การออกกำลังกายในระหว่างและหลังตั้งครรภ์โดย Dr. Laurel Proulx

พอดแคสต์ Trained: วิธีออกกำลังกายระหว่างตั้งครรภ์กับ Dr. Laurel Proulx
การโค้ช
ร่างกายของคุณเกิดความเปลี่ยนแปลงมากในช่วงระหว่างและหลังตั้งครรภ์ แล้วกิจวัตรการออกกำลังกายของคุณควรเปลี่ยนไปแค่ไหนกัน ค้นหาคำตอบได้จากนักกายภาพบำบัดสุขภาพเชิงกรานคนนี้
Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
ในช่วงตั้งครรภ์ ปริมาตรเลือดและปริมาณพลังงานที่ร่างกายใช้จะเพิ่มขึ้นราว 2 เท่า ขณะที่อัตราการเต้นของหัวใจจะเพิ่มขึ้น 10 ถึง 15 ครั้งต่อนาที และจะมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ อีกมากหลังจากที่คุณให้กำเนิดลูกน้อยในตัวคุณ แล้วคุณจะมีวิธีออกกำลังกายอย่างไรในช่วงเวลาที่ต้องอาศัยความอดทนมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต ขอแนะนำให้รู้จักกับ Laurel Proulx, DPT, PhD ผู้ก่อตั้ง FEM Physical Therapy and Physical Performance และสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาของโปรแกรม Nike (M) เคลื่อนไหวสไตล์คุณแม่ ใน Episode นี้ เธอมาร่วมพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการ Jaclyn Byrer เพื่ออธิบายระบบการทำงานภายในของอุ้งเชิงกรานและแกนกลางลำตัวส่วนลึก รวมถึงวิธีรักษาความแข็งแรงของทั้งสองส่วนนี้ นอกจากนี้ เธอจะมาหักล้างความเชื่อผิดๆ เรื่องก่อนและหลังคลอด รวมทั้งบอกวิธีการกลับมาออกกำลังกายหลังคลอดด้วย
"ไม่ได้มีกฎแข็งหรือกฎตายตัวอะไรเลย เพราะจุดเริ่มต้นของการออกกำลังกายของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน และร่างกายของแต่ละคนก็ตอบสนองต่อการตั้งครรภ์แตกต่างกัน"
Laurel Proulx
DPT, PhD ผู้ก่อตั้ง FEM Physical Therapy และสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาของโปรแกรม Nike (M) เคลื่อนไหวสไตล์คุณแม่
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