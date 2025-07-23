มาตรฐานใหม่แห่งการรองรับ ความสบาย และประสิทธิภาพ ขอแนะนำ Nike Structure 26 

ขอแนะนำ Nike Structure 26 มาตรฐานใหม่ของการรองรับ ความสบาย และประสิทธิภาพ
ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า
รองเท้ารุ่นล่าสุดในไลน์ Structure ให้ระบบการรองรับขั้นสูงที่ช่วยให้นักวิ่งรู้สึกมั่นใจขณะลุยเก็บระยะทาง
สิ่งที่ต้องรู้:
- ระบบรองรับส่วนกลางเท้า: ระบบความมั่นคงขั้นสุดของ Nike ที่เพิ่มการรองรับและความมั่นใจกับนักวิ่ง
- ระบบลดแรงกระแทก ReactX: แบรนด์ได้เปลี่ยนไปใช้พื้นรองเท้าชั้นกลางโฟมนุ่ม ReactX ใน Structure 26
- ความเชื่อมั่นอันยาวนาน: Structure 26 ยกระดับรองเท้าที่สร้างขึ้นมาครั้งแรกเมื่อ 3 ทศวรรษก่อนเพื่อตอบโจทย์นักวิ่งที่มองหาความมั่นคงและการถ่ายน้ำหนักแบบนุ่มนวล
หากคุณเป็นนักวิ่งที่ต้องการรองเท้าที่ดีไซน์มาช่วยชะลออัตราการบิดออกของข้อเท้า Nike Structure 26 คือคำตอบ ไม่ว่าจะลุยซ้อมวิ่งแบบสั้นๆ ประจำวัน หรือเตรียมวิ่งในระยะที่ไกลขึ้น คุณจะได้รับความมั่นคงและการลดแรงกระแทกเพื่อให้คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณรัก นั่นคือการวิ่ง
ด้วยคุณสมบัติดด้านความมั่นคงขั้นสูงและพื้นรองเท้าชั้นกลางโฟม ReactX นักวิ่งจะรู้สึกได้ถึงความมั่นใจแบบที่ไม่เหมือนเดิมว่าตัวเองจะวิ่งได้ในฟอร์มที่ดีที่สุด
"เราใส่ใจนักวิ่งที่ต้องการรองรับ" Ashley Campbell ผู้จัดการสายผลิตภัณฑ์ชำนาญการของ Nike Running กล่าว "Structure เน้นไปที่ความสม่ำเสมอและการสร้างความเชื่อมั่นกับผู้คน เราอยากนำเอเนอร์จี้และความตื่นเต้นมาสู่รุ่นที่ในอดีตอาจจะรู้สึกน่าเบื่อและดูจำเจ"
"Structure เน้นไปที่ความความสม่ำเสมอและการสร้างความเชื่อมั่นกับผู้คน เราอยากนำเอเนอร์จี้และความตื่นเต้นมาสู่รุ่นที่ในอดีตอาจจะรู้สึกน่าเบื่อและดูจำเจ"
Ashley Campbell
ไม่เคยหยุดพัฒนา
เมื่อ Nike พิจารณาถึงวิธีที่จะปรับปรุง Structure 25 ทีมดีไซน์ก็ได้เห็นถึงโอกาสในการเปลี่ยนโฟมแบบเก่า แล้วนำหนึ่งในแพลตฟอร์มลดแรงกระแทกที่ดีที่สุดอย่าง ReactX มาใช้แทน นอกจากโฟมจะให้ความนุ่มแล้ว รองเท้ายังมีการถ่ายน้ำหนักจากส้นจรดปลายเท้าที่นุ่มนวลกว่าในรุ่น 25
"คุณสมบัติโปรดใน Structure 26 สำหรับผมคือความใส่สบายในแบบที่ไม่นุ่มเกิน" Cole Hocker นักกีฬา Nike และเจ้าของเหรียญทอง "รองเท้ามีการผสมผสานระหว่างความสบายและการรองรับอย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยให้ฝึกซ้อมต่อไปได้อย่างทนทาน"
