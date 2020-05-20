พลังของเพลย์ลิสต์เรียกพลัง

ปลุกใจให้ฮึกเหิมด้วยเพลย์ลิสต์เรียกพลัง
การเคลื่อนไหว
โดย Kirsty Godso
โดย Kirsty Godso
วิธีใช้เพลงเพื่อให้จิตใจและร่างกายพร้อมที่จะออกกำลังกาย
เพลงคือแรงจูงใจอันทรงพลัง และบางครั้งก็เป็นสวิตช์วิเศษที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด ในบทความนี้ Kirsty Godso จาก Nike Master Trainer จะมาแบ่งปันเคล็ดลับของเธอในการค้นหาเพลงที่ดีที่สุดเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับคุณ รวมถึงกระซิบบอกแหล่งหาเพลงเพิ่มเติมด้วย
การออกกำลังกายและการฟังเพลงสอดประสานไปด้วยกันมานานแล้ว ดังนั้นไม่น่าแปลกใจที่การฟังเพลงโปรดซึ่งเต็มไปด้วยพลังขณะคุณออกกำลังกายจึงมีประโยชน์
แต่ฉันก็ชอบฟังเพลงเพื่อสร้างกำลังใจก่อนเริ่มออกกำลังกายด้วยนะ หรืออย่างเวลาที่อารมณ์ไม่ค่อยดีหรือว่าเหนื่อย หรือแค่รู้สึกไม่อยากออกกำลังกาย แค่ได้ฟังเพลงให้รู้สึกฮึกเหิมไม่กี่นาที วันนั้นทั้งวันก็จะรู้สึกดีขึ้นมาได้เลย
พอได้ฟังเพลงฮิปฮอปเก่าๆ อารมณ์ที่มันไม่ดีอยู่หรือความรู้สึกเนือยๆ ก็หายวับไปในทันที แล้วก็พร้อมที่จะออกไปลุยแล้ว
วิธีใช้เพลงเพื่อให้จิตใจและร่างกายพร้อมที่จะออกกำลังกาย
เพลงคือแรงจูงใจอันทรงพลัง และบางครั้งก็เป็นสวิตช์วิเศษที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด ในบทความนี้ Kirsty Godso จาก Nike Master Trainer จะมาแบ่งปันเคล็ดลับของเธอในการค้นหาเพลงที่ดีที่สุดเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับคุณ รวมถึงกระซิบบอกแหล่งหาเพลงเพิ่มเติมด้วย
การออกกำลังกายและการฟังเพลงสอดประสานไปด้วยกันมานานแล้ว ดังนั้นไม่น่าแปลกใจที่การฟังเพลงโปรดซึ่งเต็มไปด้วยพลังขณะคุณออกกำลังกายจึงมีประโยชน์
แต่ฉันก็ชอบฟังเพลงเพื่อสร้างกำลังใจก่อนเริ่มออกกำลังกายด้วยนะ หรืออย่างเวลาที่อารมณ์ไม่ค่อยดีหรือว่าเหนื่อย หรือแค่รู้สึกไม่อยากออกกำลังกาย แค่ได้ฟังเพลงให้รู้สึกฮึกเหิมไม่กี่นาที วันนั้นทั้งวันก็จะรู้สึกดีขึ้นมาได้เลย
พอได้ฟังเพลงฮิปฮอปเก่าๆ อารมณ์ที่มันไม่ดีอยู่หรือความรู้สึกเนือยๆ ก็หายวับไปในทันที แล้วก็พร้อมที่จะออกไปลุยแล้ว
ฉันคอยเช็คเพลงออกใหม่เป็นประจำ แล้วก็มีเพื่อนหลายคนเป็นดีเจ เลยได้อัพเดทเพลงใหม่ๆ อยู่ตลอด บางทีนี่เลยเป็นเหตุผลที่ว่า เมื่อไหร่ที่โพสต์คลิปตัวเองออกกำลังกายลงโซเชียลมีเดีย ครึ่งหนึ่งของคอมเมนต์ก็จะชอบถามว่าเพลงนั้นเพลงอะไร
งานของฉันส่วนหนึ่งคือเป็นผู้ให้พลังงาน ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกกระตือรือร้นที่จะขยับร่างกายของตัวเอง และเพลงจังหวะเร็วก็ช่วยกระตุ้นตัวฉันอีกด้วย
ฉันคอยเช็คเพลงออกใหม่เป็นประจำ แล้วก็มีเพื่อนหลายคนเป็นดีเจ เลยได้อัพเดทเพลงใหม่ๆ อยู่ตลอด บางทีนี่เลยเป็นเหตุผลที่ว่า เมื่อไหร่ที่โพสต์คลิปตัวเองออกกำลังกายลงโซเชียลมีเดีย ครึ่งหนึ่งของคอมเมนต์ก็จะชอบถามว่าเพลงนั้นเพลงอะไร
งานของฉันส่วนหนึ่งคือเป็นผู้ให้พลังงาน ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกกระตือรือร้นที่จะขยับร่างกายของตัวเอง และเพลงจังหวะเร็วก็ช่วยกระตุ้นตัวฉันอีกด้วย