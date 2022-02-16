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เคยใฝ่ฝันอยากเล่นฟุตบอลในระดับสูงสุดไหม

ชุมชน

ขอต้อนรับสู่สนามฟุตบอลที่สูงที่สุดในยุโรป เมื่อลูกบอลลอยข้ามรั้วล้อมรอบสนามไป มันก็จะดำดิ่งสู่เหวลึกราว 1,100 เมตร

อัพเดทล่าสุด: 16 กุมภาพันธ์ 2565
ใช้เวลาอ่าน 6 นาที
เล่นฟุตบอลที่ระดับสูงสุดในเทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์

“Points of Play” คือซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวของสถานที่ต่างๆ ที่ซึ่งกีฬาจะดึงดูดชุมชนมารวมตัวกัน

ไม่มีถนนเส้นใดมุ่งสู่ Gspon การจะไปถึงหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้ที่ปราศจากรถยนต์ในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งตั้งอยู่บนความสูงเกือบ 1,900 เมตรบนเทือกเขาแอลป์ใกล้กับ Zermatt เมืองสกีรีสอร์ตและยอดเขา Matterhorn อันสูงชัน คุณต้องนั่งกระเช้าลอยฟ้าสีแดงขาวจากเมือง Stalden ในหมู่บ้านบนเทือกเขาแอลป์แห่งนี้ ศูนย์กลางของชุมชนไม่ได้อยู่ที่เนินสกีหรือเส้นทางเทรลเดินป่าไฮกิ้ง แต่กลับอยู่ที่สนามฟุตบอล Ottmar Hitzfeld Gspon Arena ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่สูงสุดที่สุดในยุโรป

เล่นฟุตบอลที่ระดับสูงสุดในเทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์

Andy Furrer (ซ้าย) และ Matteo Abgottspon จากทีมฟุตบอลชาย Gspon เคลื่อนย้ายเสาโกล์ก่อนเริ่มเกม

ทีมสมัครเล่น FC Gspon ที่ลงแข่งในลีก Swiss Mountain League เล่นฟุตบอลที่นี่มาตั้งแต่ปี 1974 บนผืนดินที่ค่อนข้างจะราบเรียบแห่งเดียวของหมู่บ้าน หญ้าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ที่ความสูงระดับนี้ สนามจึงต้องใช้หญ้าเทียมสั้น เมื่อฤดูหนาวมาเยือน ภูเขาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะหนาเป็นเมตร สนามแห่งนี้จึงแปลงไปเป็นลานสกี และเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิ เหล่านักเตะในทีมก็ต้องพากันมาตักหิมะออกจากพื้นผิวที่ (เกือบจะ) คงทนต่อทุกสภาพภูมิอากาศ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเทรนนิ่งก่อนเริ่มฤดูกาล และพวกเขาก็ยังต้องตั้งโกล์ด้วยตนเองอีกด้วย

เล่นฟุตบอลที่ระดับสูงสุดในเทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์

“Gspon เป็นสถานที่เล่นฟุตบอลที่ค่อนข้างเดือดและงดงามใช้ได้”

Gary Christian

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เล่นฟุตบอลที่ระดับสูงสุดในเทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์
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เล่นฟุตบอลที่ระดับสูงสุดในเทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์
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เล่นฟุตบอลที่ระดับสูงสุดในเทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์

Gspon มีบาร์ 1 แห่ง โรงแรมที่มีร้านอาหารด้วย 1 แห่ง โบสถ์ 1 หลัง และกระท่อมที่มุงหลังคาด้วยหินอีกหลายสิบกระจายอยู่ตามริมหุบเขาราวกับเป็นลูกเต๋าที่ทอยจากมือของยักษ์ มีเพียงเสียงไม่กี่อย่างที่คุณจะได้ยิน คือเสียงดังหึ่งเบาๆ ของกระเช้าลอยฟ้า เสียงกังวานของกระดิ่งผูกวัวจากฝูงที่กำลังกินหญ้าอยู่ และหากคุณเดินทางมาที่ Gspon ระหว่างพฤษภาคมถึงตุลาคม ช่วงที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้ปกคลุมด้วยหิมะ ก็จะได้ยินเสียงร้องที่ฟังปุ๊บก็อ๋อเลย “โกล์ล์ล์ล์ล์ล์ล์!”

