โลกภายนอก: ดำดิ่งแบบสคูบาสู่โลกแห่งการเปิดกว้างสำหรับผู้หญิง

Mariam ผู้ดำดิ่งแบบสคูบาสู่โลกแห่งการเปิดกว้าง
วัฒนธรรม
พบนักดำน้ำและเจ้าของธุรกิจชาวคูเวต ผู้สร้างชุมชน “ใต้น้ำ” สำหรับคนทุกกลุ่ม ด้วยการปลุกความมั่นใจในตัวผู้หญิง
“โลกภายนอก” คือซีรีส์เกี่ยวกับเหล่านักกีฬาทั่วไปที่ออกตามหาความเชื่อมโยงและความสมดุลในโลกแห่งธรรมชาติ
พอแสงรุ่งอรุณสาดส่องเหนือคูเวตซิตี เมืองหลวงของคูเวต ประเทศเล็กๆ ในคาบสมุทรอาหรับ นักดำน้ำมืออาชีพ Mariam Al Saif ก็เริ่มต้นวันของเธอด้วยการทำสมาธิ เธอกำหนดร่างกายและจิตสู่ความสงบก่อนจะใช้เวลาที่เหลือของวันอยู่ใต้น้ำ Mariam วัย 27 ปีอธิบายว่า “การดำน้ำเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวช้ามากๆ ค่อยๆ ใช้เวลาหายใจเข้าและออก ฉันเลยอยากจินตนาการความรู้สึกนี้ให้ออกก่อนที่จะเริ่มดำน้ำ และก่อนจะเริ่มต้นวัน”
เมื่อถึงเวลา 9 โมงเช้า Mariam ผู้ก่อตั้งบริษัทท่องเที่ยวด้วยการดำน้ำ MER ให้รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับคุณสมบัติความปลอดภัยของเรือและช่วงเวลาในการดำน้ำของวันแก่ผู้ที่ต้องการเป็นนักดำน้ำ 20 ถึง 30 คนที่ท่าจอดเรือ เนื่องด้วยข้อจำกัดของสถานการณ์การระบาดครั้งใหญ่ เธอจึงจัดทริปสำหรับนักดำน้ำที่มีใบอนุญาตและผู้ที่ดำน้ำเป็นงานอดิเรกในท้องถิ่นเป็นหลักในตอนนี้ แต่เธอบอกว่าการทำงานกับมือใหม่นำความสุขและความอิ่มเอมใจที่พิเศษให้กับเธอ “การที่มีคนส่งข้อความมาให้ฉัน หรือมาทริปแล้วพูดว่า ‘จริงๆ แล้วฉันกลัวการลงทะเลเปิดมาโดยตลอด แต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจอยากมีใบอนุญาตแล้ว’ สำหรับฉันนั่นคือแรงจูงในและแรงผลักดัน” เธอกล่าว
Mariam เองก็เพิ่งตัดสินใจปุบปับที่จะสอบรับใบอนุญาตเมื่อ 2 ปีก่อนเหมือนกันระหว่างที่เธอไปเที่ยวพักร้อนที่ออสเตรเลีย “กระบวนการสอบต้องใช้ความพยายามอย่างมาก” เธอจำได้ว่าการสอบใบอนุญาตใช้เวลา 4 วันซึ่งรวมถึงการสอบทฤษฎี และฝึกในสระว่ายน้ำก่อนที่จะออกทะเลดำน้ำจริง “แต่พอได้มาแล้วก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกดีใจกับความสำเร็จ”
ความรักที่ Mariam มีให้กับผืนน้ำอยู่ในสายเลือดของเธอ ต้นตระกูลชาวคูเวตของเธอนั้นสืบสายยาวไปถึงนักดำน้ำที่หาไข่มุกมีค่าเพื่อขายให้กับพ่อค้า “[พวกเขา] กลั้นหายใจได้ 5 นาทีในแต่ละครั้งโดยที่ไม่ใช้หน้ากากและไม่มีสน็อกเกิลช่วย” เธอบอก “ฉันอยู่ใต้น้ำได้นานกว่าพวกเขาถึง 10 เท่าแต่ก็ยังรู้สึกถึงสายใย พวกเขาได้เห็นโลกใต้น้ำที่ฉันได้เห็นอยู่ตอนนี้”
เมื่อ Mariam ออกเที่ยวในทริปดำสคูบา เธอตกหลุมรักกีฬานี้อย่างถอนตัวไม่ขึ้นแต่ไม่รู้จะแบ่งปันความรักนี้กับใคร และสาเหตุนี้ได้จุดประกายเป้าหมายและแรงผลักดันใหม่ในตัวเธอ “ฉันรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายของตัวเองในการเลือกเดินบนเส้นทางการสคูบาเมื่อได้รู้ว่าฉันสร้างชุมชนสำหรับนักดำน้ำหญิงได้” Mariam กล่าว สุดท้ายแล้วเธอก็ออกจากงานประจำด้านการตลาดเครื่องสำอางระดับลักชัวรี่แล้วไม่เคยหันหลังกลับ แม้จะยากในการหาทางไปต่อสำหรับกีฬาที่ผู้ชายมีอิทธิพลมากกว่า แต่ในฐานะเจ้าของบริษัท เธอกำลังบุกเบิกเส้นทางเพื่อรองรับนักดำน้ำหญิงและเจ้าของธุรกิจหญิงในภูมิภาคนี้
“ฉันเจองานในท้องทะเลเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของฉัน เหมือนมีแรงดึงดูดให้อยากดำลึกลงใต้น้ำอย่างปฏิเสธไม่ได้”
