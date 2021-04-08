Jrue Holiday ผู้เล่น NBA All-Star เล่นเกมจิตวิทยาแนวตั้งรับ

พอดแคสต์ Trained: ก้าวนำคนอื่นหนึ่งก้าวเสมอกับ Jrue Holiday
การโค้ช
ผู้เล่น NBA ระดับออลสตาร์เปรียบสไตล์การเล่นของเขาดั่งหมากรุก พร้อมเผยกลยุทธ์จิตใจที่ทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดฝีมือ
“Trained” คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
การอยู่กับปัจจุบันนั้นทรงพลัง แต่บางครั้งเราก็ต้องวางแผนล่วงหน้าด้วย ความสมดุลเช่นนี้เองได้ช่วยให้การ์ด NBA ระดับออลสตาร์จากทีม Milwaukee Bucks อย่าง Jrue Holiday ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นแนวรับมือดีที่สุดในวงการ เขาศึกษาคู่แข่งก่อนเกมเพื่อให้สามารถอ่านใจได้ในตอนที่เจอกัน อ่านเกมขาดจนอีกฝ่ายจนปัญญาและต้องคิดปรับหาวิธีการเล่นใหม่ ใน Episode นี้ของ “Trained” ยอดฝีมือเกมรับจะมาเปิดเผยให้เราฟังผ่าน Ryan Flaherty ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประสิทธิภาพของ Nike ในเรื่องกลยุทธ์การคว้าชัย ทั้งบทบาทในคอร์ทและบทบาทการเป็นพ่อคน พร้อมบอกเล่าถึงวิธีที่เขาใช้ความพ่ายแพ้มาเป็นแรงจูงใจ และวิธีการหยุดพักเพื่อให้แพชชั่นของเขายังคงแรงดีไม่มีตก นอกจากนี้ยังคุยกับเราในเรื่องเหตุผลที่เขาเชื่อว่าครอบครัวและความศรัทธาจะช่วยทำให้เรามองอะไรออกมาเป็นรูปธรรมเมื่อเผชิญกับช่วงชีวิตที่ขรุขระ
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Ryan ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเขาจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