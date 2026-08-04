Nike Kobe 10 Protro: การปรับโฉมดีไซน์จากปี 2015
ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า
กว่าหนึ่งทศวรรษหลังจากที่ Kobe Bryant สวมรุ่น 10 เป็นครั้งแรก Kobe 10 Protro เปิดตัวพร้อมส่วนบนจากตาข่ายแบบใหม่ที่ยืดหยุ่นและระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้น ระบบลดแรงกระแทกที่อัพเกรดใหม่ รวมถึงระบบการยึดเกาะที่ดีไซน์มาเพื่อเกมการเล่นยุคปัจจุบัน
Nike Kobe 10 Protro มาแล้ว Kobe 10 เปิดตัวครั้งแรกในปี 2015 และกลับมาอีกครั้งในรุ่น Protro (Performance Retro) พร้อมการปรับปรุงส่วนบน การลดแรงกระแทก การยึดเกาะ และพื้นรองเท้าชั้นนอกอย่างมีนัยสำคัญ นี่ไม่ใช่การพิมพ์ซ้ำ ทุกส่วนของรองเท้าผ่านการไตร่ตรอง ทดสอบ และอัปเกรดมาอย่างดี
ประเด็นสำคัญโดยย่อ
- Nike Kobe 10 Protro มีส่วนบนจากตาข่ายที่ออกแบบเชิงโครงสร้างใหม่ พร้อมการระบายอากาศและความยืดหยุ่นที่ดีขึ้น
- Cushion 3.0 มาแทนที่โฟมของพื้นรองเท้าดั้งเดิม โดยจับคู่กับ Zoom Strobel แบบเต็มความยาวรุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มการสัมผัสคอร์ทและการตอบสนอง
- รูปแบบการยึดเกาะที่พื้นรองเท้าชั้นนอกได้รับการออกแบบใหม่โดยใช้การดีไซน์ด้วยคอมพิวเตอร์ แต่ยังคงรากฐานตามเจตนารมณ์ของดีไซน์แบบดั้งเดิม
- ปีกคาร์บอนไฟเบอร์ที่ปลายเท้า ซึ่งเป็นรายละเอียดอันเป็นเอกลักษณ์ของ Kobe 10 ที่ช่วยเสริมการทรงตัว ยังคงอยู่เหมือนเดิม
- Kobe 10 Protro เวอร์ชัน Flyknit ก็จะเปิดตัวในปี 2027 เช่นกัน โดยมอบความกระชับแบบ Dynamic Fit มากขึ้น และจะมีโฟม ZoomX แทนการใช้ Cushion 3.0 ใต้ฝ่าเท้า
- Halo เป็นคู่สีเปิดตัวของ Kobe 10 Protro และจะมีคู่สีอื่นๆ อีกมากมายตามมา รวมถึงคู่สีคลาสสิกบางสี
มีอะไรใหม่ใน Nike Kobe 10 Protro
กระบวนการ Protro มีเป้าหมายที่ชัดเจน อย่างที่ทีมสินค้า Kobe กล่าวไว้:
"ทุกครั้งที่เราใช้กระบวนการ Protro กับรุ่นใดรุ่นหนึ่ง เราอยากให้มีผลต่อทุกส่วนของรองเท้า เราอยากทำการปรับปรุงอย่างมีความหมาย ตั้งแต่ส่วนบนไปจนถึงใต้ฝ่าเท้า"
มาดูกันว่า Kobe 10 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างและเพราะเหตุใด
ส่วนบน: ระบายอากาศได้ดีขึ้น ยืดหยุ่นมากขึ้น
Kobe 10 รุ่นออริจินัลเป็นรองเท้าคู่แรกในซีรีส์ Kobe ที่ใช้ส่วนบนเป็นผ้าไร้ตะเข็บ Protro ยังคงรักษาแนวทางนั้นไว้ แต่ก้าวไปอีกขั้น ตาข่ายที่ออกแบบเชิงโครงสร้างได้รับการออกแบบใหม่ด้วยโครงสร้างเสริมแรงตามรูปทรง ซึ่งสร้างช่องตาข่ายที่มองเห็นได้บนหน้าเท้าและด้านข้างของรองเท้า คุณจะมองเห็นชั้นต่างๆ และรู้สึกได้ถึงความแตกต่างทันทีที่งอเท้า
เป้าหมายตามที่ทีมสินค้า Kobe อธิบายไว้คือ "จงใจลดลง แต่ยังคงให้การรองรับเท่าเดิม เพื่อให้ระบายอากาศได้มากขึ้น"
แถบกระชับทั่วส่วนปลายเท้าช่วยรักษาความมั่นคงแม้จะลดวัสดุลง แต่คุณก็ยังได้ทั้งการยึดเกาะและการระบายอากาศ นอกจากนี้ยังขยายขนาดเล็กน้อยที่ปลายเท้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง
พื้นรองเท้าชั้นกลาง: Cushion 3.0 และ Zoom Strobel แบบเต็มความยาวเท้า