เล่นฟุตบอลที่ระดับสูงสุดในเทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์

สนามแห่งนี้ตั้งชื่อตาม “ท่านนายพล” Ottmar Hitzfeld อดีตผู้จัดการทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์และสโมสร Bayern Munich เขาได้รับเชิญเป็นแขกกิตติมศักดิ์ในเกมเปิดสนามใหม่แห่งนี้ สนามที่ตัดเข้าสู่ใจกลางหุบเขามีอัฒจันทร์ที่ลาดเอียงโดยธรรมชาติสำหรับผู้ชม ให้ทิวทัศน์ที่ว่ากันว่าสวยงามที่สุดในโลกลูกหนัง “มันเป็นเหมือนสนามอันไร้ขอบเขตที่ผสมผสานเข้ากับธรรมชาติ” Fabian Furrer อดีตผู้เล่นสังกัด FC Gspon กล่าว

เล่นฟุตบอลที่ระดับสูงสุดในเทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์
เล่นฟุตบอลที่ระดับสูงสุดในเทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์

ในปี 2009 สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานอันเต็มไปด้วยดินโคลนและกรวดหินได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งหมด โดยมีการสร้างเป็นบาร์ริมสนามขึ้นมาด้วยสำหรับการฉลองหลังจบเกม

“เมื่อใดก็ตามที่มีการแข่งขัน ผู้คนทั้งหมู่บ้านจะมารวมตัวกันและช่วยกันคนละไม้คนละมือ”

Beatrix Abgottspon

เล่นฟุตบอลที่ระดับสูงสุดในเทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์

David Imboden วิ่งตามลูกบอลที่ถูกเตะออกนอกสนาม

อย่างไรก็ตาม สนามแห่งนี้ก็มีจุดตกต่ำ 3 จุดที่ดิ่งลึกเสียด้วย แม้จะมีตาข่ายสูงล้อมรอบสนามไว้ แต่ก็มีลูกบอลราวเกมละ 5 ลูก (มากกว่า 1,000 ลูกในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา) ที่ลอยทะยานข้ามรั้วออกไปและดำดิ่งเป็นร้อยเมตรสู่เบื้องล่าง ทำให้ทีมค้นหาในพื้นที่สูงต้องออกทำงานหลังสิ้นเสียงนกหวีดจบเกม สโมสรต้องสูญเสียเงินมหาศาลสำหรับค่าลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขัน

เล่นฟุตบอลที่ระดับสูงสุดในเทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์

แม้การเดินทางไปที่สนามจะยากลำบาก แต่ทีมต่างๆ ก็ไม่ย่อท้อที่จะพยายาม เพียงเพื่อสิทธิ์ที่จะกล่าวอ้างว่าพวกเขาได้เล่นฟุตบอลใน “ระดับสูงสุดของยุโรป” มาแล้ว

ในเมื่อไม่มีพื้นที่ราบมากพอสำหรับสนามขนาดมาตรฐาน การแข่งขันจึงต้องจัดขึ้นในสนามที่เล็กกว่าปกติเล็กน้อย และด้วยกติกาที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย คือจะใช้ผู้เล่นทีมละ 8 คนแทนที่จะเป็น 11 คน และไม่มีกฎการล้ำหน้า ทำให้แมตช์การแข่งขันมีความไหลลื่นและบ้าระห่ำยิ่งขึ้น

เล่นฟุตบอลที่ระดับสูงสุดในเทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์

มุมมองผ่านตาข่ายโกล์ที่มองเห็นผู้เล่น 2 คนพร้อมกับลูกบอลใกล้เส้นขอบสนาม

ว่ากันตามจริงแล้ว ฟุตบอลที่จัดแข่งขันขึ้นใน Mountain Village Euros ทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติที่ได้รับความนิยมที่สุดใน Gspon ไม่ได้มีคุณภาพระดับมืออาชีพ ซึ่งผู้เล่นเองก็ยอมรับในข้อเท็จจริงนี้ นั่นก็เพราะทีมต่างๆ ประกอบด้วยผู้คนระดับมืออาชีพจากสาขาที่แตกต่างออกไป ไม่ว่าจะเป็นนักขับเฮลิคอปเตอร์ ครูฝึกสกี คนขายเนื้อ นักออกแบบเว็บ…

