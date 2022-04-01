เบื้องหลังนักวิ่งผู้พิการทางสายตาบางคนคือนักวิ่งเพซเซอร์

เรื่องราวการวิ่งที่เริ่มต้นจากเชือก
นักกีฬา*
เรื่องราวการวิ่งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมือมากกว่าเท้า แม้จะเป็นกีฬาประเภทเดียวกัน แม้จะมีแรงขับเคลื่อนเดียวกัน แต่ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเชือกเส้นหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาและอยู่ระหว่างมือของคนสองคน มือที่ส่งผ่านมิตรภาพ กำลังใจ และความมุ่งมั่นจากปลายเชือกด้านหนึ่งสู่ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งในทุกๆ ย่างก้าว
“ประโยชน์ที่ผมได้จากการวิ่งไม่ได้มีแค่ด้านร่างกายเท่านั้น การวิ่งทำให้ผมได้ออกไปข้างนอกและทำให้ผมไม่นอนเปื่อยอยู่แต่ในบ้าน” Youyou นักวิ่งตาบอดและสมาชิกของ Lan Jingling (Blue Eye Spirit) องค์กรการกุศลที่สนับสนุนกีฬาในรูปแบบที่คนทุกกลุ่มสามารถมีส่วนร่วมได้ โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 5 แล้วที่กลุ่มเพซเซอร์ได้ก่อตั้งองค์กร Lan Jingling นี้ขึ้น
หมายเหตุ: นักวิ่งตาบอดทุกคนต้องการความช่วยเหลือจากไกด์รันเนอร์อย่างน้อย 1 คนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการวิ่งต่างๆ ได้ สำหรับนักวิ่งตาบอดอย่าง Youyou ที่กำลังเตรียมตัวลงแข่งมาราธอนนั้น จำเป็นต้องมีคนวิ่งประกบอย่างน้อย 3 คน ได้แก่ เพซเซอร์ นักวิ่งนำหน้า และนักวิ่งตามหลัง เมื่อมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน และนักวิ่งแต่ละคนสามารถประสานงานกันได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดแล้ว ขบวนวิ่งก็จะสามารถเคลื่อนไปได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงสำหรับนักกีฬาตาบอด
Yachi วิ่งเป็นเพซเซอร์ให้ Youyou มาเป็นเวลาหลายปี ทั้งสองวิ่งชนกันตลอดตอนที่ลองวิ่งครั้งแรกแล้วต้องจับเชือกยาว 30 ซม. คนละข้าง แต่ในตอนนี้การวิ่งของทั้งสองคนเรียกได้ว่าเข้าขาเหมือนเป็นร่างโคลนนิ่งของกันและกัน ในช่วงเตรียมตัวลงแข่ง จะเริ่มมีไกด์รันเนอร์เข้าร่วมมากขึ้นเพื่อสร้างขบวนวิ่ง ใครจะรู้ว่าขบวนวิ่งนี้เคยได้ผ่านรุ่งเช้า พลบค่ำ ฤดูหนาวที่โหดร้าย และฤดูร้อนที่แผดเผาด้วยกันมามากมายเพียงใด และเมื่อทุกคนเดินออกจากลู่วิ่ง เมื่อไม่มีเชือกและไม่จำเป็นต้องจัดขบวนวิ่ง ก็ได้มีสายสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งเกิดขึ้น สายสัมพันธ์ที่แม้จะมองไม่เห็นด้วยตา แต่สามารถเชื่อมพวกเขาเข้าหากันได้อย่างแนบแน่น
“ผมเฝ้าดูพวกเขาอยู่”
วันไหนที่ไม่ได้โพสต์ภาพเซลฟี่กัน อาจจะเพราะวันนั้น “ทรงผมไม่เข้าที่เข้าทาง” Youyou กล่าว