Kobe 10 รุ่นออริจินัลใช้โฟม Lunarlon พร้อม Zoom แบบถุงที่ส้นเท้า Protro เปลี่ยนมาใช้ Cushion 3.0 ซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่ตอบสนองได้ดีขึ้นและห่อหุ้มด้วยกรอบด้านนอกที่นุ่มกว่า แถบ TPU ช่วยยึดโครงสร้างโฟมไว้ด้วยกันเมื่อรับแรงกด เพราะหากปราศจากสิ่งนี้ โฟมที่มีความนุ่มมักจะดูดซับพลังงานเอาไว้แทนที่จะส่งคืนพลังงานกลับมา
สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือ Zoom Strobel เต็มความยาวเท้า ซึ่งเป็นชั้นลดแรงกระแทกบางๆ ที่ติดตั้งอยู่ในแผ่นรองฝ่าเท้า ด้วยตำแหน่งที่วางอยู่ใกล้กับฝ่าเท้ามากกว่าถุง Zoom ที่อยู่ด้านล่าง จึงมอบสัมผัสที่ตอบสนองได้ดีและนุ่มนวลทั่วทั้งแผ่นรองฝ่าเท้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณปลายเท้า ซึ่งในรุ่นเดิมอาจให้ความรู้สึกบางเมื่อสวมใส่เป็นเวลานาน นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จในรองเท้าบาสเก็ตบอลรุ่นอื่นๆ ของ Nike และทำให้ Kobe 10 Protro สอดคล้องกับโครงสร้างใต้ฝ่าเท้าที่ทันสมัย
พื้นรองเท้าชั้นนอก: การยึดเกาะแบบเจเนอเรทีฟ ปรับโฉมใหม่สำหรับเกมยุคปัจจุบัน
Kobe 10 ได้รับการยกย่องว่ามีประสิทธิภาพการยึดเกาะพื้นสนามที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันเมื่อตอนเปิดตัว แต่ทางทีมพัฒนาสินค้าก็ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า นั่นคือ "ดีที่สุดในระดับเดียวกันสำหรับช่วงเวลานั้น"
ระหว่างการทดสอบการใช้งานจริงของลวดลายพื้นรองเท้าแบบดั้งเดิมในช่วงการพัฒนาเวอร์ชัน Protro ผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พวกเขาจึงกลับไปใช้ไฟล์ดีไซน์แบบออริจินัล
สิ่งที่พวกเขาค้นพบนั้นเปิดโลกอย่างมาก พื้นรองเท้าชั้นนอกแบบดั้งเดิมได้รับการออกแบบโดยอิงจากรูปแบบการยึดเกาะที่ได้มาจากข้อมูลการเคลื่อนไหวของ Nike Sport Research Lab ไม่ใช่การร่างแบบขึ้นมาเองตามอำเภอใจ Protro นำตรรกะนั้นกลับมาใช้อีกครั้ง แถบใบมีดวางตัวในแนวจากส้นเท้าไปถึงปลายเท้าเพื่อช่วยประคองเท้าด้านข้างและด้านใน ในขณะที่แถบใบมีดที่วางในแนวขวางจะทำหน้าที่ช่วยในการหยุดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลัง ภาพที่เห็นอาจแตกต่างจากรุ่น OG แต่วิทยาศาสตร์เบื้องหลังนั้นเหมือนกัน
การทดสอบการสวมใส่ระหว่างรอบการพัฒนาครั้งแรกและครั้งที่สองแสดงให้เห็นว่าคะแนนการยึดเกาะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
"เราทำอย่างมีเจตนา และมีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังด้วย" สมาชิกคนหนึ่งของทีมสินค้า Kobe กล่าว
สิ่งที่ยังเหมือนเดิมมีอะไรบ้าง
ปีกคาร์บอนไฟเบอร์ที่ปลายเท้า ซึ่งจัดวางอยู่ใต้ขอบรองเท้าใกล้กับนิ้วก้อยเพื่อการรองรับด้านข้างเมื่อเกิดการตัด ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง นี่เป็นหนึ่งในรายละเอียดโครงสร้างที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดใน Kobe 10 และยังคงอยู่ใน Protro เช่นกัน
นอกจากนี้ ยังคงรักษาแนวทางการสื่อสารในแบบฉบับคลาสสิกของ Kobe เอาไว้เช่นเดิม นี่คือข้อความนูนที่ซ่อนอยู่ ซึ่ง Kobe เริ่มนำมาใส่ไว้บนพื้นชั้นกลางในรองเท้ารุ่นซิกเนเจอร์ของเขาในหลากหลายเวอร์ชัน ข้อความ: อดทนและพิชิต
