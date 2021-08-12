พี่น้อง Joel กับ Georgia Palmer และชุมชนเควียร์สร้างสรรค์ของพวกเขา

อัตลักษณ์เควียร์กับสองพี่น้องผู้เป็นพลังสนับสนุน

วัฒนธรรม

การเป็นตัวเองคือวิธีผูกมิตรกับคนอื่นอย่างแท้จริง Georgia กับ Joel Palmer สองพี่น้องมากความสามารถแห่งกรุงลอนดอน กล่าว

อัพเดทล่าสุด: 12 สิงหาคม 2564
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มากันพร้อมหน้า: ถึงตัวจะห่างไกล แต่ใจเราไม่ห่างกัน เราได้พูดคุยกับ
เหล่านายแบบและนางแบบประจำลุคบุ๊ควันหยุดเทศกาล 2020 ในเรื่องความหมายของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ณ ช่วงเวลานี้

“เราเป็นลูกผสมและเป็นเกย์ด้วย ช่วงวัยเด็กเลยไม่ค่อยมีคนแบบเดียวกันให้ดูเป็นตัวอย่างเท่าไหร่” Joel อายุ 28 ปีกล่าว ตอนนี้ Joel กับ Georgia น้องสาวอายุ 20 ปี กำลังช่วยกันสร้างชุมชนครีเอทีฟเควียร์เพื่อเป็นพื้นที่และโอกาสแก่คนอื่นๆ “เรามองแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเป็นพื้นที่ให้แรงบันดาลใจแก่ใครหลายคน ใช้สไตล์และความสวยงามที่เป็นตัวเราเป็นตัวผลักดันขอบเขตเรื่องเพศและความเห็นต่างออกไปอยู่เสมอ”

พี่น้องสองคนนี้เติบโตในเบอร์มิงแฮมก่อนจะย้ายลงไปอยู่ลอนดอน เมืองที่ทั้งคู่ได้พบชุมชนเควียร์ที่สนับสนุนและยอมรับในสิ่งที่ทั้งคู่เป็น Georgia ติดตามพี่ชายของเธอบนเส้นทางการเป็นโมเดล อาชีพที่เป็นเหมือนจุดก้าวกระโดดของสายการแสดงและดนตรี Joel ยังเป็นครีเอทีฟไดเรกเตอร์และผู้ร่วมก่อตั้งของ Major Zcene บริษัทให้คำปรึกษาด้านแฟชั่นและการเคลื่อนไหวอีกด้วย

Joel กับ Georgia ผ่านช่วงกักตัวมาด้วยกันในโกดังแห่งหนึ่งร่วมกับนักครีเอทีฟคนอื่นๆ ทั้งคู่ได้ร่วมงานกับคนเหล่านี้ในโปรเจกต์งานต่างๆ และตลอดช่วงความพยายามนี้ ยังได้มีโอกาสอยู่รายล้อมและมีส่วนพัฒนาสังคมผิวสีชาวเควียร์ไปด้วย

“พวกเราสร้างกลุ่มสังคมอันแน่นแฟ้นนี้จากผู้คนรอบตัวเรา คนที่ถูกมองข้ามในวงการอาชีพ คนที่เราช่วยยกระดับชีวิตได้” Georgia กล่าว “เราอยากให้เสียงของพวกเขาดังขึ้นด้วยความสามารถของเรา”

“จำนวนทำให้เกิดพลัง จริงไหม” Joel เสริม “พออยู่ด้วยกัน คนก็จะยิ่งเห็นเราเยอะขึ้น”

ครีเอทีฟเควียร์เป็นคนกลุ่มน้อย ซึ่งนั่นทำให้เรามาเจอกัน แต่ด้วยความที่ทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเอง นั่นจึงเป็นจุดที่ทำให้เกิดพลังขึ้นมา”

Joel

พวกคุณมีประสบการณ์ระหว่างกันมากยิ่งกว่าพี่น้องหญิงชายคนอื่นๆ ทั้งเป็นโมเดลเหมือนกัน ทำงานด้วยกัน อะไรคือจุดแข็งที่ทำให้พวกคุณยังไม่หยุดสิ่งที่กำลังทำ

Joel: เราว่าเรากับ Georgia ต่างสำรวจพรสวรรค์ของกันและกัน แล้วนำสิ่งที่ได้ไปใช้จริงตอนทำงาน Georgia คือหนึ่งในแรงบันดาลใจของเราอย่างแน่นอน พวกเรามีโอกาสก้าวหน้าไปด้วยกันในหลายๆ ทางและคอยผลักดันกันและกันในหลายๆ แง่มุม อย่างตอนนี้ Georgia ก็กำลังเรียนการแสดงอยู่ ใช่ไหม Georgia?

