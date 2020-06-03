ขนมจีนกุ้งสด

โภชนาการ
อัพเดทล่าสุด: 3 มิถุนายน 2563

โดย Nike Training

สูตรก๋วยเตี๋ยวข้าวและกุ้ง

สูตรรักสุขภาพง่ายๆ ใช้เวลาเพียง 20 นาทีก็พร้อมเสิร์ฟสำหรับ 4 ที่

ขนมจีนกุ้งแสนอร่อยรสชาติถูกปากและอุดมไปด้วยโปรตีนมีส่วนผสมง่ายๆ ดังนี้ เหมาะสำหรับทานมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็น

ดีต่อสุขภาพ ทำง่าย และอร่อยแน่นอน

ส่วนผสม

กุ้งสดแกะเปลือก 480 ก.
กระเทียมต้น 200 ก.
น้ำมันมะกอก 15 มล.
ถั่วแระญี่ปุ่นแกะเปลือก 380 ก.
น้ำกะทิไขมันต่ำ 400 มล.
ซอสถั่วเหลือง 120 มล.
น้ำ 400 มล.
ขนมจีน 200 ก.

วิธีทำ

  1. หั่นกระเทียมต้นบางๆ แล้วตั้งกระทะให้ร้อนโดยใช้ไฟปานกลางถึงไฟแรง ผัดกระเทียมต้นให้นิ่ม จากนั้นเติมกุ้งลงไปแล้วผัดแต่ละด้านเป็นเวลา 1 หรือ 2 นาที ต่อด้วยใส่ถั่วแระญี่ปุ่น น้ำกะทิ ซอสถั่วเหลือง และน้ำลงไป
  2. เคี่ยวน้ำยาโดยใช้ไฟอ่อนเป็นเวลา 2-3 นาทีแล้ววางแยกไว้ด้านข้าง ในระหว่างนี้ก็ให้ต้มขนมจีนตามที่มีในห่อและนำขึ้นมาสะเด็ดน้ำ จากนั้นก็ใส่น้ำยากุ้งลงในชามขนมจีนพร้อมเสิร์ฟ เติมพริก ผักชี และมะนาวเพื่อเพิ่มรสชาติได้ตามชอบ

ข้อมูลโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

693 แคลอรี่
คาร์โบไฮเดรต 61 กรัม
โปรตีน 41 กรัม
ไขมัน 32 กรัม

สูตรรักสุขภาพโดย Lifesum

ดูเพิ่มเติม
สูตรก๋วยเตี๋ยวข้าวและกุ้ง, เข้าร่วม Nike Training Club

เข้าร่วม Nike Training Club

เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญและเทรนเนอร์ระดับโลกของเราเพื่อช่วยให้คุณคงความแอ็คทีฟและสุขภาพดีไว้เสมอ

ดาวน์โหลด
สูตรก๋วยเตี๋ยวข้าวและกุ้ง, เข้าร่วม Nike Training Club

เข้าร่วม Nike Training Club

เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญและเทรนเนอร์ระดับโลกของเราเพื่อช่วยให้คุณคงความแอ็คทีฟและสุขภาพดีไว้เสมอ

ดาวน์โหลด

เผยแพร่ครั้งแรก: 24 พฤษภาคม 2563

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

  • สร้างกิจวัตรก่อนนอนในแบบคุณ

    การโค้ชแล

    สร้างกิจวัตรก่อนนอน

  • พอดแคสต์ Trained: ประโยชน์ของกายภาพบำบัด

    การโค้ชแล

    พอดแคสต์: เหตุผลว่าทำไม PT อาจทำให้การออกกำลังกายของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

  • วิธีแสนง่ายในการทานอาหารที่มีประโยชน์ยิ่งขึ้น

    การโค้ชแล

    วิธีแสนง่ายในการทานอาหารที่มีประโยชน์ยิ่งขึ้น

  • การฟื้นกำลังในทางที่ใช่สำหรับคุณ

    การโค้ชแล

    การฟื้นกำลังในทางที่ใช่สำหรับคุณ

  • คำถาม 1 ข้อที่จะเปลี่ยนวิธีทานอาหารของคุณ

    การโค้ชแล

    คำถาม 1 ข้อที่จะเปลี่ยนวิธีทานอาหารของคุณ