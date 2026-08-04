ขอแนะนำรองเท้าวิ่งและเครื่องแต่งกายคอลเลกชันซิกเนเจอร์แรกจาก Keely Hodgkinson กับ Nike

Keely Hodgkinson แชมป์นักวิ่งระยะกลางเปิดตัวคอลเลกชันซิกเนเจอร์ Nike ครั้งแรกของเธอ
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Keely Hodgkinson แชมป์นักวิ่งระยะกลางได้เปิดตัวคอลเลกชันรองเท้าและเครื่องแต่งกายซิกเนเจอร์ Nike คอลเลกชันแรกของเธอ เซ็ตซิกเนเจอร์ของนักกีฬา Keely Hodgkinson ประกอบด้วยรองเท้าวิ่งยอดนิยม 4 รุ่นของ Nike สำหรับการวิ่งบนถนนหรือบนลู่ในสไตล์เฉพาะของเธอ ซึ่งได้แก่ Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 และ Victory 2 เครื่องแต่งกายคอลเลกชันเดียวกันประกอบด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้นที่ใช้เทคโนโลยีผ้านวัตกรรม AeroSwift และ Nike Pro Sculpt คอลเลกชันนี้เปิดตัวทั่วโลกบน Nike.com และ Retail ที่ร่วมรายการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2026
ประเด็นสำคัญโดยย่อ
- Keely Hodgkinson นักวิ่งระยะกลางชาวอังกฤษผู้โด่งดังเปิดตัวคอลเลกชันรองเท้าและเครื่องแต่งกายซิกเนเจอร์ Nike คอลเลกชันแรกของเธอ โดยมาพร้อมดีไซน์สีดำโดดเด่นและสง่างาม พร้อมส่วนเน้นสี Metallic Gold ที่ตัดกัน
- รองเท้าคอลเลกชันนี้มาพร้อมรุ่นไอคอน Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 และ Victory 2 ในคู่สีใหม่สำหรับการวิ่งบนถนน บนลู่ และการวิ่งแข่ง
- ขณะที่เครื่องแต่งกายคอลเลกชันเดียวกันประกอบด้วยกางเกงขาสั้น 2 เซ็ตที่ใช้เทคโนโลยีผ้าของ Nike ซึ่งได้แก่ AeroSwift และ Nike Pro Sculpt
- คอลเลกชันดังกล่าวมีวางจำหน่ายบน Nike.com และ Retail ที่ร่วมรายการหลังจากเปิดตัวทั่วโลกเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2026
Keely Hodgkinson คือใคร
Keely Hodgkinson เป็นนักวิ่งระยะกลางชาวอังกฤษผู้โด่งดังจากเกรทเทอร์แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยเป็นที่รู้จักจากความเร็วและสไตล์ที่โดดเด่น เธอเป็นหนึ่งในนักวิ่งหญิงระยะกลางที่เร็วที่สุดในยุค และเป็นนักกีฬา Nike มาตั้งแต่ปี 2019 โดยทำงานร่วมกับนักวิจัยและดีไซเนอร์ของ Nike เพื่อสร้างสรรค์สินค้าสำหรับนักวิ่งชั้นนำและผู้ที่วิ่งเพื่อออกกำลังทุกวัน คอลเลกชัน Keely Hodgkinson เป็นชุดผลิตภัณฑ์ Nike ซิกเนเจอร์ชุดแรกของเธอ
Keely Hodgkinson สวมรองเท้าวิ่งรุ่นใดและเพราะเหตุใด
รองเท้าวิ่งที่คัดสรรมาในคอลเลกชันนี้เหมาะสำหรับการเทรนนิ่งทุกรูปแบบและการแข่งขันทั้งบนถนนหรือลู่วิ่ง ต่อไปนี้คือข้อมูลสรุปว่า Hodgkinson ใส่รองเท้ารุ่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ใด ตั้งแต่การเทรนนิ่งประจำวันไปจนถึงวันแข่งขัน
