ขอแนะนำ Nike Structure 26 มาตรฐานใหม่ของการรองรับ ความสบาย และประสิทธิภาพ

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รองเท้ารุ่นล่าสุดในไลน์ Structure ให้ระบบการรองรับขั้นสูงที่ช่วยให้นักวิ่งรู้สึกมั่นใจขณะลุยเก็บระยะทาง

อัพเดทล่าสุด: 23 กรกฎาคม 2568
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สิ่งที่ต้องรู้:

  • ระบบรองรับส่วนกลางเท้า: ระบบความมั่นคงขั้นสุดของ Nike ที่เพิ่มการรองรับและความมั่นใจกับนักวิ่ง
  • ระบบลดแรงกระแทก ReactX: แบรนด์ได้เปลี่ยนไปใช้พื้นรองเท้าชั้นกลางโฟมนุ่ม ReactX ใน Structure 26
  • ความเชื่อมั่นอันยาวนาน: Structure 26 ยกระดับรองเท้าที่สร้างขึ้นมาครั้งแรกเมื่อ 3 ทศวรรษก่อนเพื่อตอบโจทย์นักวิ่งที่มองหาความมั่นคงและการถ่ายน้ำหนักแบบนุ่มนวล
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มาตรฐานใหม่แห่งการรองรับ ความสบาย และประสิทธิภาพ ขอแนะนำ Nike Structure 26 

หากคุณเป็นนักวิ่งที่ต้องการรองเท้าที่ดีไซน์มาช่วยชะลออัตราการบิดออกของข้อเท้า Nike Structure 26 คือคำตอบ ไม่ว่าจะลุยซ้อมวิ่งแบบสั้นๆ ประจำวัน หรือเตรียมวิ่งในระยะที่ไกลขึ้น คุณจะได้รับความมั่นคงและการลดแรงกระแทกเพื่อให้คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณรัก นั่นคือการวิ่ง

ด้วยคุณสมบัติดด้านความมั่นคงขั้นสูงและพื้นรองเท้าชั้นกลางโฟม ReactX นักวิ่งจะรู้สึกได้ถึงความมั่นใจแบบที่ไม่เหมือนเดิมว่าตัวเองจะวิ่งได้ในฟอร์มที่ดีที่สุด

"เราใส่ใจนักวิ่งที่ต้องการรองรับ" Ashley Campbell ผู้จัดการสายผลิตภัณฑ์ชำนาญการของ Nike Running กล่าว "Structure เน้นไปที่ความสม่ำเสมอและการสร้างความเชื่อมั่นกับผู้คน เราอยากนำเอเนอร์จี้และความตื่นเต้นมาสู่รุ่นที่ในอดีตอาจจะรู้สึกน่าเบื่อและดูจำเจ"

"Structure เน้นไปที่ความความสม่ำเสมอและการสร้างความเชื่อมั่นกับผู้คน เราอยากนำเอเนอร์จี้และความตื่นเต้นมาสู่รุ่นที่ในอดีตอาจจะรู้สึกน่าเบื่อและดูจำเจ"

Ashley Campbell

มาตรฐานใหม่แห่งการรองรับ ความสบาย และประสิทธิภาพ ขอแนะนำ Nike Structure 26 
มาตรฐานใหม่แห่งการรองรับ ความสบาย และประสิทธิภาพ ขอแนะนำ Nike Structure 26 

ไม่เคยหยุดพัฒนา

เมื่อ Nike พิจารณาถึงวิธีที่จะปรับปรุง Structure 25 ทีมดีไซน์ก็ได้เห็นถึงโอกาสในการเปลี่ยนโฟมแบบเก่า แล้วนำหนึ่งในแพลตฟอร์มลดแรงกระแทกที่ดีที่สุดอย่าง ReactX มาใช้แทน นอกจากโฟมจะให้ความนุ่มแล้ว รองเท้ายังมีการถ่ายน้ำหนักจากส้นจรดปลายเท้าที่นุ่มนวลกว่าในรุ่น 25

"คุณสมบัติโปรดใน Structure 26 สำหรับผมคือความใส่สบายในแบบที่ไม่นุ่มเกิน" Cole Hocker นักกีฬา Nike และเจ้าของเหรียญทอง "รองเท้ามีการผสมผสานระหว่างความสบายและการรองรับอย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยให้ฝึกซ้อมต่อไปได้อย่างทนทาน"

