รู้วิธีตั้งเป้าหมายย่อย
การโค้ชและโภชนาการ
โดย Betina Gozo
วิธีเปลี่ยนความฝันให้เป็นภารกิจที่ไม่เกินตัวและสำเร็จได้ไม่ยาก
เราทุกคนต่างเคยตั้งเป้าหมายมาก่อน การตั้งเป้าหมายเป็นส่วนที่ง่าย เพราะจะฝันถึงอะไรใหญ่ๆ นั้นน่าสนุกไม่น้อย แต่การทำความฝันเหล่านั้นให้เป็นจริงนี่แหละคือส่วนที่ยาก
คำแนะนำของฉันคือการนำเป้าหมายที่เป็นภาพใหญ่มาแยกออกเป็นเป้าหมายย่อยๆ ที่พอทำได้และเฉพาะเจาะจงมากกว่าเดิม
ตัวอย่างเช่น ฉันมีลูกค้าที่เล่าว่าเป้าหมายของตัวเองคือ “อยากหุ่นดี” ถือเป็นเป้าหมายที่ใหญ่และยอดเยี่ยมมาก แต่ก็กลายเป็นสิ่งที่จะผัดวันประกันพรุ่งได้ง่ายเหมือนกัน เพราะไม่มีเส้นตายมากำหนดและไม่มีตัวเลขที่วัดได้ว่าคุณสำเร็จตามเป้าแล้วหรือยัง
ฉันเลยขอให้ลูกค้าเจาะลงลงไปและกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้นจากเป้าหมาย “ฉันจะเริ่มออกกำลังกาย จะได้หุ่นดี” โอเค ถือว่ามาถูกทางแล้ว แต่ยังไม่เจาะจงพอ
“หาว่าเป้าหมายย่อยที่สุดที่พอจะแยกออกมาจากเป้าหมายภาพใหญ่ได้คืออะไร”
Betina Gozo
“เดือนหน้าจะเริ่มออกกำลังกาย 3 ครั้งต่อสัปดาห์จะได้หุ่นดีสักที” นี่แหละ เท่านี้ก็ได้เป้าหมายที่พอทำได้แล้ว
หรือบางทีคุณอาจจะมีเป้าหมายอย่าง “จะกินของที่มีประโยชน์มากขึ้น” คำพูดทำนองนี้ค่อนข้างคลุมเครือและใหญ่เกินกว่าจะทำให้สำเร็จได้
สิ่งที่จะเป็นหมุดตัวต่างๆ ซึ่งนำมาใช้ติดตรึงเป้าหมายใหญ่ของคุณบนผนังความสำเร็จได้คือการทำเป้าหมายยิบย่อยที่ตั้งขึ้นให้สำเร็จ
เปลี่ยนคำพูดเดิมให้เป็น “สัปดาห์นี้จะดื่มน้ำอัดลมให้น้อยลง” หรือ “สัปดาห์นี้จะเปลี่ยนจากเยลลี่รอบดึกเป็นผลไม้สักลูก” การันตีได้เลยถ้าคุณบอกตัวเองว่า “ห้ามกินเยลลี่แล้วนะ” คุณจะรู้สึกทรมานใจอย่างแน่นอน ถือเป็นการสั่งห้ามตัวเอง ไม่ใช่การตั้งเป้าหมาย แทนที่จะเป็นแบบนั้น ลองปรับกรอบเป้าหมายใหม่ให้เป็นสิ่งที่เต็มใจทำเพื่อบรรลุเป้าหมายใหญ่แทน
หากคุณทำเป้าหมายย่อยให้สำเร็จไปเรื่อยๆ ได้ เช่น ออกกำลังกาย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ได้ หรือทานผลไม้แทนขนมได้ ฉันบอกเลยว่าคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่แน่นอน