เล่นฟุตบอลที่ระดับสูงสุดในเทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์

สมาชิกครอบครัว Abgottspon ส่งเสียงเชียร์ทีม

ในบรรดาผู้อาศัยในหมู่บ้านประมาณ 500 คน มีมากกว่า 100 คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทีม FC Gspon ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง “ไม่ว่าเพราะพวกเขาเป็นผู้เล่น หรือลูกหลานลงเตะในทีมนี้ หรือไม่ก็รู้จักใครสักคนที่เป็นนักเตะ” Andy Abgottspon อดีตผู้เล่นกล่าว “เมื่อใดก็ตามที่มีการแข่งขัน ผู้คนทั้งหมู่บ้านจะมารวมตัวกันและช่วยกันคนละไม้คนละมือ” Beatrix แม่ของเขากล่าวเสริม

เล่นฟุตบอลที่ระดับสูงสุดในเทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์

จากซ้าย: โค้ช Roland, Hannes Biner, Andy, Cédric Abgottspon, Matteo, Sebastian Furrer, David

เหล่าสมาชิกจากหลายครอบครัวขาประจำได้เข้าร่วมทีม FC Gspon ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในเกมรายการ Mountain Euros ที่น่าจดจำระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กับสเปน การประกาศชื่อนักเตะในทีมฟังดูเหมือนการขานรายชื่อสมาชิกครอบครัว “หมายเลข 1 Abgottspon, หมายเลข 2 Abgottspon, หมายเลข 3 Abgottspon,” และสำหรับทีมชาติสเปน “หมายเลข 1 Rodríguez, หมายเลข 2 Rodríguez, หมายเลข 3 Rodríguez”

เล่นฟุตบอลที่ระดับสูงสุดในเทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์
เล่นฟุตบอลที่ระดับสูงสุดในเทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์
เล่นฟุตบอลที่ระดับสูงสุดในเทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์

พ่อของ Patricia Furrer (ขวา รองเท้าสีเหลือง) เป็นสมาชิกยุคก่อตั้งของ FC Gspon ปัจจุบันนี้ Patricia เป็นผู้เล่นทีมหญิงซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2008 ในขณะที่ลูกชายของบ้านนี้อีก 2 คนก็เล่นอยู่ในทีมชุดใหญ่ทีมชาย

“มันเป็นเหมือนสนามอันไร้ขอบเขตที่ผสมผสานเข้ากับธรรมชาติ”

Fabian Furrer

เล่นฟุตบอลที่ระดับสูงสุดในเทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์

แม้ว่ามาตรฐานของฟุตบอลที่แข่งขันที่นี่อาจไม่น่าจดจำนัก แต่ประสบการณ์ที่ได้รับคือสิ่งที่ไม่อาจลืมได้เลย ซึ่งก็มักจะทำให้แทบหยุดหายใจสำหรับทีมเยือน โดยเฉพาะทีมที่ไม่ชินกับสภาพภูมิอากาศ ด้วยอากาศที่เบาบางในความสูงระดับนี้ ผู้มาเยือนจะหายใจได้ลำบาก ในขณะที่ทีมเหย้าจะกุมความได้เปรียบเอาไว้เมื่อเกมดำเนินไป

“เรียกได้ว่าคู่แข่งเราเจองานที่หินกว่า” Diego Abgottspon กองหลังของ FC Gspon ซึ่งเล่นให้กับทีมนี้มาแล้วเกือบ 20 ปีกล่าว “หากเราตามหลังอยู่ 5–0 หลังจบครึ่งแรก ก็มั่นใจว่าจะสามารถพลิกกลับมาเอาชนะได้ เราคือทีมที่แข็งแกร่งอย่างมากในเมืองบ้านเกิดของเรา”

เรียบเรียงโดย Kieran Dahl
ภาพถ่ายโดย Dominic Nahr

รายงานเมื่อ: กันยายน 2020

เผยแพร่ครั้งแรก: 15 กุมภาพันธ์ 2565