แต่การพัฒนาของเราไม่จบแค่ที่ตัวโฟม หัวใจของ Structure 26 คือระบบการรองรับส่วนกลางเท้าของ Nike ซึ่งช่วยเสริมความมั่นคงระหว่างช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการวิ่งของนักวิ่ง โดยจะช่วยได้มากหากมีแนวโน้มที่เท้าจะบิดออกด้านนอกระหว่างวิ่ง นอกจากนี้ยังช่วยสร้างแพลตฟอร์มที่มั่นคงเพื่อการถ่ายน้ำหนักที่นุ่มนวลโดยไม่มีการควบคุมมากเกินไป

Structure 26 ยังได้เปิดตัวส่วนบนตาข่ายแบบใหม่และพื้นรองเท้าชั้นนอกดีไซน์ใหม่ สร้างมาเพื่อความสบายและประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับนักวิ่ง ชั้นบุเสริมประสิทธิภาพของส่วนบนช่วยให้รองเท้ารองรับรูปร่างของเท้าที่ไม่เหมือนกันในขณะที่ยังรักษาการรองรับที่จำเป็นได้ รองเท้ายังมีการยึดเกาะและความทนทานที่ดีเยี่ยมในส่วนที่รับแรงกระแทกสูง

การทดสอบคือจุดสำคัญ

หากไม่มีกระบวนการทดสอบแบบครอบคลุม นวัตกรรมทั้งหลายของ Structure 26 คงไม่เป็นจริง ต้องขอบคุณการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Nike Sport Research Lab ที่ทำให้ทีมผลิตดีไซน์ใหม่ออกมาได้จริง

ท้ายที่สุด ทีมก็ได้รังสรรค์รองเท้าโร้ดรันนิ่งที่มั่นคงและใส่สบายเพื่อนักกีฬาชั้นนำและนักวิ่งทั่วไป ให้ทุกคนรู้สึกมั่นใจมากขึ้นอีกขั้นเมื่อออกไปวิ่ง

แฟรนไชส์ Structure ของ Nike เป็น 1 ใน 3 หมวดหมู่อันแสนโดดเด่นในไลน์อัพรองเท้าวิ่งโร้ดรันนิ่งของแบรนด์ โดยสะท้อนถึงวิวัฒนาการของระบบลดแรงกระแทกพร้อมรองรับได้ดีเพื่อก้าวที่มั่นคง ส่วน Nike Vomero ให้การลดแรงกระแทกสูงสุดเพื่อความสบายขั้นสุด ส่วน Nike Pegasus ก็ให้การลดแรงกระแทกที่ตอบสนองได้ดีเพื่อการส่งแรงกลับทั้งวัน ไลน์อัพของซิลลูเอทรองเท้าวิ่งนี้จะช่วยมอบการวิ่งแบบลดแรงกระแทกในรูปแบบที่นักกีฬาแต่คนละชอบ ไม่ว่าจะวิ่งในระยะไหนหรือสภาพแวดล้อมที่เลือกที่จะวิ่ง

หากยังไม่แน่ใจรองเท้าวิ่งรุ่นไหนเหมาะกับคุณ โปรดดูที่ Nike Running Shoe Finder

เริ่มกันเลย
มาตรฐานใหม่แห่งการรองรับ ความสบาย และประสิทธิภาพ ขอแนะนำ Nike Structure 26 
มาตรฐานใหม่แห่งการรองรับ ความสบาย และประสิทธิภาพ ขอแนะนำ Nike Structure 26 

คำถามที่พบบ่อย

อะไรทำให้ Structure 26 โดดเด่นจากรุ่นก่อนหน้า

Structure 26 มาพร้อมกับ ReactX หนึ่งในแพลตฟอร์มลดแรงกระแทกที่ดีที่สุดของ Nike ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้นำโฟมแบบนี้มาใช้ในรองเท้า Nike Structure นอกจากนี้เรายังได้นำถุงลมในส่วนปลายเท้าออกเพื่อการก้าวย่างที่ราบเรียบขึ้น ส่วนวัสดุที่ส่วนบนก็นุ่มขึ้นเพื่อความสบายที่มากขึ้น

รองเท้าเหมาะกับกิจกรรมการวิ่งแบบใดที่สุด

Structure 26 ดีไซน์มาสำหรับนักวิ่งทุกประเภท ตั้งแต่นักวิ่งหน้าใหม่ไปจนถึงนักกีฬาสายแข่ง โดยเฉพาะผู้ที่มองหาความมั่นคงและการถ่ายน้ำหนักที่นุ่มนวล รวมถึงผู้ที่ต้องการการรองรับเพิ่มเติม รองเท้าแบบใส่ประจำวันรุ่นนี้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพมาเพื่อการวิ่งระยะไกล และยังเหมาะกับนักวิ่งที่ไม่ยอมให้การรองรับแบบดั้งเดิมมาเป็นข้อจำกัดอีกด้วย"

เผยแพร่ครั้งแรก: 19 มิถุนายน 2568

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