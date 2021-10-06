Wang Qing คือบีเกิร์ลที่มีท่าเต้นดั่งเทพนิยาย

พบกับบีเกิร์ลที่มีท่าเต้นดั่งเทพนิยาย
นักกีฬา*
มาดูกันว่าหนึ่งในบีเกิร์ลที่เก่งที่สุดในประเทศจีนคนนี้นำสิ่งที่เธอเล่าเรียนมารวมเข้ากับศิลปะการเต้นอย่างไร
Wang Qing ในสตูดิโอ Green Panda ที่ปักกิ่ง
ทุกเช้า Wang Qing ตื่นขึ้นมาพร้อมที่จะเต้น เธอแค่พับที่นอน ดันไปไว้ข้างห้อง เหลือไว้แค่พื้นสีชมพูบานเย็นสำหรับการเต้นและผนังกระจกเต็มตัว เปิดเพลงมาได้เลย ห้องนอนของเธอตอนนี้เป็นสตูดิโอการเต้นแล้ว
Wang Qing เป็นทั้งบุคคลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและเป็นสิ่งแปลกในโลกของการเต้นเบรกแดนซ์ เธอคือบีเกิร์ลที่เรียนเก่งมาก โดยนอกจากจะเป็นหนึ่งในนักเต้นเบรกแดนซ์อันดับต้นๆ ของจีนแล้ว เธอยังเป็นนักศึกษาเต็มเวลาที่กำลังศึกษาปริญญาเอกด้านคติชนวิทยาจีนอีกด้วย เธอเข้าถึงความรู้ความเข้าใจของศาสตร์ดังกล่าวโดยนำเอาทั้งลีลาและการเล่าเรื่องมาผสมผสานลงในท่วงท่าการเต้นของเธอ
“ฉันสนใจศึกษาด้านคติชนวิทยาเพราะตอนเด็กๆ ฉันชอบอ่านเรื่องเทพนิยาย” เธอกล่าว “การฟังเรื่องราวของคนอื่นทำให้เราเข้าใจสิ่งที่พวกเขารู้สึกและมุมมองต่อโลก รวมถึงสิ่งแวดล้อมของพวกเขาได้มากขึ้น”
การเล่าเรื่องผ่านท่าเต้นของ Wang Qing บนเวทีเป็นสิ่งที่น่าจดจำ ด้วยการเปิด ส่วนกลาง และการปิดที่ชัดเจน เธอทำการแสดงเป็นประจำในบทของ Zixia นางฟ้าจากตำนานจีนในศตวรรษที่ 16 เธอยังมักจะผสมผสานศิลปะการป้องกันตัวสไตล์โบราณกับท่าเต้นของเธออีกด้วย “เวลาที่ผู้หญิงทำท่าหมุนหรือพาวเวอร์มูฟ หรือทำท่าแบบมังกรหรืองู มักจะมีความพิเศษอะไรบางอย่างแฝงอยู่” เธอกล่าว “มันมีความหมายจริงๆ นะเวลามีวีรสตรีสักคนอยู่ในพวกภาพยนตร์กังฟู”
“เวลาที่ผู้หญิงทำท่าหมุนหรือพาวเวอร์มูฟ หรือทำท่าแบบมังกรหรืองู มักจะมีความพิเศษอะไรบางอย่างแฝงอยู่”
นักเต้นเบรกแดนซ์ในจีนที่เป็นผู้หญิงมีน้อยมาก แต่เธอได้แสดงออกถึงความสง่างามแม้จะถือเป็นชนกลุ่มน้อยในกีฬาที่มีผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ การเต้นเบรกแดนซ์จะได้รับการเปิดตัวเป็นกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกปี 2024 และเธอหวังว่าสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์นี้จะพาเธอผ่านรอบคัดตัวได้ ศิลปะการเต้นเบรกแดนซ์มักจะอาศัยฐานร่างกายที่แข็งแรงมากๆ เพราะต้องงอเข่า ต้องมีแกนกลางที่แข็งแรง และต้องมีการดีดตัวที่ทรงพลัง แต่เมื่อ Wang Qing ขยับ การเคลื่อนไหวของเธอกลับดูเหมือนกำลังล่องลอย เป็นความเบาหวิวที่อยู่ภายในท่วงท่า “[B-boys] มักจะเต้นด้วยท่าที่ดุดันอย่างสิงโตหรือเสือ” เธอกล่าว “คุณจะเลียนแบบพวกเขาก็ได้ แต่คุณจะคิดท่าเต้นในแบบผู้หญิงของคุณเองก็ได้ เช่น แบบกระต่าย หรือแมว”
