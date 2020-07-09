วิธีทำท่าแมลงนอนหงาย: ทีละสเต็ป

ออกท่าให้ดี: ท่าแมลงนอนหงายที่สมบูรณ์แบบ
การโค้ชแล
โดย Nike Training
บริหารและฝึกการทรงตัวให้กับแกนกลางลำตัว เพื่อการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นและการปกป้องร่างกายจากอาการบาดเจ็บ
ท่าแมลงนอนหงายประสานร่างกายและจิตใจให้ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง แต่อย่าปล่อยให้ความเรียบง่ายของท่านี้มาหลอกคุณเชียว เพราะการเผาผลาญอย่างช้าๆ นั้น ถึงแม้จะมีแรงกระแทกที่ต่ำแต่เกิดประสิทธิผลที่สูงได้หากใช้เวลาเรียนรู้เพื่อทำอย่างถูกต้อง
ท่าแมลงนอนหงายเป็นหนึ่งในท่าบริหารที่หลอกตาได้ดีที่สุด เพราะดูเหมือนจะไม่ได้อาศัยการเคลื่อนไหวมากเท่าใดนัก แต่เมื่อไหร่ที่ทำอย่างถูกวิธี (อ่าน: ช้าๆ นิ่งๆ) ท่านี้จะไปกระตุ้นแกนกลางลำตัวและสูบแรงออกจากกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็ว ท่าบริหารแรงกระแทกต่ำที่เป็นท่าโปรดสำหรับเทรนเนอร์และนักกายภาพบำบัดนี้จะเสริมสร้างความแข็งแรงของหน้าท้องโดยไม่ทำให้ปวดหลัง อีกทั้งยังทดสอบความสามารถในการทรงตัว การทำงานประสานกันของร่างกาย และสมาธิของคุณอีกด้วย ในบทความนี้ Kirsty Godso จาก Nike Master Trainer จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องทำท่าแมลงนอนหงายและควรทำอย่างไร
กล้ามเนื้อที่คุณจะบริหาร
เวลาบริหารท่านี้จุดที่โดนคือส่วนหน้าท้องจากบนลงล่าง โดยเฉพาะกล้ามเนื้อแกนกลางที่อยู่ลึกลงไปทั้งทรานส์เวิร์สแอบโดมินิสและกล้ามเนื้อด้านข้าง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกล้ามเนื้อบริเวณสีข้างจะคอยค้ำจุนกระเพาะปัสสาวะและช่วยในเรื่องสมรรถภาพทางเพศอีกด้วย
ทำไมคุณถึงควรทำท่าแมลงนอนหงาย
- ท่าแมลงนอนหงายให้ประโยชน์กับความสามารถในการทรงตัวของแกนกลางลำตัว โดยช่วยบริหารกระดูกสันหลังและเพิ่มความคล่องตัวให้กับสะโพก ซึ่งจะส่งผลต่อมาให้เกิดการพัฒนาบุคลิก บรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง รวมถึงทำให้เวลาเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย เช่น เหวี่ยงไม้เบสบอล หรือทุ่มลูกบอลเมดิซีน พลังที่คุณเค้นออกมาได้จะมีปริมาณมากขึ้น
- ท่าแมลงนอนหงายสร้างจุดเชื่อมต่อกายและใจที่ชัดเจนโดยโยงสมองเข้ากับแกนกลางลำตัว คุณจะได้เปิดการทำงานของกล้ามเนื้อ พร้อมกับส่งสัญญาณถึงสมองว่ากล้ามเนื้อชุดนั้นอยู่ในสภาพเยี่ยมและพร้อมที่จะออกกำลังกายได้ทุกเมื่อ
- เนื่องจากคุณต้องใช้สมาธิเพื่อดึงแขนและขาลงในทิศทางตรงกันข้ามไปพร้อมๆ กัน ท่านี้จึงช่วยเสริมการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อร่วมประสาท ลองนำท่าบริหารนี้ไปใช้เป็นการวอร์มอัพให้กับสมองหากคุณต้องไปร่วมกิจกรรมที่อาศัยการทำงานร่วมกันของมือและตา (เช่น เทนนิส ปีนเขา หรือชกมวย)
- ระหว่างที่ยืดแขนและขาออกในท่าแมลงนอนหงาย คุณจะได้บริหารความคล่องตัวและกระดูกสันหลัง พร้อมกับคลายความตึงของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อลง ผลที่ได้คือคุณจะยกน้ำหนักได้ปลอดภัยกว่า หนักกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยระยะการเคลื่อนไหวที่กว้างขึ้น
ควรทำเมื่อใด
ลองนำท่าแมลงนอนหงายไปใช้เป็นกิจวัตรก่อนออกกำลังกายเพื่อเปิดการทำงานของแกนกลางลำตัวและเสริมความสามารถในการทรงตัว รวมถึงยืดระยะการเคลื่อนไหวให้กว้างขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้การเคลื่อนไหวของคุณดีขึ้นและยังเป็นเกราะคุ้มกันร่างกายจากอาการบาดเจ็บ เริ่มด้วยการทำ 3 เซ็ต เซ็ตละ 10 รอบในแต่ละข้าง โดยสลับข้างไปทีละรอบเพื่อให้หน้าท้องได้ทำงานอย่างต่อเนื่องไม่หยุดพัก ท่านี้ยังดีมากอีกด้วยหากทำทันทีหลังจากตื่นนอนตอนเช้า เพราะจะช่วยบิดเอาความเมื่อยตัวออกและเปิดแกนกลางลำตัวให้พร้อมสำหรับกิจกรรมอื่นใดที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของวัน
วิธีทำท่าแมลงนอนหงาย
01. นอนหงายแล้วยกแขนเหยียดตึงโดยให้อยู่เหนือหัวไหล่โดยตรง จากนั้นงอเข่าให้อยู่ในท่าโต๊ะโดยให้ขาพับลงทำมุม 90 องศาและเข่าอยู่เหนือสะโพก เกร็งเท้าไว้และเก็บกระดูกเชิงกรานเพื่อให้หลังส่วนล่างกดลงที่พื้น
02. หายใจเข้าพร้อมกับเกร็งแกนกลางลำตัวในขณะที่คุณค่อยๆ ยืดแขนข้างหนึ่งไปด้านหลังศีรษะและขาข้างตรงข้ามไปด้านหน้า ทำไปเรื่อยๆ จนกระทั่งขาและแขนลอยขึ้นจากพื้นเล็กน้อย
03. หายใจออกพร้อมย้อนคืนท่าเดิมเพื่อกลับสู่ท่าเริ่มต้น นับเป็น 1 รอบ
04. สลับข้างแล้วทำซ้ำ
ทำให้ง่ายขึ้น
หากรู้สึกลำบากที่ต้องทรงตัวตลอดการบริหาร ให้เอาเท้าแตะพื้นขณะที่กำลังยืดขา การทำแบบนี้จะช่วยรักษาศูนย์ร่างกายได้ 1 จังหวะก่อนที่คุณจะเริ่มย้อนกลับท่า
ทำให้ยากขึ้น
เพิ่มรอบและเซ็ต หรือลองถือน้ำหนักเบาๆ (ดัมเบลล์หรือแผ่นรอง) ไว้ในมือ
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