“เป็นเรื่องหายากที่ผู้หญิงในตะวันออกกลางจะดำน้ำ” Mariam กล่าว “แต่ฉันดีใจที่ได้รู้ว่าตัวเองได้รับเลือกให้สร้างพื้นที่พิเศษสำหรับผู้หญิงซึ่งอยู่ลึกลงไป 15 เมตรใต้ระดับน้ำทะเล” ในปี 2018 ผู้หญิงทั่วโลกมีจำนวนเพียง 38 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มีใบอนุญาตดำน้ำ ซึ่งเพิ่มขึ้นแค่ 3.6 เปอร์เซ็นต์จากปี 2013 ตามข้อมูลจาก Professional Association of Diving Instructors (PADI) การห่างหายจากท้องน้ำของพวกเธอเพิ่มขึ้นเนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาที่ออกแบบให้เหมาะกับร่างกายผู้หญิง และความรู้สึกว่าไม่มีชุมชนเป็นหลักแหล่งในหมู่นักดำน้ำหญิง
“ไม่ต้องสงสัยเลยว่าวงการนี้ผู้ชายมีอิทธิพลมากกว่า” Mariam กล่าว แล้วเสริมว่างานของเธอเป็นเรื่องของ “การเชื่อมช่องว่างที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง แล้วก็บอกให้รู้ว่าผู้หญิงสมควรมาอยู่จุดนี้พอๆ กับผู้ชาย” เธอหวังว่าจะเปลี่ยนสถานการณ์ปัจจุบันด้วยการก่อตั้ง Mer และการเป็นตัวแทนของ Girls That Scuba ซึ่งเป็นชุมชนหญิงล้วนที่มีพันธกิจในการแนะนำผู้หญิงให้รู้จักการดำน้ำสคูบามากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมคนที่เล่นกีฬานี้อยู่แล้วให้กล้าเล่นยิ่งกว่าเดิม เธอใช้พื้นที่ดังกล่าวในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางเพศในกีฬาดำน้ำสคูบา และสนับสนุนให้หญิงชาวตะวันออกกลางหันมาดำน้ำกันมากขึ้น “เมื่อคุณเรียนดำน้ำ สภาพจิตใจคุณต้องอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลาย” เธอบอก “[แล้ว] การมี [นักดำน้ำ] หญิงมาคอยรับฟังคุณก็เป็นตัวช่วยที่สำคัญมาก”
“ฉันรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายของตัวเองในการเลือกเดินบนเส้นทางการสคูบาเมื่อได้รู้ว่าฉันสร้างชุมชนสำหรับนักดำน้ำหญิงได้”
สำหรับการออกเรือวันนี้ เรือมาถึงจุดดำน้ำที่อยู่ห่างจากฝั่ง 3-5 กิโลเมตรแล้วทอดสมอ เหล่านักดำน้ำนั่งที่ขอบเรือ เตรียมตัวลงสู่น้ำลึก แต่ละคนมีทั้งความรู้สึกตื่นเต้นปะปนกับความคาดหวังขณะที่ใส่เว็ทสูทและหน้ากากที่ปิดตา จมูก และริมฝีปากบนอย่างแน่นหนา หน้ากากจะเชื่อมกับปากคาบเรกูเลเตอร์ซึ่งนักดำน้ำจะกัดค้างเอาไว้ เป็นการบังคับให้พวกเขาหายใจทางปาก แล้วจากนั้นตัวเรกูเลเตอร์จะไปเชื่อมกับถังอากาศ การหายใจอาจกระตุ้นให้นักดำน้ำส่วนใหญ่ตื่นตระหนกจนลนลาน เพื่อรับมือปัญหานี้ล่วงหน้า Mariam จึงพยายามอธิบายเทคนิคการหายใจอย่างละเอียดถี่ถ้วน พร้อมตอบทุกคำถามที่พวกเขาสงสัย
“พอลงน้ำ น้ำหนักตัวทั้งหมดจะหายไป ทำให้เราได้ฝึกสมาธิ” Mariam อธิบาย “เรากับปลาไม่แตกต่างกันเลย” ในระหว่างที่สำรวจใต้ท้องทะเลของคาบสมุทรอาหรับ พวกเขาจะพบกับแนวปะการังที่มีปลาสีสันสดใสแหวกว่ายและพืชชนิดต่างๆ อยู่เต็มไปหมด “นั่นทำให้คุณเห็นคุณค่าในมุมมองใหม่ว่ามหาสมุทรของเราเปราะบางเพียงใด”เธอกล่าว “เราไม่ควรให้ภาวะโลกร้อนมาขัดขวางไม่ให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสความสุขจากการดำน้ำสคูบา”
“ฉันดีใจที่ได้รู้ว่าตัวเองได้รับเลือกให้สร้างพื้นที่พิเศษสำหรับผู้หญิงซึ่งอยู่ลึกลงไป 15 เมตรใต้ระดับน้ำทะเล”
สำหรับ Mariam แล้วการที่รู้ว่ามีคนวางใจให้เธอดูแลประสบการณ์การดำน้ำของตนและเธอเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาที่กำลังเติบโตทำให้เธอรู้สึกมีกำลังใจ “การดำน้ำสคูบาสามารถดึงด้านที่อ่อนแอของคุณออกมาได้ การที่คิดว่าผู้หญิงอยากมาร่วมกิจกรรมของฉัน โดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าฉันเป็นคนจัดและพวกเขาเชื่อใจฉัน นั่นทำให้ฉันปลาบปลื้มใจมาก” เธอกล่าว “ฉันเจองานในท้องทะเลเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของฉัน เหมือนมีแรงดึงดูดให้อยากดำลึกลงใต้น้ำอย่างปฏิเสธไม่ได้”
เรียบเรียงโดย Jiya Pinder
ภาพถ่ายโดย Maha Alasaker และ Maryam ALMasha'an
รายงานเมื่อ: กันยายน 2020