Georgia: ใช่แล้ว ตอนนี้น้องกำลังฝึกการแสดงกับเป็นดีเจเพลง

Joel: เธอได้อยู่ในหนังสั้นน่าตื่นเต้นเรื่องหนึ่งด้วย เหมือนว่าเราสองคนเพิ่งยืนอยู่หน้าประตูของกันและกัน ประตูที่เปิดไปสู่โลกใบใหม่ พลังของพวกเราคือสิ่งที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองเท่านั้น การแสดงของ Georgia ในฐานะโมเดล มองแล้วราวกับเป็นผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งเลย

Georgia: สไตล์การเคลื่อนไหวของน้องก็มาจากพี่นั่นแหละ

ดูเหมือนว่าการเต้น ดนตรี และสไตล์จะมีผลต่องานของพวกคุณพอๆ กับอัตลักษณ์และลักษณะเฉพาะตัวของพวกคุณเลย พูดเรื่องนี้ให้เราฟังหน่อย

Joel: ที่งานของพวกเราดูแน่นและสตรองเมื่ออยู่ด้วยกัน เพราะเราสองคนพัฒนาสไตล์การเคลื่อนไหวที่เฉพาะตัวนี้ขึ้นจากการเป็นครอบครัวกัน ตอนเด็กๆ เราได้ซ้อมเต้นบ่อย และพอเป็นเรื่องสไตล์ พวกเราจะชอบแลกเสื้อผ้ากัน เราสองคนมีลุคนี้ ลุคแบบแอฟโฟร่พังค์ แหวกแนวหน่อย คล้ายแบล็คแพนเธอร์ ซึ่งเอาไว้เล่นกับหลายๆ อย่างและก็น่าจะมีบางอย่างที่ออกมาดูดี

Georgia: ขึ้นอยู่กับตัวละครที่อยากเป็นวันนั้นจริงๆ แสงสียามค่ำคืนของลอนดอนคือที่ที่ชุมชนของเราจะมาเจอกัน ชุมชนที่คับคั่งไปด้วยนักครีเอทีฟหัวศิลป์ที่มาจากต่างเพศ ทั้งเพศสภาพและเพศวิถี ไปจนถึงต่างรสนิยมทุกรูปแบบ สำหรับพวกเราแล้ว คลับคือที่ปลอดภัยและที่พบปะพูดคุยของพวกเรา สิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนมีความสุขและชอบเหมือนกันคือความรักในดนตรี การเต้น การเคลื่อนไหว แฟชั่น และสไตล์

พวกคุณทั้งสองคนเรียกตัวเองว่าเป็นเควียร์ ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์และการเดินทางในฐานะครีเอทีฟผิวสีลึกซึ้งยิ่งขึ้น คำว่า “เควียร์” มีความหมายอย่างไรกับคุณ

Georgia: เรามองว่าตัวเองเป็นเควียร์เพราะเราอยู่ในชุมชนเควียร์ นี่คือทั้งหมดที่เรารู้ เพื่อนๆ ก็เป็นเควียร์ ภาษาที่ใช้พูดก็เป็นเควียร์ กลุ่มคนที่เรายืนเคียงข้างก็เป็นเควียร์

Joel: สำหรับเรา เควียร์คือการเชื่อในอิสระทางความคิด การเป็นเควียร์ไม่จำเป็นว่าคุณต้องสนใจเพศเดียวกัน ถึงเวลาแล้ว โดยเฉพาะตอนนี้ ตอนที่เรามีโซเชียลมีเดีย ที่ศิลปิน คนมีพรสวรรค์ และโมเดลทุกคนจะสามารถเป็นตัวเองและกล้าที่จะแตกต่างได้อย่างเต็มที่

