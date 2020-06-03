บรรลุเป้าหมายด้วยกิจวัตรประจำวัน
การโค้ชและโภชนาการ
โดย Nike Training
เริ่มต้นและจบวันอย่างมีจุดหมายและความมุ่งมั่นโดยใช้ “การทำวัตร”
เคยตั้งคำถามไหมว่าทำไมคุณถึงทำกิจวัตรเดิมๆ ทุกเช้าและทุกคืน ในแต่ละวัน เราอาจจะนอนหันตัวไปทางเดิม ดื่มกาแฟรสเดิม ทานอาหารเมนูเดิม และออกกำลังกายแบบเดิม ความจริงแล้วการทำเรื่องเดิมซ้ำๆ จนเป็นนิสัยไม่ใช่เรื่อง “แย่” โดยตัวมันเองเลย และอาจเป็นกิจวัตรธรรมดาทั่วไปที่มีผลดีต่อสุขภาพด้วยซ้ำ ทว่าปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคือกิจวัตรดังกล่าวอาจไม่ได้มีจุดหมายมากำกับมากนัก ทั้งที่จริงๆ แล้วควรจะมี
ความแตกต่างอย่างหนึ่งระหว่างคนที่ทำอะไรได้เต็มที่กับคนที่ล้มกลางทางคือ “การทำวัตร” กิจวัตรที่เกิดจากความตั้งใจและออกแบบมาให้ตรงกับเป้าหมายของแต่ละคนโดยเฉพาะ
ในความคิดของผม กิจวัตรตอนเช้าและตอนเย็น หากทำอย่างคุ้มค่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือชิ้นสำคัญที่สุดที่จะปลดล็อคศักยภาพของตัวเองได้ กิจวัตร 2 ช่วงเวลานี้จะไปกระตุ้นให้เกิดแรงผลักทางบวกและยังถือเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าคุณรู้จัก เหตุผลของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในตัวและเป็นสาเหตุให้คุณทุ่มเทเวลาไปกับการฝึกฝนสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีจุดหมาย โดยไม่พยายามหันหนีออกจากเหตุผลดังกล่าว
“‘การทำวัตร’ คือกิจวัตรที่เกิดจากความตั้งใจและออกแบบมาให้ตรงกับเป้าหมายของแต่ละคนโดยเฉพาะ”
การออกแบบกิจวัตรประจำวันดังกล่าว ทำได้โดยเริ่มจากการแบ่งเวลา 10 นาทีในตอนเช้าและตอนค่ำออกมา สิ่งที่คุณทำในเวลานั้นควรเป็นอะไรที่เรียบง่าย เพลิดเพลิน และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องเอื้อต่อเหตุผลของตัวคุณเอง คุณอาจมีกิจวัตรที่ชัดเจนอยู่แล้วเพื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดวัน และขอเพียงการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมอะไรเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อให้เอื้อต่อเป้าหมายต่างๆ ของคุณยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากเหตุผลของคุณคือสุขภาวะโดยรวมและพัฒนาศักยภาพการทำงาน ช่วงเช้าของแต่ละวันอาจดื่มน้ำ นั่งสมาธิสัก 2-3 นาที รีบผูกเชือกรองเท้าแล้วออกไปวิ่ง หรือเลือกหนึ่งในมินิคลาสเพื่อออกโฟลว์โยคะสั้นๆ ขณะที่ช่วงเย็นของแต่ละวันอาจใช้เวลาสักช่วงเพื่อผ่อนคลายตัวเองด้วยเพลงโปรด โฟมโรลเลอร์ หยุดทบทวนเพื่อดูว่ามีเรื่องอะไรที่ผ่านไปด้วยดีระหว่างวัน แล้ววางแผนลุยในวันพรุ่งนี้ต่อไป การกระตุ้นเล็กๆ น้อยๆ พวกนี้อาจดูไม่สำคัญในทีแรก แต่เมื่อเวลาผ่านไป ทุกอย่างจะรวมเข้าด้วยกันและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ที่คุณทำไปในทางที่ดี
ไม่ว่าคุณจะเริ่มฝึกนิสัยเหล่านี้ตั้งแต่ต้น หรือขัดเกลากิจวัตรที่ทำอยู่ให้ดีกว่าเดิม ลองใช้สัญชาตญาณตัดสินว่ากิจวัตรแต่ละอย่างเอื้อต่อเป้าหมายของคุณหรือไม่ ถามตัวเองดูว่า ทำแบบนี้เป็นกิจวัตรจะทำให้พิชิตตอนเช้าได้หรือเปล่า แล้วถ้าผ่อนคลายตัวเองแบบนี้ในช่วงเย็นล่ะจะช่วยให้รุดหน้าตามแผนได้หรือเปล่า
“การกระตุ้นเล็กๆ น้อยๆ พวกนี้อาจดูไม่สำคัญในทีแรก แต่เมื่อเวลาผ่านไป ทุกอย่างจะรวมเข้าด้วยกันและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ที่คุณทำไปในทางที่ดี”
การตอบรับของคุณก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะการเริ่มต้นและสิ้นสุดวันอย่างไรนั้นจะส่งผลต่อกันและกัน แล้วออกแบบลักษณะวิถีชีวิตโดยรวมของคุณขึ้นมา หากคุณทำกิจวัตรตอนเช้าอย่างกระฉับกระเฉง คุณจะมีพลังและแรงขับเคลื่อนไปตลอดวัน ในขณะเดียวกัน หากทำกิจวัตรตอนเย็นอย่างใส่ใจ จะถือว่าคุณได้เตรียมตัวตื่นเช้าอย่างมีจุดหมายและพร้อมลุยในทุกๆ เรื่องอีกครั้ง
เราเป็นในสิ่งที่เราทำซ้ำๆ พลังงานของเราไหลเวียนไปทางใด ชีวิตของเราก็จำต้องดำเนินไปทางนั้น คุณต้องใช้กิจวัตรเข้ามาควบคุม เพื่อทำในสิ่งที่คุณต้องการทำจริงๆ และเพื่อเติมพลังขับเคลื่อนชีวิตแบบที่คุณอยากใช้