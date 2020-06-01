ทำให้การนอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การโค้ชและโภชนาการ
โดย Joe Holder
วิธีการปกป้องเวลานอนอันแสนมีค่าในทุกๆ คืน
วันของคนส่วนใหญ่ถูกควบคุมโดยสิ่งที่เรียกว่า “กฎของพาร์กินสัน” โดยพื้นฐานแล้วหมายความว่า เวลาที่คุณใช้ในการทำงานได้ขยายออกไปเพื่อเติมเต็มเวลาที่คุณได้จัดสรรไว้สำหรับการทำงานนั้น
บ่อยครั้งหมายถึงวันของคุณ ไม่ว่าจะเป็นงานหรือสิ่งที่คุณต้องทำ อาจใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึงช่วงค่ำ และรู้ตัวอีกที คุณก็กำลังปีนขึ้นเตียงดึกกว่าที่ตั้งใจไว้หลายชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ที่เส้นแบ่งระหว่างการทำงานกับช่วงเวลาพักผ่อนนั้นพร่าเลือนไม่ชัดเจนจากการอยู่ที่บ้าน
ด้วยเหตุนี้ ผมจึงขอแนะนำให้คุณให้เวลานอนกับตัวเอง การกำหนดเวลาในการเตรียมตัวเข้านอนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และช่วยให้เกิดความรู้สึกเร่งรีบในเชิงรุก ด้วยวิธีนี้คุณจะไม่ถูกเบี่ยงเบนให้ทำสิ่งที่ไม่สำคัญหรือยืดเวลาออกไปทำเรื่องอื่น
“การมีเวลาสิ้นสุดที่แน่นอนในแต่ละวันทำให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ และมีเป้าหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้น”
Joe Holder
ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องส่งอีเมลสำหรับงานและมีเวลาทั้งคืน คุณก็อาจพบว่าตัวเองใช้เวลาทั้งช่วงค่ำกว่าจะส่งอีเมลเสร็จ เพราะมีสิ่งรบกวนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นโทรศัพท์หรือดูทีวี
แต่เมื่อมีเวลาเข้านอนที่ชัดเจน คุณก็จะใช้เวลาอย่างเป็นระบบมากขึ้น ดังนั้นบ่อยครั้งที่คุณจะพบว่าตัวเองทำงานเสร็จได้ภายในเวลาที่กำหนด ไม่ต่างกับตอนที่คุณมีเวลาทั้งคืนเลย
ผมขอแนะนำเวลาเข้านอนที่ 22.00 น. หรือ 23.00 น. อย่างช้าที่สุด นับย้อนหลังกลับมาจากเวลาที่คุณต้องตื่นนอน โดยนอนหลับให้ได้อย่างน้อยคืนละ 6 ชั่วโมง และต้องแน่ใจว่าคุณเข้านอนชนิดที่ว่าได้หลับจริงๆ ไม่ใช่ว่ายังแปรงฟันหรือผ่อนคลายเพื่อให้หลับอยู่
แน่นอนว่าคุณกำหนดเวลานอนให้เร็วขึ้นได้เสมอ และมีข้อยกเว้นเล็กๆ น้อยๆ ได้บ้างเมื่อมีสิ่งจำเป็นต้องทำ ตราบใดที่คุณพยายามจะพาตัวเองเข้านอนให้ได้ตามเวลานั้น
“กำหนดเวลาเข้านอน แล้วพยายามนอนให้ตรงเวลานั้นทุกคืนเป็นเวลา 1 สัปดาห์”
Joe Holder
คุณจะพบว่าตัวเองใช้เวลาช่วงค่ำได้อย่างมีระบบมากขึ้น และจะเริ่มวันใหม่ด้วยความรู้สึกว่าได้พักผ่อนอย่างเต็มที่มากขึ้นด้วย