“ฉันฝึกซ้อมแบบนักกีฬาเพื่อแสดงออกอย่างศิลปิน”
ความสำเร็จของ Wang Qing ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน เธอเริ่มสนใจการเต้นเพื่อเป็นวิธีออกกำลังกาย และต้องใช้เวลาสิบปีเต็มกว่าจะพบจังหวะของตนเองและตกหลุมรักกีฬานี้จนถอนตัวไม่ขึ้น “ฉันเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเต้นและพบว่าท่าเต้นทั้งหมดที่เต้นในวิดีโอเป็นแค่การเลียนแบบท่าเต้นของบีบอย” เธอกล่าว “ท่าทรานสิชันท็อปร็อกและดาวน์ร็อกของฉันทั้งหมดลอกเลียนมาจากนักเต้นคนอื่น ไม่มีอะไรคิดขึ้นมาเองเลย และแค่ดูอย่างเดียวคุณก็เดาได้แล้วว่าฉันจะเต้นท่าอะไรต่อไป”
เธอยังได้สร้างลุคประจำตัวของเธอเองโดยการปล่อยผมยาว ทั้งในความจริงและอย่างมีนัยยะ “กุญแจสำคัญคือการสร้างสไตล์ของคุณเอง ไม่ใช่ฝึกฝนท่าใดท่าหนึ่งที่คนอื่นเคยทำไว้จนตัวเองเชี่ยวชาญ” เธอกล่าว สำหรับ Wang Qing แล้ว ความริเริ่มสร้างสรรค์ประเภทนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้ลงแรงกาย “ฉันฝึกซ้อมแบบนักกีฬาเพื่อแสดงออกอย่างศิลปิน”
“เบรกแดนซ์ทำให้ฉันเจอวิธีแสดงตัวตนจริงๆ ของฉันออกมา”
ปัจจุบันนี้ Wang Qing เป็นโรลโมเดลให้กับสาวบีเกิร์ลรุ่นเยาว์คนอื่นๆ ในจีน ซึ่งมีหลายคนที่จะติดต่อขอคำแนะนำจากเธอ เคล็ดลับหลักของเธอน่ะหรือ? เต้นเพื่อบอกความรู้สึกเรา “ฉันชอบคิดว่าการเต้นเบรกแดนซ์คือวิธีในการสร้างงานศิลปะจากความรู้สึกนึกคิดในแต่ละวัน” เธอกล่าว ในขณะที่เธออ้างว่าตนเองเป็น “นักศึกษาที่เงียบๆ และตั้งใจเรียน” เธอกลับบอกว่าการเต้นเบรกแดนซ์ช่วยดึงโลกในตัวเธอที่สดใสและมีพลังออกมา “มาคิดดูในตอนนี้ บางทีฉันอาจไม่ได้อินโทรเวิร์ตเหมือนตอนเด็ก แค่ดูเหมือนเป็นอย่างนั้น และเบรกแดนซ์ก็ทำให้ฉันเจอวิธีแสดงตัวตนจริงๆ ของฉันออกมา” เธอกล่าว
Wang Qing ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการนำกลุ่มเต้นเบรกแดนซ์ Green Panda ในปี 2019 และชนะการแข่งขันมาทั้งหมด 10 รายการตลอดระยะเวลาที่เธออยู่ในกลุ่ม และในขณะที่เธอประสบความสำเร็จจากการเป็นหนึ่งในนักเต้นเบรกแดนซ์ที่ดีที่สุดของจีนซึ่งหวังที่จะให้เธอเป็นตัวแทนประเทศในการแข่งขันโอลิมปิกนั้น การเต้นของเธอในที่สุดก็เป็นไปอย่างที่เธอต้องการได้ “มีประโยคนึงที่ดีมากจากหนังสือ Book of Tao ซึ่งกล่าวว่า ‘น้ำเป็นของเหลว นุ่มนวล และโอนอ่อนได้ แต่น้ำก็กัดเซาะหินที่เป็นของแข็งและไม่รู้จักการโอนอ่อนให้สึกหรอได้เหมือนกัน’” เธอกล่าว “นั่นก็คือ ความอ่อนโยนไม่ได้หมายความว่าจะต้องอ่อนแอหรือด้อยกว่า แต่เป็นสถานะที่พิเศษซึ่งทนทานและเอาชนะอุปสรรคมากมายได้ และกลยุทธ์นี้ช่วยให้บีเกิร์ลชนะการแข่งขันหลายครั้ง”
ภาพยนตร์โดย KC
ภาพถ่ายโดย Yuyang Liu
เรียบเรียงโดย Clarissa Wei
รายงานเมื่อ กรกฎาคม 2021