วิธีอยู่กับปัจจุบัน โดย Graham Betchart นักจิตวิทยาการกีฬา

พอดแคสต์ Trained: ลงเล่น (และใช้ชีวิต) อยู่ในปัจจุบันกับ Graham Betchart
การโค้ช
ชายผู้เทรนยอดฝีมือแห่ง NBA ให้คิดได้ทันท่วงทีผู้นี้มีคำแนะนำให้เรารีดฟอร์มเก่งได้ทั้งในโรงเรียน ที่ทำงาน และที่บ้าน
“Trained” คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
บางครั้งในโลกกีฬาและในชีวิตจริง จิตของเรากำลังยึดติดกับเวลาเมื่อ 5 นาทีก่อน หรือบางทีก็กำลังว้าวุ่นกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่จากข้อมูลของนักเขียน นักจิตวิทยากีฬา และโค้ชด้านประสิทธิภาพทางจิตอย่าง Graham Betchart ผู้ซึ่งเทรนให้ยอดฝีมือใน NBA มาแล้วหลายคน ความสามารถในการอยู่กับปัจจุบันได้ต่อเนื่องคือข้อแตกต่างที่แยกสุดยอดฝีมือออกจากคนมีฝีมือทั่วๆ ไป “Trained” ใน Episode นี้ Betchart จะมาพูดคุยกับ Ryan Flaherty ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประสิทธิภาพของ Nike ว่าระหว่างที่เราฝึกความแข็งแรง ความเร็ว และความคล่องตัวให้ร่างกายนั้น เรายังสามารถฝึกจิตให้กลับสู่ “ณ จุดที่ยืนอยู่” เสมอๆ ได้อย่างไร นอกจากนี้เขาจะมาแบ่งปันกลเม็ดการทำสมาธิสั้นๆ ที่เราทุกคนนำมาปรับใช้เพื่อให้มีจิตใจแน่วแน่ได้ พร้อมเผยถึงสถิติหนึ่งเดียวที่สำคัญยิ่ง ตลอดจนบอกเล่าถึงเหตุผลที่เราต้องปล่อยวางเรื่องชัยชนะถ้าหากเราต้องการที่จะคว้าชัยจริงๆ
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Ryan ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเขาจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