทนต่อทุกสภาพภูมิอากาศ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเทรนนิ่งก่อนเริ่มฤดูกาล และพวกเขาก็ยังต้องตั้งโกล์ด้วยตนเองอีกด้วย
“Gspon เป็นสถานที่เล่นฟุตบอลที่ค่อนข้างเดือดและงดงามใช้ได้”
Gary Christian
Gspon มีบาร์ 1 แห่ง โรงแรมที่มีร้านอาหารด้วย 1 แห่ง โบสถ์ 1 หลัง และกระท่อมที่มุงหลังคาด้วยหินอีกหลายสิบกระจายอยู่ตามริมหุบเขาราวกับเป็นลูกเต๋าที่ทอยจากมือของยักษ์ มีเพียงเสียงไม่กี่อย่างที่คุณจะได้ยิน คือเสียงดังหึ่งเบาๆ ของกระเช้าลอยฟ้า เสียงกังวานของกระดิ่งผูกวัวจากฝูงที่กำลังกินหญ้าอยู่ และหากคุณเดินทางมาที่ Gspon ระหว่างพฤษภาคมถึงตุลาคม ช่วงที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้ปกคลุมด้วยหิมะ ก็จะได้ยินเสียงร้องที่ฟังปุ๊บก็อ๋อเลย “โกล์ล์ล์ล์ล์ล์ล์!”
สนามแห่งนี้ตั้งชื่อตาม “ท่านนายพล” Ottmar Hitzfeld อดีตผู้จัดการทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์และสโมสร Bayern Munich เขาได้รับเชิญเป็นแขกกิตติมศักดิ์ในเกมเปิดสนามใหม่แห่งนี้ สนามที่ตัดเข้าสู่ใจกลางหุบเขามีอัฒจันทร์ที่ลาดเอียงโดยธรรมชาติสำหรับผู้ชม ให้ทิวทัศน์ที่ว่ากันว่าสวยงามที่สุดในโลกลูกหนัง “มันเป็นเหมือนสนามอันไร้ขอบเขตที่ผสมผสานเข้ากับธรรมชาติ” Fabian Furrer อดีตผู้เล่นสังกัด FC Gspon กล่าว
ในปี 2009 สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานอันเต็มไปด้วยดินโคลนและกรวดหินได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งหมด โดยมีการสร้างเป็นบาร์ริมสนามขึ้นมาด้วยสำหรับการฉลองหลังจบเกม
“เมื่อใดก็ตามที่มีการแข่งขัน ผู้คนทั้งหมู่บ้านจะมารวมตัวกันและช่วยกันคนละไม้คนละมือ”
Beatrix Abgottspon
David Imboden วิ่งตามลูกบอลที่ถูกเตะออกนอกสนาม
อย่างไรก็ตาม สนามแห่งนี้ก็มีจุดตกต่ำ 3 จุดที่ดิ่งลึกเสียด้วย แม้จะมีตาข่ายสูงล้อมรอบสนามไว้ แต่ก็มีลูกบอลราวเกมละ 5 ลูก (มากกว่า 1,000 ลูกในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา) ที่ลอยทะยานข้ามรั้วออกไปและดำดิ่งเป็นร้อยเมตรสู่เบื้องล่าง ทำให้ทีมค้นหาในพื้นที่สูงต้องออกทำงานหลังสิ้นเสียงนกหวีดจบเกม สโมสรต้องสูญเสียเงินมหาศาลสำหรับค่าลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขัน
แม้การเดินทางไปที่สนามจะยากลำบาก แต่ทีมต่างๆ ก็ไม่ย่อท้อที่จะพยายาม เพียงเพื่อสิทธิ์ที่จะกล่าวอ้างว่าพวกเขาได้เล่นฟุตบอลใน “ระดับสูงสุดของยุโรป” มาแล้ว
ในเมื่อไม่มีพื้นที่ราบมากพอสำหรับสนามขนาดมาตรฐาน การแข่งขันจึงต้องจัดขึ้นในสนามที่เล็กกว่าปกติเล็กน้อย และด้วยกติกาที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย คือจะใช้ผู้เล่นทีมละ 8 คนแทนที่จะเป็น 11 คน และไม่มีกฎการล้ำหน้า ทำให้แมตช์การแข่งขันมีความไหลลื่นและบ้าระห่ำยิ่งขึ้น