Georgia: ใช่แล้ว เรามั่นใจพอตัวเลยว่าเรากับร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกัน เรารู้สึกว่าตัวเองเคลื่อนไหวได้ ออกท่าทางแอ็บสแตรกต์ได้ เล่นเป็นตัวละครหลายตัวได้ เราเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ เกี่ยวกับตัวเองอยู่ตลอด

Joel: เราสองคนไม่เคยเป็นโมเดลอย่างคนทั่วไป เราประกาศอย่างเปิดเผยว่าตัวเองเป็นเควียร์และจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครทั้งนั้น พวกเราเลยต้องผลักดันกันและกัน คอยบอกกันและกันว่าที่กำลังทำอยู่เพราะต้องการเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ที่อายุน้อยกว่าเรา ถ้าเราทำได้ คุณก็ทำได้ นี่แหละสิ่งที่ผลักดันเราให้เป็นครีเอทีฟไดเรกเตอร์ ไม่ใช่แค่โมเดล เราสร้างโลกสร้างพื้นที่ให้ผู้คนได้จริงๆ ทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่ง ไม่ได้มีส่วนร่วมเพียงฉากหน้า พวกเราทำได้มากกว่านี้ พวกเราทำให้เกิดโอกาสได้จริงๆ

พี่น้อง Joel กับ Georgia Palmer และชุมชนเควียร์สร้างสรรค์ของพวกเขา, Georgia (ซ้าย), Joel (ขวา)

Georgia (ซ้าย), Joel (ขวา)

“การแสดงของ Georgia ในฐานะโมเดล มองแล้วราวกับเป็นผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งเลย”

Joel

พวกคุณทั้งสองคนได้ไปเข้าร่วมการประท้วงเรื่อง Black Lives Matter ที่ลอนดอนด้วย ได้เรียนรู้อะไรที่เกี่ยวกับตัวเองบ้าง แล้วประเด็นนี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร ทั้งด้านส่วนตัวและกับความคิดสร้างสรรค์

Joel: เรื่องหนึ่งที่ได้รู้จากการไปขบวนประท้วงคือ เราได้รู้จักคนเยอะขึ้นซึ่งจะช่วยเป็นทางออกให้เรื่องนี้ เราได้เห็นวิธีสื่อสารรูปแบบต่างๆ ที่จะบอกให้โลกรู้ว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆ และเป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วย การเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้น่าสนใจมากเพราะมีบางคนในครอบครัวที่ไม่ได้สนับสนุนเรื่องนี้จริงจัง เป็นประเด็นน่าสนใจที่ได้รู้ว่าการเหยียดสีผิวอย่างเป็นระบบนั้นเกิดขึ้นภายในครอบครัวเรา แต่ก็น่าเศร้าเหมือนกันที่ต้องตัดความสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นไป

พวกเราอยากทำการทดสอบเพื่อรู้จักบรรพบุรุษของเราในระดับที่ลึกขึ้น ได้ยินมาทั้งชีวิตว่าเราก็เป็นแค่ครึ่งจาเมกาครึ่งอังกฤษ แต่ความจริงไม่ได้มีแค่นั้น เราได้พบว่า [พื้นเพของเรามาจาก] แอฟริกาใต้ เอเชีย คองโก และเบนินด้วย

Georgia: แต่การเคลื่อนไหวนี้เองที่ทำให้พวกเราได้ใกล้ชิดกัน ซึ่งเป็นอะไรที่น่าจะหยิบยกขึ้นมาพูดตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว

แล้วการรวมพลังมีความหมายอย่างไรกับพวกคุณ โดยเฉพาะในเรื่องคนผิวสีและการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเควียร์

Joel: กลุ่มของพวกเราเป็นสังคมของคนที่มีความคิดคล้ายๆ กันและมีความคิดเป็นอิสระ ครีเอทีฟเควียร์เป็นคนกลุ่มน้อย ซึ่งนั่นทำให้เรามาเจอกัน แต่ด้วยความที่ทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเอง นั่นจึงเป็นจุดที่ทำให้เกิดพลังขึ้นมา”

