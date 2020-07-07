แข็งแรงเหนือมนุษย์

Super-Human Strength
การโค้ช
โดย Nike Training
เผยความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในตัวออกมา แล้วช่วยให้เด็กๆ ได้เห็นว่าตัวเองก็แข็งแกร่งไม่เบาเลยเหมือนกัน
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการออกกำลังกายเสริมความแข็งแรงสำหรับทั้งครอบครัวที่สนุกสนานเบาสมอง คุณจะใช้อุปกรณ์อะไรที่หาได้รอบบ้านมาประกอบก็ได้ ดังนั้นอย่ากลัวที่จะใช้ไอเดียสุดบรรเจิดในการค้นหาอุปกรณ์ที่จะมาใช้อวดโฉมความแข็งแกร่งระดับยอดมนุษย์
ได้เวลาทดสอบกล้ามเนื้อกันแล้ว การออกกำลังกายนี้อาศัยความไว ความหนักหน่วง และมีเซอร์ไพรส์ประกอบด้วย ซึ่งจะทำให้ทั้งครอบครัวได้แสดงให้เห็นถึงพลังของตัวเอง ซูเปอร์ฮีโร่หน้าไหนก็สู้ไม่ได้แน่นอน
เพิ่มพลังให้ทุกท่วงท่า
ในการออกกำลังกายเสริมความแข็งแรงนี้ คุณจะได้ยกระดับความสุขของคุณเองและอาจรวมถึงของคนอื่นๆ ด้วย เริ่มต้นโดยการมองหาวัตถุที่มีน้ำหนักรอบบ้านซึ่งสามารถยกได้อย่างปลอดภัย เช่น ขวดที่มีน้ำดื่มอยู่เต็มขวด ตะกร้าผ้ารอซัก และน้องสาวน้องชายคนเล็ก หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงก็เป็นอุปกรณ์ประกอบที่ยอดเยี่ยม เมื่อพร้อมแล้วก็ให้เริ่มออกกำลังกายตามที่อธิบายไว้
เมื่อมาถึงท่าวิดพื้นและย่อตัว ให้เลือกใครสักคนมาแสดงความแข็งแกร่งระดับยอดมนุษย์ของตน โดยให้ทำท่าไปเรื่อยๆ ขณะที่คนอื่นในครอบครัวจะได้เลือกอุปกรณ์ประกอบต่างๆ มาถ่วงน้ำหนักเพิ่มให้กับการทำท่าฝึก แล้วดูว่าคุณแม่จะวิดพื้นโดยแบกน้องหมาไว้บนหลังด้วยได้หรือเปล่า หรือน้องคนเล็กจะยกตะกร้าผ้ารอซักขณะทำท่าย่อตัวได้ไหม ถึงเวลาแล้วที่จะแสดงความแข็งแกร่งของตัวเองออกมา
เมื่อมาถึงท่าวิดพื้นและย่อตัว ให้เลือกใครสักคนมาแสดงความแข็งแกร่งระดับยอดมนุษย์ของตน โดยให้ทำท่าไปเรื่อยๆ ขณะที่คนอื่นในครอบครัวจะได้เลือกอุปกรณ์ประกอบต่างๆ มาถ่วงน้ำหนักเพิ่มให้กับการทำท่าฝึก แล้วดูว่าคุณแม่จะวิดพื้นโดยแบกน้องหมาไว้บนหลังด้วยได้หรือเปล่า หรือน้องคนเล็กจะยกตะกร้าผ้ารอซักขณะทำท่าย่อตัวได้ไหม ถึงเวลาแล้วที่จะแสดงความแข็งแกร่งของตัวเองออกมา