มุมมองผ่านตาข่ายโกล์ที่มองเห็นผู้เล่น 2 คนพร้อมกับลูกบอลใกล้เส้นขอบสนาม
ว่ากันตามจริงแล้ว ฟุตบอลที่จัดแข่งขันขึ้นใน Mountain Village Euros ทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติที่ได้รับความนิยมที่สุดใน Gspon ไม่ได้มีคุณภาพระดับมืออาชีพ ซึ่งผู้เล่นเองก็ยอมรับในข้อเท็จจริงนี้ นั่นก็เพราะทีมต่างๆ ประกอบด้วยผู้คนระดับมืออาชีพจากสาขาที่แตกต่างออกไป ไม่ว่าจะเป็นนักขับเฮลิคอปเตอร์ ครูฝึกสกี คนขายเนื้อ นักออกแบบเว็บ…
สมาชิกครอบครัว Abgottspon ส่งเสียงเชียร์ทีม
ในบรรดาผู้อาศัยในหมู่บ้านประมาณ 500 คน มีมากกว่า 100 คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทีม FC Gspon ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง “ไม่ว่าเพราะพวกเขาเป็นผู้เล่น หรือลูกหลานลงเตะในทีมนี้ หรือไม่ก็รู้จักใครสักคนที่เป็นนักเตะ” Andy Abgottspon อดีตผู้เล่นกล่าว “เมื่อใดก็ตามที่มีการแข่งขัน ผู้คนทั้งหมู่บ้านจะมารวมตัวกันและช่วยกันคนละไม้คนละมือ” Beatrix แม่ของเขากล่าวเสริม
จากซ้าย: โค้ช Roland, Hannes Biner, Andy, Cédric Abgottspon, Matteo, Sebastian Furrer, David
เหล่าสมาชิกจากหลายครอบครัวขาประจำได้เข้าร่วมทีม FC Gspon ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในเกมรายการ Mountain Euros ที่น่าจดจำระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กับสเปน การประกาศชื่อนักเตะในทีมฟังดูเหมือนการขานรายชื่อสมาชิกครอบครัว “หมายเลข 1 Abgottspon, หมายเลข 2 Abgottspon, หมายเลข 3 Abgottspon,” และสำหรับทีมชาติสเปน “หมายเลข 1 Rodríguez, หมายเลข 2 Rodríguez, หมายเลข 3 Rodríguez”
พ่อของ Patricia Furrer (ขวา รองเท้าสีเหลือง) เป็นสมาชิกยุคก่อตั้งของ FC Gspon ปัจจุบันนี้ Patricia เป็นผู้เล่นทีมหญิงซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2008 ในขณะที่ลูกชายของบ้านนี้อีก 2 คนก็เล่นอยู่ในทีมชุดใหญ่ทีมชาย
“มันเป็นเหมือนสนามอันไร้ขอบเขตที่ผสมผสานเข้ากับธรรมชาติ”
Fabian Furrer
แม้ว่ามาตรฐานของฟุตบอลที่แข่งขันที่นี่อาจไม่น่าจดจำนัก แต่ประสบการณ์ที่ได้รับคือสิ่งที่ไม่อาจลืมได้เลย ซึ่งก็มักจะทำให้แทบหยุดหายใจสำหรับทีมเยือน โดยเฉพาะทีมที่ไม่ชินกับสภาพภูมิอากาศ ด้วยอากาศที่เบาบางในความสูงระดับนี้ ผู้มาเยือนจะหายใจได้ลำบาก ในขณะที่ทีมเหย้าจะกุมความได้เปรียบเอาไว้เมื่อเกมดำเนินไป
“เรียกได้ว่าคู่แข่งเราเจองานที่หินกว่า” Diego Abgottspon กองหลังของ FC Gspon ซึ่งเล่นให้กับทีมนี้มาแล้วเกือบ 20 ปีกล่าว “หากเราตามหลังอยู่ 5–0 หลังจบครึ่งแรก ก็มั่นใจว่าจะสามารถพลิกกลับมาเอาชนะได้ เราคือทีมที่แข็งแกร่งอย่างมากในเมืองบ้านเกิดของเรา”
เรียบเรียงโดย Kieran Dahl
ภาพถ่ายโดย Dominic Nahr
รายงานเมื่อ: กันยายน 2020