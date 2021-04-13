วิธีหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นที่ยิม

ถามโค้ช: “ฉันจะหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนที่มีหุ่นฟิตได้อย่างไร”
การโค้ช
คนเข้ายิมคนหนึ่งอยากได้ผลลัพธ์ที่ “เห็นกล้ามเป็นมัดๆ” แบบเพื่อนของเธอ แต่ Joni Taylor จากรัฐจอร์เจียบอกว่าไม่มีทางที่เราจะทราบเลยว่าอีกคนหนึ่งยกน้ำหนักอย่างไร
“ถามโค้ช” คือคอลัมน์ให้คำแนะนำสำหรับการรักษาความมุ่งมั่นในกีฬาของคุณ
ถาม:
สวัสดีค่ะโค้ช
ฉันออกกำลังกายมาอย่างสม่ำเสมอค่ะ ตอนนี้ฉันทำท่าตามคลาส HIIT แบบโปรเกรสซีฟทางออนไลน์ วิ่งสัปดาห์ละ 2-3 วัน และฝึกโยคะแทบทุกเช้า นอกจากนี้ยังเน้นทานอาหารที่มาจากพืชได้สักระยะแล้ว โดยทั่วไปแล้วฉันก็รู้สึกดีกับกิจวัตรที่ตัวเองทำค่ะ แต่ในระยะหลังเพื่อนสนิทของฉันเริ่มยกน้ำหนักและเริ่มปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหาร แล้วจู่ๆ เธอก็มีกล้ามเป็นมัดๆ ฉันควรจะดีใจกับเธอใช่ไหมคะ แต่ฉันเกือบจะโกรธเธอแทน ถ้าให้พูดจริงๆ คือเธอค่อนข้างขี้เกียจค่ะ เลยรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมที่ฉันได้พยายามมานานกว่ามากแต่ก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์แบบนั้น ฉันเริ่มจะหมกมุ่น เริ่มคิดถึงแต่กิจวัตรของเธอตอนที่ฉันออกกำลังกาย คิดถึงแต่อาหารที่เธอกินตอนที่ฉันไปซื้อของชำ และเริ่มจะเกลียดตัวเองจริงๆ ที่ไม่ได้รู้สึกดีใจกับเธอค่ะ ฉันจะกลับไปเป็นฉันคนเดิมแล้วหลุดพ้นจากวังวนบ้าๆ นี่ได้อย่างไรคะ
ขี้จุกจิกและขี้อิจฉาในช่วงหลังมานี้
คนเข้ายิมอายุ 24 ปี
ตอบ:
ขอบคุณที่ตอบมาแบบตรงๆ นะคะ เพราะคนเรายอมรับกันได้ยากว่าเรามีความรู้สึกเช่นนั้น และฉันก็เคยขี้จุกจิกและขี้อิจฉามาก่อนค่ะ
มีหลายครั้งที่ฉันเห็นคนบนลู่วิ่งข้างๆ เพิ่มเพซขึ้น แล้วจู่ๆ ฉันก็ดันไปเพิ่มเพซตามไปด้วย กดปุ่มไปถึงแม้จะโอเคกับความเร็วของตัวเองเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ฉันต้องตั้งสติแล้วถามตัวเองว่า “นี่ กำลังทำอะไรอยู่ เธอไม่รู้จักคนนี้ด้วยซ้ำ เธอมาวิ่ง 4 วันติดแล้ว พวกนั้นอาจจะกดปุ่มเพิ่มความเร็วอีกนิดก็เป็นเรื่องธรรมดา” ฉันต้องรีเซ็ตความคิดตัวเองเพื่อที่จะมั่นใจว่ากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องสำหรับตัวฉันและร่างกายของฉันเอง โดยไม่ไขว้เขวไปกับสิ่งที่คนข้างๆ กำลังทำอยู่