ไม่ต้องแปลกใจไป เพราะสำหรับ Youyou แล้ว ไม่มีสิ่งใดหายไปจากโลกของเขา รวมถึงการมองเห็นด้วย Youyou แค่กำลัง “เฝ้าดู” ในแบบที่แตกต่างไปเท่านั้น
เมื่ออายุ 21 ปี เขาได้เป็นผู้กำกับข้อมูลสำหรับ AI ซึ่งจะเป็นเหมือนผู้สอนที่เทรนให้ AI เข้าใจความต้องการของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
แต่เมื่อเผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริง เขาเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความสงสัยใคร่รู้และกระตือรือร้นที่จะทำความเข้าใจและลองทำทุกสิ่ง
เขาชอบถ่ายภาพช่วงเวลาสำคัญของชีวิต ด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีสั่งการด้วยเสียง เขาจึงกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพโดยใช้โทรศัพท์มือถือ เขาถ่ายเซลฟี่กับเพื่อนๆ ภาพถ่ายท่องเที่ยวตลกๆ ภาพถ่ายการวิ่งช่วงเช้าตรู่ของตัวเอง และทิวทัศน์ทะเลที่มีลมพัดแรง
ด้วยความเป็นคนชอบเข้าสังคม Youyou มักจะนัดเจอกับกลุ่มนักวิ่ง แม้จะมองไม่เห็นใบหน้าของใครเลย แต่หลังจากพูดคุยกันเพียงไม่กี่คำ เขาก็สามารถบอกได้อย่างรวดเร็วว่าใครคือคนที่ส่งข้อความเสียงคุยทางออนไลน์กับเขาอยู่ “ผมเฝ้าดูพวกเขาอยู่” Youyou ย้ำ
เชือก
การวิ่งเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งที่ Youyou สามารถ “มองเห็น” โลกได้
นอกจาก Yachi แล้ว Yao Ying กับ Xiao Yu’er ที่อยู่ในกลุ่ม Lan Jingling ก็เป็นไกด์รันเนอร์ให้กับ Youyou ด้วยเช่นกัน นอกจากกิจกรรมวิ่งปกติแล้ว ทั้งสองมักจะไปฝึกซ้อมกับ Youyou ซึ่งช่วยให้ Youyou ค่อยๆ พัฒนาฝีมือจนบรรลุเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ได้
ในระหว่างการฝึกซ้อม Yao Ying จะวิ่งอยู่ข้างหน้า Yachi จะอยู่ที่ด้านซ้ายของ Youyou และ Xiaoyuer จะอยู่ที่ด้านหลัง ถ้ามองนักวิ่งกลุ่มนี้จากข้างหลัง จะเห็นภาพขบวนนักวิ่งที่กำลังล้อมรอบ Youyou โดยไม่มีใครสามารถทำให้ขบวนนี้พังทลายได้ อันที่จริง สิ่งที่ไม่มีวันพังทลายไม่ใช่ขบวนวิ่ง แต่เป็นพลังแห่งมิตรภาพของทุกคนในขบวนต่างหาก
“เพซเซอร์ต้องวิ่งให้เร็วกว่านักวิ่งตาบอดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะวิ่งได้อย่างปลอดภัยและมีพัฒนาการดีขึ้น” Yachi กล่าว แต่จากการที่ได้วิ่งกับ Youyou มายาวนานที่สุด เขาอธิบายว่านอกจากการฝึกซ้อมด้านร่างกายแล้ว พวกเขายังได้ทุ่มเทเพื่อสร้าง “ความสัมพันธ์” จริงๆ ขึ้นมาด้วย
เมื่อพวกเขาวิ่ง เชือกสีน้ำเงินยาว 30 ซม. จะเชื่อมข้อมือซ้ายของ Youyou และข้อมือขวาของ Yachi ไว้ด้วยกัน พวกเขาจะเคลื่อนไหวกันอย่างพร้อมเพรียงราวกับเป็นภาพสะท้อนในกระจกของกันและกัน โดยใช้เชือกเป็นรูปแบบในการสื่อสาร
เมื่อระยะการก้าวเท้าและเพซของ Yachi และ Youyou เท่ากัน เชือกจะคลายอย่างเป็นธรรมชาติ สภาพของเชือกจะบอกให้รู้ว่าพวกเขาวิ่ง “เข้ากันได้ดี” และสัมพันธ์กันอย่างลงตัว “เมื่อคนสองคนวิ่งเข้าขากันได้ดี ก็ไม่มีอะไรต้องพูดเยอะอีกเกี่ยวกับการวิ่ง” Yachi กล่าว