แรงบันดาลใจที่แท้จริงมักจะมาจากคนในกลุ่มของพวกเราเสมอ เราเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกัน แล้วเมื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามา เราจะบอกคนคนนั้นว่า “ว้าว คุณคือดาราตัวจริงในแบบที่คุณเป็นเลย”

พวกคุณช่วยผลักดันกันและกันอย่างไรในช่วงเวลาที่พลิกผัน ช่วงเวลาที่ต้องทบทวนตัวเองแบบนี้ แล้วการคิดงานครีเอทีฟของคุณเปลี่ยนไปอย่างไร

Joel: พวกเราดูอนิเมชั่น การ์ตูน 3D ภาพยนตร์ดิจิตอล แล้วก็แค่เล่นกับคนที่อยู่ด้วยกัน เราอยู่ในโกดังซึ่งกว้างมากๆ แต่ละคนเป็นดีไซเนอร์บ้าง ช่างถ่ายภาพบ้าง คนออกแบบฉากบ้าง เราคิดถึงคนในคลับมากๆ จนอยากจัดกิจกรรมช่วงสุดสัปดาห์แล้วชวนคนที่อยู่แถวนั้นมาเข้าร่วม

Georgia: พวกเราแค่ใช้เวลาที่ได้มาเพื่อมองข้างในตัวเองให้ชัดและพยายามมีความคิดที่สร้างสรรค์ เราโชคดีมากที่มีพื้นที่ให้ทำแบบนั้น

Joel: ตอนนี้ได้แรงขับเคลื่อนมากขึ้นทั้งในงานของเราและทุกๆ เรื่องที่ทำ นั่นคือสิ่งที่ทำให้เรามารวมกันในช่วงเวลานี้

คำถามสุดท้ายแล้ว มีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้คุณทั้งสองคนมีความมุ่งมั่นและมั่นใจแบบนี้

Georgia: ทั้งหมดเป็นเรื่องของการเปิดกว้าง ความหลากหลาย และการขยายเสียงให้คนกลุ่มน้อย เรามีผู้หญิงรอบตัวหลายคนที่เป็นทรานส์และมีผิวดำ และเราเห็นว่ามีโมเดลหุ่นพลัสไซส์ที่ไม่มีโอกาสได้ออกงานถ่ายแบบ เราอยากสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ขึ้น ที่ที่เราพูดคุยกันได้เรื่องข้อดีข้อเสียของอาชีพและสร้างความตระหนักรู้ให้มากขึ้น

Joel: นี่เป็นสิทธิ์ของกลุ่มทรานส์อยู่แล้ว เราต้องภูมิใจกับชุมชนทรานส์ของเราให้มากที่สุด เพราะทุกคนเป็นเหตุผลเดียวที่ชุมชนเควียร์และชุมชนเกย์ยังคงอยู่ เรารู้สึกว่าการเดินทางของเราเอง สิ่งที่พูดถึงตอนที่ยังเด็กมากๆ คือการใช้พื้นที่ของเราเพื่อสั่งสมประสบการณ์ เงิน และความมั่งคั่ง จนเพียงพอที่จะส่งกลับไปหาสิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นเหตุผลให้เราต่อสู้

“เราต้องภูมิใจกับชุมชนทรานส์ของเราให้มากที่สุด เพราะทุกคนเป็นเหตุผลเดียวที่ชุมชนเควียร์และชุมชนเกย์ยังคงอยู่”

Joel

พี่น้อง Joel กับ Georgia Palmer และชุมชนเควียร์สร้างสรรค์ของพวกเขา

รายงานเมื่อ: กรกฎาคม 2020

พี่น้อง Joel กับ Georgia Palmer และชุมชนเควียร์สร้างสรรค์ของพวกเขา
พี่น้อง Joel กับ Georgia Palmer และชุมชนเควียร์สร้างสรรค์ของพวกเขา, Georgia (ซ้าย), Joel (ขวา)

Georgia (ซ้าย), Joel (ขวา)

เผยแพร่ครั้งแรก: 13 มิถุนายน 2564