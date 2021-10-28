Alan Landeros นักฟุตบอลของเม็กซิโกซิตี้ขัดเกลาทักษะของเขาจนสมบูรณ์แบบ

ศิลปะการแสดง: วิธีที่นักฟุตบอลแห่งเม็กซิโกซิตี้คนนี้ขัดเกลาทักษะของเขาจนสมบูรณ์แบบ
นักกีฬา*
Alan Landeros ไม่เคยค้นพบการเล่นสตรีทฟุตบอลในท้องถิ่นของเขามาก่อนจนกระทั่งอายุ 16 ปี ตอนนี้เขาจะมาชดเชยให้กับเวลาที่เสียไป
“เก็บภาพเรื่องราว” คือซีรีส์ที่เข้าไปพูดคุยกับนักกีฬาในละแวกบ้านทั่วโลก
ไม่มีทางไหนที่ผิดในการค้นพบความหลงใหลในเกมกีฬา Alan Landeros เป็นนักศึกษาอายุ 20 ปีในเม็กซิโกซิตี้ เขาค้นพบสตรีทฟุตบอลขณะท่องโลกออนไลน์และรู้สึกทึ่งในพรสวรรค์อันสร้างสรรค์ของผู้เล่น เมื่อเทียบกับฟุตบอลทั่วไป โดยปกติแล้วสตรีทฟุตบอลจะทำคะแนนได้สูงกว่า เป็นเกมสนามเล็ก และเล่นในพื้นที่จำกัดมากขึ้น ทั้งหมดเป็นเรื่องของการเลี้ยงลูก ทักษะส่วนตัว และการคิดอย่างรวดเร็ว ผู้เล่นอย่าง Alan ใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับการพัฒนาเทคนิคการเล่นหลายแบบจนผสานเข้ากันอย่างสมบูรณ์ และกลายเป็นการแสดงที่พวกเขานำไปใช้ในการแข่งขันระดับท้องถิ่นกับผู้เล่นคนอื่นๆ สำหรับ Alan แล้ว สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเกมกีฬาสักเท่าไหร่แต่เป็นรูปแบบการแสดงออกส่วนตัวมากกว่า
เราพบกับเขาที่สนามเตะบอลในละแวกบ้านของเขาที่สวนสาธารณะ Axomiatla Park ขณะที่เขาขัดเกลาทักษะต่างๆ อย่างน่าประทับใจ ในระหว่างช่วงพักสั้นๆ Alan บอกเราเกี่ยวกับชุมชนสตรีทฟุตบอลในท้องถิ่นของเขาและวิธีที่กีฬาประเภทนี้ช่วยถ่ายทอดความสร้างสรรค์ออกมา
คุณสนใจสตรีทฟุตบอลได้อย่างไร
ตอนผมยังเด็ก ผมจะเล่นกับเหล่าเพื่อนบ้านแถวละแวกบ้านผมครับ โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมแบบเด็กๆ อย่างไล่จับหรือเล่นซ่อนแอบ หลังจากที่เราโตขึ้นจนเล่นแบบนั้นไม่ได้แล้ว ส่วนใหญ่ผมจะอยู่บ้าน ดูวิดีโอออนไลน์ และนั่นคือวิธีที่ทำให้ผมค้นพบสตรีทฟุตบอล ตอนที่ผมอายุ 16 ปี ไม่มีคนรู้จักสักคนที่สนใจในสตรีทฟุตบอลมากพอที่จะอยากเรียนรู้ไปพร้อมกับผม แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยสำหรับเทคนิคและคอมโบการเล่นก็เป็นทักษะทางกีฬาที่คุณฝึกฝนได้ด้วยตัวเอง ผมเริ่มฝึกสิ่งที่ผมเห็นทางออนไลน์ซ้ำๆ เทคนิคและจังหวะการเปลี่ยนรูปแบบในการเล่นที่ผู้เล่นชื่อดังจะทำในคอมโบการเล่น จนกระทั่งผมสามารถสร้างสไตล์ของตัวเองขึ้นมาครับ
การเล่นสตรีทฟุตบอลในเม็กซิโกซิตี้เป็นอย่างไร
สไตล์ของผู้เล่นสตรีทฟุตบอลแต่ละคนนั้นแตกต่างกันครับ เราทุกคนเป็นเพื่อนกัน แต่แน่นอนว่าก็ยังมีการแข่งขันกันเมื่อเราฝึกซ้อมด้วยกันหรือแข่งกันเอง ตอนที่ผมเริ่มสนุกไปกับสตรีทฟุตบอลด้วยตัวเองเป็นครั้งแรก ผมกลัวเพราะผมไม่รู้ว่าชุมชนสตรีทฟุตบอลจะยอมรับในตัวผมหรือเปล่า ก่อนที่ผมจะไปพบกับเหล่าผู้เล่นสตรีทฟุตบอลในท้องถิ่น ผมชื่นชมพวกเขาและก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ แต่ตอนนี้ผมเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ใหญ่ขึ้นและผมก็ยังได้สร้างทีมของผมเองกับเพื่อนอีกด้วยครับ
