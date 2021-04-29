Alex Morgan นักฟุตบอลดาวรุ่งแบ่งปันสุดยอดเคล็ดลับการเทรนนิ่งของเธอ

พอดแคสต์ Trained: ชนะเป้าหมายในชีวิตแบบเต็มข้อกับ Alex Morgan
การโค้ช
กัปตันทีมชาติสหรัฐอเมริกาเล่าถึงการพักชีวิตค้าแข้งอาชีพไว้เพื่อไปลาคลอด แล้วหวนกลับสู่สนามอีกครั้ง แม้ต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆ มากมายในปี 2020
“Trained” คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
สำหรับ Alex Morgan แชมป์ฟุตบอลโลก 2 สมัย ไม่มีความท้าทายไหนที่เธอไม่พุ่งชนแบบเต็มสปีดเลย ในปี 2019 ฟุตบอลหญิงทีมชาติสหรัฐฯ ทลายเพดานทั้งสถิติผู้ชมและสถิติการทำประตู ส่วนในปี 2020 เธอยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งการคลอดลูกคนแรก และการย้ายไปอีกฟากโลกเพื่อร่วมสโมสรใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในระหว่างช่วงที่กำลังมีการระบาดใหญ่ทั่วโลก ขณะที่ในปี 2021 นี้ เธอก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญคนแรกของปีในรายการพอดแคสต์ “Trained” โดย Ryan Flaherty ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประสิทธิภาพของ Nike จะมาพูดคุยกับศูนย์หน้ายอดดาวยิงคนนี้ เธอจะมาบอกเล่าถึงการเอาจิตใจจดจ่ออยู่กับเกมลูกหนังแม้จะต้องห่างสนาม พร้อมทั้งเผยกิจวัตรเทรนนิ่งและโภชนาการประจำวันที่จะช่วยให้เราทุกคนมุ่งสู่เป้าหมายของตัวเองได้
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Ryan ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเขาจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