พลังแห่งเชือกเกิดจากการร่วมมือกัน
เชือกทำให้การวิ่งไม่ใช่แค่เพียงความพยายามของคนคนเดียวอีกต่อไป Yachi อธิบาย การจะทำให้เชือกอยู่ในสภาพหย่อนตัวให้ได้ตลอด เขาต้องฝึกฝนตัวเองอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ “แต่ผมไม่ได้ช่วยแบบให้เปล่านะ” เขากล่าว “นี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกันและรวมกันเป็นหนึ่งเดียว นอกจากผมจะช่วยให้เขาพัฒนาแล้ว เขายังกระตุ้นให้ผมรู้จักอดทนและเข้มแข็งด้วย”
เป็นมากกว่านักวิ่ง
ในขณะที่ Youyou รู้สึกว่าคนสมัยใหม่มัก “ใช้ชีวิต” อยู่แต่ในโทรศัพท์มือถือ แต่เพื่อนๆ ของเขาแต่ละคนคือของจริง
“Yachi, ป้า Yai และ Xiao Yu'er เหมือนเป็นมากกว่าไกด์ที่พาผมไปสำรวจโลก” เขากล่าว การวิ่งทำให้เขาได้ออกจากบ้าน และยังทำให้มีแรงอยากไปพบเพื่อนๆ มากขึ้นด้วย
พวกเขาร้องคาราโอเกะ แวะร้านอาหารดังๆ ที่เพิ่งเปิดใหม่ และออกไปเที่ยวชานเมืองด้วยกัน เพื่อให้ Youyou “สัมผัสได้ถึงเสียงบรรยากาศ” ที่อยู่นอกเมือง “เมื่อเวลาผ่านไป ผมไม่ได้เป็นแค่เพื่อนในกลุ่มนักวิ่ง แต่เป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่ง เหมือนสมาชิกสักคนในครอบครัว” Youyou กล่าว
การฝึกซ้อมไม่ใช่จุดประสงค์เดียวของการวิ่งอีกต่อไป แต่ยังทำให้พวกเขาได้ไปเที่ยวด้วยกันในฐานะเพื่อนอีกด้วย
เวลาออกไปกินข้าวด้วยกัน Youyou กล่าวว่าเขาไม่ชอบร้านอาหารที่เห็นว่าเขาตาบอดเลยพยายามดูแลมากเกินไป “ความห่วงใยที่มากเกินไป” ทำให้เขารู้สึกอึดอัด
Yachi, Yao Ying และ Xiao Yu'er ต่างก็รู้ดีว่า Youyou โหยหาประสบการณ์ใหม่ๆ มากแค่ไหน และทั้งสามคนก็มักจะช่วยกันคิดอยู่บ่อยๆ ว่าจะทำอย่างไรให้ Youyou ได้ความรู้สึกนั้นมากขึ้นอีกเรื่อยๆ
บางครั้งพวกเขาก็พา Youyou ขึ้นไปบนแนวเขื่อนริมทะเลและปล่อยให้เขาเจอกับลมที่พัดมาจากทะเล ทั้งทีมพากันเดินผ่านแผงกั้น เพื่อให้ Youyou ได้รู้สึกถึงอะดรีนาลินที่กำลังพลุ่งพล่านในตัว และเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้ว ทุกคนก็ก้าวไปอีกก้าว แล้วก็วิ่งกันต่ออีกสักพัก
ในวิชาฟิสิกส์ เมื่อคลื่นเสียงที่มีความยาวคลื่นเท่ากันมาเจอกัน คลื่นเสียงเหล่านั้นจะสะท้อนด้วยความถี่เดียวกันและทำให้เกิดการสั่นที่รุนแรงขึ้น ในคลื่นเสียงของ Youyou, Yachi, Yao Ying และ Xiao Yu'er มีการสะท้อนนี้เกิดขึ้น พวกเขาจะได้เจอประสบการณ์ใดอีกหากยังคงวิ่งด้วยกันต่อไปแบบนี้ ไม่สำคัญเลยว่าการวิ่งจะพัฒนาไปมากแค่ไหน ไม่สำคัญว่าจะมีคู่แข่งน่าตื่นเต้นแบบไหนกำลังรออยู่ เพราะสุดท้ายแล้ว การวิ่งทำให้พวกเขาเชื่อมถึงกันและมุ่งไปสู่สิ่งที่ไม่เคยพบเจอด้วยกัน ซึ่งเพียงเท่านี้ก็ถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แล้ว