และฉันก็เคยอยู่อีกด้านหนึ่งมาเหมือนกันค่ะ มีคนเคยบอกฉันว่า “ฉันเกลียดที่เธอมีแขนแบบนี้” เพราะพวกเขารู้ว่าฉันไม่จำเป็นต้องยกน้ำหนักเพื่อให้แขนสวยแบบนั้น มันเป็นเรื่องพันธุกรรมน่ะค่ะ ฉันก็ไม่รับความดีความชอบหรอก แต่ก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาเลิกอิจฉาค่ะ
เป็นเรื่องปกติที่คุณจะรู้สึกแบบที่รู้สึกอยู่ ต้องเตือนสติตัวเองให้ได้ในจังหวะนั้น สูดลมหายใจแล้วเตือนตัวเองในเรื่องบางเรื่อง
เรามีแนวโน้มจะกดดันตัวเราเองมากกว่าที่ควร
เรื่องแรก เมื่อคุณคิดว่ามันง่ายกว่าสำหรับเธอ ให้จำไว้ว่านั่นมันเป็นแค่ทฤษฎีค่ะ คุณไม่รู้ว่าเธอออกกำลังมาหนักแค่ไหนหรือเธอกินอะไรไปจริงๆ บ้าง เธออาจจะตื่นไวขึ้น 2 ชั่วโมงเพื่อออกกำลังกายในทุกๆ เช้า หรืออาจจะไม่ได้ดื่มมา 6 เดือนแล้ว
ถึงอย่างนั้น ความจริงคือร่างกายของคนแต่ละคนจะตอบสนองต่อกิจกรรมเดียวกันแตกต่างกันค่ะ ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ได้ออกกำลังกายบ่อย แต่พอเธอตัดสินใจจะออกแล้ว ให้ตายสิ น้ำหนักเธอลดลงไปในพริบตาเลย เป็นไปได้ว่าเพื่อนที่อาจไม่ได้ขยันเท่ากับคุณมีระบบเผาผลาญประเภทที่ทำให้เธอ “มีกล้ามเป็นมัดๆ” แบบที่คุณบอกมาได้อย่างค่อนข้างง่ายดาย
แต่ก็นั่นแหละค่ะ ยังเป็นไปได้อีกว่าเธอได้ประโยชน์จาก “ช่วงฮันนีมูน” ของการออกกำลังกายแบบใหม่ ซึ่งมักจะเห็นผลมาก ต้องไม่ลืมว่าพอคุณเริ่มกิจวัตรใหม่ ร่างกายจะต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อตามให้ทัน ทำให้เผาผลาญแคลอรี่มากขึ้นและใช้งานกล้ามเนื้อมากขึ้นจนกว่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับตัวเข้ากับการออกกำลังกายนั้นได้
ฉันเคยประสบช่วงฮันนีมูนแบบนั้นเมื่อไม่นานมานี้ค่ะ ฉันเพิ่งคลอดน้องแล้วพยายามที่จะกลับไปมีน้ำหนักที่อยากมี แถมเข้ายิมไม่ได้เพราะเป็นช่วงล็อคดาวน์อีก ฉันเลยหยิบดีวีดี HIIT แผ่นเก่ามา (เปิดกับเครื่องเล่นดีวีดีเครื่องเก่าด้วยนะ) ที่ไม่ได้ใช้มา 15 ปี แล้วแค่ออกกำลังกายตามท่าทางต่างๆ ในแผ่นนั้น ฉันก็ลดน้ำหนักไปได้เร็วขึ้นมากกว่าการที่จะกลับไปทำตามกิจวัตรแบบที่เคยทำ
คุณลองสิ่งใหม่ๆ ได้เหมือนกันนะ และดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ แต่ให้ทำเช่นนี้ถ้าไม่มีความสุขกับตารางการออกกำลังกายของคุณจริงๆ เท่านั้นนะ เพราะฟังดูเหมือนว่าคุณใช้เวลาและความคิดไปเยอะเพื่อคิดว่าสิ่งไหนจะเหมาะกับตัวเอง คุณดูมีวินัยสูงและมีความรู้มากด้วย และเรามีแนวโน้มจะกดดันตัวเราเองมากกว่าที่ควร ดังนั้น อย่าล้มเลิกสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเว้นแต่จะต้องการจริงๆ ค่ะ เพียงแค่คุณไม่ได้มีรูปร่างเหมือนเพื่อนไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวนะคะ
แต่ถ้าตัดสินใจแล้วว่าไม่ได้ชอบการออกกำลังกายที่คุณทำอยู่จริงๆ ถ้าคุณกำลังดิ้นรนเพื่อที่จะกระตุ้นตัวเองและตื่นตระหนกทุกครั้งที่ออกกำลังกายเป็นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์ ก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะ เป็นไปได้ว่าความไม่พอใจที่คุณมีนั้นมาจากการที่คุณไม่รู้สึกสนุกกับกิจวัตรของคุณค่ะ
ไม่ว่าจะเลือกวิธีใด ใช้เวลาสักครู่เพื่อคิดถึงแรงจูงใจในการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ คุณออกกำลังกายเพื่อที่จะมีหุ่นแบบใดแบบหนึ่งหรือเปล่า โดยส่วนตัวแล้ว เหตุผลนี้ไม่เพียงพอที่จะทำให้ฉันออกกำลังกายต่อค่ะ การออกกำลังกายเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการดูแลตัวเองของฉัน เป็นการผ่อนคลายความเครียด ทำให้ฉันมีสมาธิ และฉันรู้ว่ามันจะช่วยให้มีร่างกายแข็งแรงเมื่อแก่ตัวลง การทราบถึงสิ่งเหล่านี้ทำให้ฉันกลับมาออกกำลังกายและโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นในทุกๆ วันค่ะ
… ถ้าคุณกำลังดิ้นรนเพื่อที่จะกระตุ้นตัวเองและตื่นตระหนกทุกครั้งที่ออกกำลังกายเป็นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์ ก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะ
เมื่อคุณได้มุ่งความสนใจไปที่เหตุผลที่ทำให้เริ่มต้นออกกำลังกายแล้ว คุณจะยกย่องความทุ่มเทของตัวเอง การพยายามอย่างหนัก รวมถึงความแข็งแรงที่คุณได้มาได้ง่ายขึ้น นั่นอาจทำให้คุณมีความมั่นใจที่จะผ่อนคลายและพูดว่า “เอาล่ะ ฉันทำในแบบของฉัน คนอื่นทำในแบบของเขา มีความสุขเพียงพอสำหรับทุกคน” คุณอาจจะแม้แต่รู้สึกดีใจกับเพื่อนของคุณด้วย ซึ่งความรู้สึกแบบนั้นถือเป็นรางวัลในตัวมันเองแล้วค่ะ
โค้ช Taylor
Joni Taylor เป็นหัวหน้าโค้ชบาสเก็ตบอลหญิงที่ University of Georgia เธอได้รับรางวัล Spalding Maggie Dixon NCAA Division I National Rookie Coach of the Year ประจำปี 2016 ผลงานการโค้ชที่น่าประทับใจของเธอมีทั้งการเป็นโค้ชช่วงหนึ่งให้กับทีมมหาวิทยาลัยอย่าง LSU, Alabama, Louisiana Tech และ Troy University เป็นผู้เล่นตัวเด่นประจำทีมมหาวิทยาลัย University of Alabama ด้วยสถิติ 716 แต้ม 555 รีบาวด์ และ 103 บล็อก เคยเป็นอันดับ 4 ในกลุ่มยอดฝีมือของโรงเรียนและพาทีม Tide เข้าแข่งขัน 2 ครั้งในทัวร์นาเมนต์ NCAA และอีก 2 ครั้งใน WNIT นอกจากนี้ Taylor ยังได้รับรางวัลมากมายที่การันตีถึงความทุ่มเทของเธอต่อการทำงานบริการชุมชน
ภาพประกอบโดย Harrison Freeman
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