Kobe 10 Protro: ตาข่ายที่ออกแบบเชิงโครงสร้างเทียบกับ Flyknit
Kobe 10 Protro มีสองโครงสร้างส่วนบนให้เลือก และรุ่นที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังมองหา
รุ่นตาข่ายที่ออกแบบเชิงโครงสร้างเหมาะสำหรับการสวมใส่ทุกวัน ลดแรงกระแทก ตอบสนองได้ดี และสร้างมาเพื่อการเล่น การเล่าเรื่องราวด้วยคู่สีเกิดขึ้นผ่านลายพิมพ์และการปรับแต่งที่ส่วนบน ดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นด้านนอกจึงเป็นส่วนสำคัญของสิ่งที่คุณจะได้รับ
รุ่น Flyknit เป็นรุ่นชั้นนำที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ส่วนบนโอบกระชับเท้าได้แม่นยำยิ่งขึ้น ระบบลดแรงกระแทกเปลี่ยนมาใช้โฟม ZoomX แทน Cushion ซึ่งมีน้ำหนักเบาและตอบสนองได้ดีกว่าเดิม อีกทั้งยังมีสายรัดเชือกรองเท้าที่ปรับระดับได้เพื่อให้คุณปรับความกระชับได้ตามต้องการ
ทีมสินค้าได้สืบย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของตำแหน่งที่ Flyknit มีในไลน์ผลิตภัณฑ์ Kobe:
"รุ่นชั้นนำจะเริ่มทยอยออกมาในช่วงใกล้เข้าสู่รอบเพลย์ออฟ" Indy Ashford ผู้จัดการสินค้าของ Kobe กล่าว "Kobe พยายามหาความได้เปรียบนั้นอยู่เสมอ แม้จะเป็นเพียงวินาทีเดียวก็ตาม เพื่อให้เขาหันกลับได้เร็วขึ้น หรือตอบสนองได้ดีขึ้นอีกนิด"
วันเปิดตัว Nike Kobe 10 Protro
Kobe 10 Protro เปิดตัวตลอดปี 2026 และ 2027 รุ่นตาข่ายที่ออกแบบเชิงโครงสร้างเปิดตัวก่อน ส่วนรุ่น Flyknit จะมาในปี 2027 มีการประกาศวันที่วางจำหน่ายผ่าน Nike SNKRS และ Nike.com ก่อนการวางจำหน่ายแต่ละครั้ง
Nike Kobe 10 Protro: คำถามที่พบบ่อย
วันเปิดตัว Kobe 10 Protro คือวันไหน?
Kobe 10 Protro เปิดตัวในปี 2026 และ 2027 รุ่นตาข่ายที่ออกแบบเชิงโครงสร้างเปิดตัวก่อน ส่วนรุ่น Flyknit จะตามมาในภายหลัง ประกาศวันที่เฉพาะบน Nike SNKRS และ Nike.com ก่อนการวางจำหน่ายแต่ละครั้ง
Kobe 10 Protro เปิดตัวในสีอะไรบ้าง?
สีของ Kobe 10 Protro ที่ยืนยันแล้ว ได้แก่ Halo และ Blue Lagoon คู่สีเพิ่มเติมจะประกาศตามตารางการเปิดตัว
Kobe 10 Protro ตาข่ายที่ออกแบบเชิงโครงสร้างกับ Flyknit ต่างกันอย่างไร?
รุ่นตาข่ายที่ออกแบบเชิงโครงสร้างใช้โฟม Cushion 3.0 และ Zoom Strobel เต็มความยาวเท้า ซึ่งเป็นตัวเลือกที่เน้นกราฟิกมากกว่าและมีราคาที่ถูกกว่า รุ่น Flyknit เพิ่มโฟม ZoomX เพื่อให้สัมผัสที่เบากว่าและตอบสนองได้ดีขึ้น มาพร้อมโครงสร้าง Flyknit เฉพาะบางจุดเพื่อความกระชับแบบ Dynamic Fit และเส้นใยเพื่อการปรับล็อคกระชับ
รุ่น Kobe Protro คืออะไร?
รองเท้า Kobe Protro ที่เปิดตัวเป็นรุ่นอัพเดทของรองเท้ารุ่นซิกเนเจอร์ดั้งเดิมของ Kobe Bryant Protro แต่ละรุ่นใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อประสิทธิภาพ เช่น โฟม วัสดุ และแรงยึดเกาะใหม่ กับรูปทรง Kobe ที่มีอยู่เดิม โดยยังคงรักษาดีไซน์ดั้งเดิมไว้ รุ่น Kobe Protro มี Kobe 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 — และตอนนี้ก็มี 10
ภาษาที่ซ่อนอยู่บน Kobe 10 บอกอะไรบ้าง?
ภาษาที่ซ่อนอยู่นี้เป็นสิ่งที่ Kobe Bryant เริ่มฝังไว้ในรองเท้าของเขา โดยเริ่มต้นจาก Kobe 5 บน Kobe 10 มีข้อความ: อดทนและพิชิต ปั๊มนูนอยู่ที่พื้นรองเท้าชั้นกลางและยังคงอยู่ใน Protro