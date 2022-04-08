เรื่องของอุ้งเชิงกรานจากนักกายภาพบำบัดสุขภาพเชิงกราน Ann Nwabuebo

พอดแคสต์ Trained: บำรุงสุขภาพอุ้งเชิงกรานไปกับ Ann Nwabuebo
การโค้ช
กล้ามเนื้อที่คนเรามักจะไม่ได้บริหารผ่านรูทีนการเทรนนิ่งก็คือกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ผู้เชี่ยวชาญคนนี้จะมาบอกเราว่ากล้ามเนื้อส่วนนี้คืออะไรและมีความสำคัญเพราะเหตุใด
Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
หลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน Ann Nwabuebo, DPT ก็เช่นเดียวกัน เธออยู่กับปัญหานี้มานานหลายปีโดยที่ไม่รู้ตัว จนกระทั่งนักกายภาพบำบัดบอกว่าอาการปวดและการปัสสาวะบ่อยของเธอนั้นไม่ปกติ และนั่นทำให้เธอรู้ได้ว่าอาการเหล่านี้รักษาได้ หลังจากผ่านไปไม่กี่เซสชัน Dr Ann ก็อาการดีขึ้น เธอเบนเส้นทางอาชีพมาเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระดูกเชิงกรานโดยตรงเพื่อช่วยให้คนอื่นๆ บรรลุเป้าหมายแบบเดียวกันได้ ใน Episode นี้ ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Body Connect Physical Therapy ร่วมกับผู้ดำเนินรายการ Jaclyn Byrer จะมาช่วยลดความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับภาวะกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อน รวมทั้งเสนอกลวิธีในการป้องกันปัญหา และอธิบายว่าเมื่อใดจึงควรได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ Dr Ann ยังแบ่งปันวิธีออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อส่วนนี้ เพื่อให้ผู้คนทุกเพศ ทุกสภาพร่างกาย และทุกช่วงของการตั้งครรภ์ มั่นใจได้ว่าภาวะผิดปกติของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานจะไม่เป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตอีกต่อไป
"ความจริงแล้วนี่เป็นเรื่องของการใช้ความรู้เป็นตัวนำและทำความเข้าใจ ถ้าคุณกำลังพบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานก็รักษาได้ทั้งหมดค่ะ"
Ann Nwabuebo
DPT, นักกายภาพบำบัดด้านสุขภาพกระดูกเชิงกรานและผู้ก่อตั้ง Body Connect Physical Therapy
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