แต่การพัฒนาของเราไม่จบแค่ที่ตัวโฟม หัวใจของ Structure 26 คือระบบการรองรับส่วนกลางเท้าของ Nike ซึ่งช่วยเสริมความมั่นคงระหว่างช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการวิ่งของนักวิ่ง โดยจะช่วยได้มากหากมีแนวโน้มที่เท้าจะบิดออกด้านนอกระหว่างวิ่ง นอกจากนี้ยังช่วยสร้างแพลตฟอร์มที่มั่นคงเพื่อการถ่ายน้ำหนักที่นุ่มนวลโดยไม่มีการควบคุมมากเกินไป
Structure 26 ยังได้เปิดตัวส่วนบนตาข่ายแบบใหม่และพื้นรองเท้าชั้นนอกดีไซน์ใหม่ สร้างมาเพื่อความสบายและประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับนักวิ่ง ชั้นบุเสริมประสิทธิภาพของส่วนบนช่วยให้รองเท้ารองรับรูปร่างของเท้าที่ไม่เหมือนกันในขณะที่ยังรักษาการรองรับที่จำเป็นได้ รองเท้ายังมีการยึดเกาะและความทนทานที่ดีเยี่ยมในส่วนที่รับแรงกระแทกสูง
การทดสอบคือจุดสำคัญ
หากไม่มีกระบวนการทดสอบแบบครอบคลุม นวัตกรรมทั้งหลายของ Structure 26 คงไม่เป็นจริง ต้องขอบคุณการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Nike Sport Research Lab ที่ทำให้ทีมผลิตดีไซน์ใหม่ออกมาได้จริง
ท้ายที่สุด ทีมก็ได้รังสรรค์รองเท้าโร้ดรันนิ่งที่มั่นคงและใส่สบายเพื่อนักกีฬาชั้นนำและนักวิ่งทั่วไป ให้ทุกคนรู้สึกมั่นใจมากขึ้นอีกขั้นเมื่อออกไปวิ่ง
แฟรนไชส์ Structure ของ Nike เป็น 1 ใน 3 หมวดหมู่อันแสนโดดเด่นในไลน์อัพรองเท้าวิ่งโร้ดรันนิ่งของแบรนด์ โดยสะท้อนถึงวิวัฒนาการของระบบลดแรงกระแทกพร้อมรองรับได้ดีเพื่อก้าวที่มั่นคง ส่วน Nike Vomero ให้การลดแรงกระแทกสูงสุดเพื่อความสบายขั้นสุด ส่วน Nike Pegasus ก็ให้การลดแรงกระแทกที่ตอบสนองได้ดีเพื่อการส่งแรงกลับทั้งวัน ไลน์อัพของซิลลูเอทรองเท้าวิ่งนี้จะช่วยมอบการวิ่งแบบลดแรงกระแทกในรูปแบบที่นักกีฬาแต่คนละชอบ ไม่ว่าจะวิ่งในระยะไหนหรือสภาพแวดล้อมที่เลือกที่จะวิ่ง
หากยังไม่แน่ใจรองเท้าวิ่งรุ่นไหนเหมาะกับคุณ โปรดดูที่ Nike Running Shoe Finder
คำถามที่พบบ่อย
อะไรทำให้ Structure 26 โดดเด่นจากรุ่นก่อนหน้า
Structure 26 มาพร้อมกับ ReactX หนึ่งในแพลตฟอร์มลดแรงกระแทกที่ดีที่สุดของ Nike ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้นำโฟมแบบนี้มาใช้ในรองเท้า Nike Structure นอกจากนี้เรายังได้นำถุงลมในส่วนปลายเท้าออกเพื่อการก้าวย่างที่ราบเรียบขึ้น ส่วนวัสดุที่ส่วนบนก็นุ่มขึ้นเพื่อความสบายที่มากขึ้น
รองเท้าเหมาะกับกิจกรรมการวิ่งแบบใดที่สุด
Structure 26 ดีไซน์มาสำหรับนักวิ่งทุกประเภท ตั้งแต่นักวิ่งหน้าใหม่ไปจนถึงนักกีฬาสายแข่ง โดยเฉพาะผู้ที่มองหาความมั่นคงและการถ่ายน้ำหนักที่นุ่มนวล รวมถึงผู้ที่ต้องการการรองรับเพิ่มเติม รองเท้าแบบใส่ประจำวันรุ่นนี้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพมาเพื่อการวิ่งระยะไกล และยังเหมาะกับนักวิ่งที่ไม่ยอมให้การรองรับแบบดั้งเดิมมาเป็นข้อจำกัดอีกด้วย"