- การวิ่งฟื้นกำลัง: เมื่อ Hodgkinson ออกไปวิ่งฟื้นกำลัง เธอจะเลือก Vomero Plus Vomero Plus ออกแบบโดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง และขึ้นชื่อเรื่องความรู้สึกนุ่มสบายเป็นพิเศษและพื้นรองเท้าชั้นกลาง ZoomX เต็มความยาวเท้า
- การเทรนนิ่งประจำวัน: รองเท้าวิ่งที่ Hodgkinson ใช้เป็นประจำทุกวันคือ Pegasus 42 เพราะตอบสนองได้ดีเป็นพิเศษด้วยส่วน Air Zoom แบบโค้งเต็มความยาวเท้าและพื้นรองเท้าชั้นกลางจากโฟม ReactX โครงสร้างนี้ทำให้รองเท้าส่งแรงกลับอย่างทรงพลัง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการฝึกซ้อมในแต่ละวัน
- อินเทอร์วัลและวันแข่งขัน: Vaporfly 4 เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของ Hodgkinson สำหรับการเทรนนิ่งแบบอินเทอร์วัล เนื่องจากสัมผัสแห่งพลังขับเคลื่อนอันทรงพลังจาก Flyplate คาร์บอนไฟเบอร์แบบเต็มความยาวและแผ่นรอง ZoomX Vaporfly 4 เป็นรองเท้าวิ่งในอุดมคติสำหรับการแข่งขันระยะทางไกล และการวิ่งเร็ว
- การแข่งขันบนลู่: เมื่อลงแข่งในกิจกรรมบนลู่ระยะทางปานกลาง Hodgkinson จะสวมรองเท้าหมุด Victory 2 สำหรับระยะทางไกล ซึ่ง มีเทคโนโลยีนวัตกรรม Nike Air รองเท้ามีส่วน Air Zoom ควบคู่กับโฟม ZoomX และแผ่นรองคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อให้สัมผัสที่ทรงพลังแต่มั่นคง
คอลเลกชัน Keely Hodgkinson: เครื่องแต่งกายแนะนำสำหรับการวิ่ง
นอกจากรองเท้าวิ่งแล้ว คอลเลกชัน Keely Hodgkinson ยังมีเครื่องแต่งกายที่เข้าชุดกันอีกบางส่วนเพื่อเติมเต็มลุค เซ็ต AeroSwift และ Pro Sculpt ผสมผสานวัสดุ Nike ที่ล้ำนวัตกรรม ออกแบบมาเพื่อสะท้อนสไตล์ของนักกีฬาชื่อดัง พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่นักวิ่งทุกคนต้องการ
เซ็ต AeroSwift: สัมผัสความรู้สึกเหมือน Hodgkinson เมื่อสวมใส่เสื้อเอวลอยแบบมีกระเป๋า AeroSwift และกางเกงขาสั้นรัดรูป 5 นิ้ว เครื่องแต่งกายประสิทธิภาพสูงเหล่านี้เต็มไปด้วยความพิเศษ โดยมาพร้อมเทคโนโลยี Dri-FIT ADV ที่จะช่วยให้คุณรู้สึกเย็นและแห้งเสมอแม้จะต้องเผชิญกับอากาศร้อนในฤดูร้อน ทั้งยังมีกระเป๋าที่เก็บของได้สะดวกสำหรับสิ่งของจำเป็นในวันแข่ง โดยทุกชิ้นมีทรงกระชับเข้ารูปให้คุณรู้สึกสบายเสมอ
เซ็ต Nike Pro Sculpt :หากต้องการการปกปิดที่มากขึ้น คอลเลกชันนี้ยังมีเสื้อแขนยาว Nike Pro Sculpt และกางเกงขาสั้น Pro Sculpt 5 นิ้ว กราฟิกคุมโทนและ Swoosh ที่สะดุดตาทำจากผ้าซาตินให้ความรู้สึกที่ไม่ธรรมดา รายละเอียดการออกแบบที่เรียบเท่ ซึ่งรวมถึงโลโก้รูปพายุทอร์นาโดอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอ สื่อถึงที่มาของชื่อเซ็ตนี้
ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของคอลเลกชัน Keely Hodgkinson
ดีไซน์เหนือระดับของคอลเลกชันนี้สร้างความโดดเด่นและสื่อถึงประสิทธิภาพและบุคลิกของนักกีฬา Nike อย่างชัดเจน การออกแบบคอลเลกชันนี้ด้วยโทนสีดำสะท้อนถึงความมั่นใจและการควบคุมสถานการณ์ได้อย่างอยู่หมัดของ Hodgkinson ในขณะที่การแต้มสี Metallic Gold เพื่อสร้างลูกเล่นให้กับแต่ละชิ้นงานนั้น ช่วยขับเน้นสไตล์ ความกล้าแสดงออก และความสำเร็จของเธอให้โดดเด่นยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม ได้แก่ ชาร์ม "KH" ที่ถอดออกได้บนรองเท้าวิ่ง
นักกีฬา Nike มีส่วนร่วมอย่างมากในการพัฒนาและออกแบบคอลเลกชันนี้ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์แก่นักวิจัยและดีไซเนอร์ของ Nike ในการพิจารณาความต้องการของทั้งนักวิ่งออกกำลังและนักวิ่งชั้นนำ
"การได้มีคอลเลกชัน Nike ของตัวเองเป็นเหมือนฝันที่เป็นจริง" นักกีฬาของ Nike ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในนักวิ่งหญิงที่เร็วที่สุดในการแข่งขัน 800 เมตรกล่าว "ฉันหวังว่าเด็กผู้หญิงทุกคนที่ได้เห็นคอลเลกชันนี้จะรับรู้ว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่นั้นคุ้มค่าที่จะคว้ามา เพราะด้วยความพยายามและความเชื่อมั่น ทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้"
คอลเลกชัน Keely Hodgkinson เปิดตัวทั่วโลกบน Nike.com และ Retail ที่ร่วมรายการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2026
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคอลเลกชัน Keely Hodgkinson
คอลเลกชัน Keely Hodgkinson คืออะไร
คอลเลกชัน Keely Hodgkinson เป็นคอลเลกชันซิกเนเจอร์ชุดแรกของนักกีฬา Nike ซึ่งประกอบด้วยรองเท้าวิ่ง 4 รุ่นและเครื่องแต่งกายที่เข้าชุดกัน
รองเท้าวิ่งรุ่นใดบ้างที่รวมอยู่ในคอลเลกชันนี้
คอลเลกชัน Keely Hodgkinson ประกอบด้วยรุ่น Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 และ Victory 2
เครื่องแต่งกายเพื่อประสิทธิภาพรุ่นใดรวมอยู่ในคอลเลกชัน Keely Hodgkinson บ้าง
เครื่องแต่งกายในคอลเลกชัน Keely Hodgkinson มี 2 เซ็ต: ทั้งเสื้อเอวลอยแบบมีกระเป๋า AeroSwift กับกางเกงขาสั้นรัดรูป 5 นิ้ว และเสื้อแขนยาว Nike Pro Sculpt กับกางเกงขาสั้น 5 นิ้ว
Nike Victory 2 คืออะไร
Nike Victory 2 เป็นรองเท้าพื้นตะปูระยะไกลที่รังสรรค์มาเพื่อความเร็วและเหมาะสำหรับนักวิ่งระยะกลางที่ต้องการทำลายสถิติ นอกจากนี้ Victory 2 ยังมีแรงขับและความมั่นคง ซึ่งเป็นคุณสมบัติ 2 อย่างที่มีประโยชน์สำหรับการวิ่งระยะไกล
จะซื้อคอลเลกชัน Keely Hodgkinson ได้จากที่ไหนบ้าง
คุณสามารถซื้อคอลเลกชัน Keely Hodgkinson ได้ที่ Nike.com และจาก Retail ที่ร่วมรายการทั่วโลก