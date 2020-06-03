เริ่มต้นทำตามเป้าหมายของคุณ

วิธีเริ่มต้นทำตามเป้าหมายของคุณ
ทัศนคติ
โดย Nike Training
ปลดล็อคข้อมูลที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในด้านความแข็งแรงสมบูรณ์
คุณตั้งเป้าหมายไว้แล้ว ตอนนี้ได้เวลาสร้างนิสัยรักสุขภาพให้ติดตัวด้วยเคล็ดลับง่ายๆ จาก Ryan Flaherty ผู้อำนวยการอาวุโสด้านประสิทธิภาพของ Nike
คุณมีความตั้งใจดีที่จะเทรนอย่างเป็นประจำ ทานอาหารที่มีประโยชน์ยิ่งขึ้น และนอนหลับให้มากขึ้น แต่จะว่าไปแล้วมีวิธีไหนที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริง ลองเปลี่ยนความทะเยอทะยานเป็นการลงมือทำโดยทำเป้าหมายให้เป็นนิสัยกล่าวคือ กำหนดพื้นที่ให้กับนิสัยอย่างเจาะจงในกิจวัตรแต่ละวัน Ryan Flathery ผู้อำนวยการอาวุโสด้านประสิทธิภาพของ Nike กล่าว ซึ่งหมายถึงให้ใส่นิสัย (เหมือนกับการเล่นโยคะหรือการเตรียมอาหาร) ลงไปในปฏิทินในแบบเดียวกันกับที่คุณนัดพบแพทย์หรือประชุมงาน
ยิ่งคุณเพิ่มรายละเอียดมากเท่าใด ก็มีแนวโน้มที่คุณจะติดนิสัยนี้มากขึ้นเท่านั้น และยังรวมไปถึงสิ่งที่คุณอยากจะทำให้สำเร็จ แล้วกำหนดให้เป็นสิ่งที่ต้องทำประจำตามเวลา เช่น วิ่งกลางแจ้ง 5 กิโลเมตรตอนเที่ยงทุกวันจันทร์ หรือเดินท่องร้านขายของชำเพื่อหาวัตถุดิบที่สดใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์
“ลองเปลี่ยนความทะเยอทะยานเป็นการลงมือทำโดยทำเป้าหมายให้เป็นนิสัยกล่าวคือ กำหนดพื้นที่ให้กับนิสัยอย่างเจาะจงในกิจวัตรแต่ละวัน”
Ryan Flaherty, ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประสิทธิภาพของ Nike
แน่นอน อาจฟังดูธรรมดา แต่เรื่องนี้จะส่งผลอย่างใหญ่หลวง ด้วยการสร้างนิสัยที่รู้ว่าจะต้องทำอะไรล่วงหน้ากับสิ่งที่คุณต้องการทำให้สำเร็จ คุณต้องจัดสรรเวลาของตัวเองและทำความคุ้นชินกับการสร้างนิสัยใหม่ซึ่งทำให้คุณยังอยู่บนเส้นทางในการไล่ตามทุกเป้าหมาย
ผูกนิสัยใหม่เข้ากับนิสัยที่มีอยู่เดิม
นึกภาพกิจวัตรประจำวันทั้งหมดที่คุณมีแต่ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำ เช่น แปรงฟันและเตรียมตัวดูรายการโทรทัศน์ตอนกลางคืน แล้วลองจินตนาการถึงการผูกกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพที่คุณตั้งใจไว้ว่าจะทำเข้าไปในแต่ละครั้งที่คุณทำนิสัยเดิมเหล่านั้น
อยากจะเทรนฝึกความแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอใช่ไหม ทุกครั้งที่คุณแปรงฟันก็ให้ทำท่าย่อตัวกลางอากาศ ตั้งใจจะฝึกความคล่องตัวใช่หรือไม่ ลองยืดเหยียดด้วยโฟมโรลเลอร์ขณะดูทีวี การผูกพฤติกรรมใหม่เข้ากับนิสัยเดิมที่มีอยู่จะช่วยเตือนให้คุณทำสิ่งนั้นเป็นประจำโดยอัตโนมัติ และวิธีนี้ก็พิสูจน์มาแล้วว่าทำให้นิสัยใหม่มีโอกาสติดตัวอยู่กับคุณไปได้ในระยะยาวมากยิ่งขึ้น