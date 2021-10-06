Mr. YouTube แบ่งปันท่าเต้นฟีลกู้ดของเขา

Mr. YouTube ขอแบ่งปันท่าเต้นฟีลกู้ดของตัวเขา
นักกีฬา*
มาดูกันว่าเจ้าของฉายา King of Lite Feet สะท้อนพลังงานดีๆ ให้กับผู้อื่นอย่างไร
Mr. YouTube โชว์ท่าเต้นซิกเนเจอร์แนว Lite Feet ในย่านดาวน์ทาวน์ เมืองลอสแอนเจลิส
“ทุกคนช่วยหยุดสักครู่นะครับ” เขาพูด จากนั้นความเงียบก็เข้ามาเยือนสตูดิโอเต้นแห่งนั้น “ตู้ม เอาล่ะ มาแล้วครับ นี่ผมเอง Mr. YouTube ตัวจริงเสียงจริง หนึ่งเดียวคนนี้จากเดอะบร็องซ์ นิวยอร์ก”
ไม่มีใครจะเปิดตัว Mr. YouTube ได้เหมือนกับตัว Mr. YouTube เอง หรืออีกชื่อคือ Switzon Haney และ Switz (ออกเสียงเหมือนคำว่า “Swiss”) โดยเขาเรียกตัวเองว่าเป็น “King of Lite Feet” ซึ่งมาจากการเต้นแนว Lite Feet ที่เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองและเป็นผู้บุกเบิกสไตล์การเต้นนี้ในย่านฮาร์เลมและเดอะบร็องซ์ในต้นยุค 2000 นอกจากนี้เขายังเคลมด้วยว่าเป็นนักเต้นคนแรกที่กลายเป็นไวรัลบน YouTube นั่นจึงทำให้เกิดเป็นชื่อเล่นชื่อนี้ที่เขาใช้
“ผมพยายามปลูกฝังความมั่นใจให้กับทุกคนครับ… เป็นความรู้สึกที่ออกมาจากตัวผม”
เห็นได้ชัดว่า Mr. YouTube ไม่เคยขาดเอเนอร์จี้และความมั่นใจ ซึ่งตัวเขามีอยู่เต็มเปี่ยม “เป็นความรู้สึกที่ออกมาจากตัวผมครับ ผมพยายามปลูกฝังความมั่นใจให้กับทุกคน” เขากล่าวขณะสอนคลาส Lite Feet เมื่อไปเยือนสตูดิโอเต้นแห่งหนึ่งในย่านดาวน์ทาวน์ เมืองลอสแอนเจลิส “ความมั่นใจคือหัวใจหลักครับ”
ความมั่นใจในตัวเองนี้เป็นการยืนยันเท่านั้น ไม่ใช่ความหยิ่งผยอง และเสน่ห์ของเขาก็ดึงดูดให้ผู้คนลุกมาเต้นตาม “บางครั้งคนมองว่าการเต้นเป็นเรื่องที่เท่มากๆ แต่ก็อาจเป็นเรื่องไม่น่าอภิรมย์เหมือนกัน” เขาอธิบาย “คนอาจคิดว่าการเต้นยากเกินไป ผมเลยพยายามทำให้สไตล์ของผมเป็นสากลและเปิดกว้างมากๆ อยากเห็นทุกคนได้ลองกันดูครับ”
แต่จริงๆ แล้ว สไตล์การเต้นของเขาเป็นแนวไหนกันแน่ ใครก็ตามที่เคยขึ้นรถไฟใต้ดินในนิวยอร์กซิตี้และได้ยินประโยคที่คุ้นเคยอย่าง “ถึงเวลาแสดงแล้ว” ขณะที่ประตูรถไฟใต้ดินปิดลง ก็คงคุ้นเคยกับการเต้น Lite Feet เป็นอย่างดี
สไตล์นี้จะเน้นหนักไปที่การเล่นฟุตเวิร์ค เล่นท่ากับหมวก และรองเท้า ตัวอย่างเช่น เตะให้รองเท้าหลุดออกมาขณะเต้นอยู่ จากนั้นก็สวมเท้ากลับเข้าไป การเล่นท่าแบบนี้บางทีก็มีพลาดได้เหมือนกัน แม้แต่สำหรับ Mr. YouTube เอง แต่เขาก็ไม่สน เพราะการเต้นแนวนี้ไม่ได้ต้องการความเพอร์เฟกต์ ขอแค่สนุกกับอิสระในการแสดงตัวตนโดยไม่ต้องกลัวว่าจะทำผิดพลาด สิ่งหนึ่งที่เห็นได้คือการที่นักเต้น Lite Feet จะบิ้วอารมณ์ให้นักเต้นคนอื่นๆ ด้วยการส่งเสียงกระตุ้น
“แผ่พลังด้านบวกให้กับคนอื่น แล้วเราจะได้รับกลับมาด้วยครับ”
การมีทัศนคติมองโลกในแง่บวกอย่างต่อเนื่องของ Mr. YouTube นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้มาง่ายๆ “ผมเป็นเด็กข้างถนน… มาจากย่านที่อยู่ที่น่ากลัว” เขากล่าว ดูจริงจังในทันที “มีแต่สภาพแวดล้อมลบๆ อยู่รอบตัว”
ในช่วงที่ชีวิตยากลำบาก เขาหันมาเต้นเพื่อช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น “ผมใช้การเต้นเป็นทางออกมาตลอดครับ ตอนไหนเจอกับอะไรแย่ๆ ก็ได้การเต้นนี่แหละช่วย ทั้งส่งผลดีต่อสุขภาวะและสุขภาพจิตของผมพอๆ กับส่งผลดีต่อสุขภาพกายด้วย การเต้นคือการบำบัดครับ ผมจึงอยากให้ทุกคนดูแลจิตใจ ร่างกาย จิตวิญญาณ รวมถึงแผ่พลังด้านบวกให้กับคนอื่น แล้วเราจะได้รับกลับมาด้วยครับ”
ได้เวลาเข้าคลาสเต้นครั้งถัดไปและทำให้อารมณ์ดีขึ้นแล้ว และทันใดนั้น ใบหน้าของเขาก็แจ่มใสขึ้นอีกครั้ง “เอาล่ะ ตู้ม มีเรื่องมาเล่าครับ เรื่องเหลือเชื่อทีเดียว…” เสียดายที่เราทำตามเรื่องเล่านั้นไม่ได้
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ภาพยนตร์โดย Aimee Hoffman
ภาพถ่ายโดย Thalia Gochez
เรียบเรียงโดย Dan Rookwood
รายงานเมื่อ กรกฎาคม 2021