ทำไมคุณถึงชอบการฝึกซ้อมที่นี่
ตรงนี้เป็นย่านใกล้บ้านที่ค่อนข้างเงียบสงบครับ ผมรู้สึกปลอดภัยในการเดินไปและกลับจากที่นี่ รวมถึงไม่รู้สึกอันตรายกับสถานที่โล่งแจ้งแบบนี้เลยครับ ระดับความสูงในบริเวณส่วนนี้ของเมืองนั้นสูงมากกว่าบริเวณรอบๆ ใจกลางเมืองเมือง ดังนั้นจึงเย็นกว่าเล็กน้อยและทำให้ต้องเดินขึ้นเนินเพื่อมาที่นี่ แต่ผมก็คิดเสียว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายครับ
“ผมเป็นคนที่ไม่ยอมทำตามคนอื่น […] ผมไม่ได้ยึดติดกับสิ่งแรกที่คิดขึ้นมาได้”
สตรีทฟุตบอลช่วยแสดงตัวตนของคุณออกมาได้อย่างไร
สตรีทฟุตบอลคือสิ่งที่ทำให้ผมต้องออกไปค้นหาความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้นครับ ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่ผมคิดคอมโบขึ้นมา ผมจะปล่อยให้ตัวเองไหลตามไปในเทคนิคแต่ละอย่าง และนั่นก็ยังเป็นการบ่งบอกถึงตัวตนของผม หรือผมจะใช้เทคนิคเดิมที่ฝึกจนเหนือชั้นแล้วและพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เพื่อทำให้เกิดบางสิ่งที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงครับ ดังนั้นพูดได้เลยว่าการทำแบบนั้นแสดงให้เห็นว่าผมเป็นคนที่ไม่ยอมทำตามคนอื่นซึ่งผมก็ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งแรกที่คิดขึ้นมาได้ครับ
คุณเริ่มเล่นสตรีทฟุตบอลค่อนข้างช้า สิ่งนี้ส่งผลกระทบกับตัวคุณอย่างไรบ้าง
ผมเคยขี้อายมากครับ และตอนที่ผมเริ่มฝึกซ้อม ผมรู้สึกอายที่จะต้องฝึกในสวนสาธารณะหรือพื้นที่สาธารณะต่างๆ เพราะผู้คนจะหยุดและมองดูครับ ทำให้ผมรู้สึกประหม่า แต่ความรู้สึกแบบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับผมอีกต่อไปแล้วครับ ตอนนี้ผมจะฝึกซ้อมทุกวันประมาณ 2 หรือ 3 ชั่วโมงในทุกที่ บางครั้งก็จะถ่ายคอมโบการเล่นของตัวเองที่ Historic Center ในเมือง อย่างเช่นที่ Monument to the Revolution ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนมากมายเดินไปเดินมา ถ้ามีคนดูผม ผมจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นในการถ่ายวิดีโอครับ
คุณพัฒนาทักษะของคุณได้อย่างไร
ผมหาแนวคิดใหม่ๆ ได้ในทุกช่วงเวลาของวัน บางครั้งเพียงแค่ดูวิดีโอเก่าๆ ของผม แต่ผมชอบที่จะรอและฝึกทำขณะฝึกซ้อมถ้าเป็นเทคนิคที่ยาก ผมเคยประสบอุบัติเหตุเมื่อก่อนในตอนที่พยายามทำสิ่งใหม่ๆ โดยที่ไม่ได้วางแผนมาก่อน ตอนนั้นผมเจ็บเข่ามากจนฝึกซ้อมไม่ได้ถึง 4 เดือน เมื่อกลับไปเล่น ผมก็กลัวที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ เพราะไม่อยากเสี่ยงที่จะต้องบาดเจ็บ แต่ที่แย่ไปกว่านั้นจริงๆ คือผมกลายเป็นคนที่ไม่ก้าวหน้าและเริ่มรู้สึกหมดไฟ ตอนนี้ผมเลยพยายามที่จะคิดอย่างรอบคอบให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็ยังกล้ารับความเสี่ยงอยู่ดี ถ้าผมล้ม ก็ต้องลองดู ผมจะไม่อยากจะอยู่ในจุดเดิมอีก
เรียบเรียงโดย Karina Zatarain
ภาพถ่ายโดย Darryl Richardson
รายงานเมื่อ: กันยายน 2020