ทำให้พื้นที่เล่นกีฬาเหมาะกับเด็กหญิง

ให้พื้นที่เล่นกีฬาเหมาะกับเด็กหญิง
คู่มือการโค้ชเด็กหญิง
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเด็กผู้หญิงจะมีร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการเข้าสังคมที่ดีขึ้นเมื่อมีโอกาสได้ลงเล่น แต่ทุกวันนี้เด็กผู้หญิงเลิกเล่นกีฬาไปมากกว่าเด็กผู้ชายถึง 2 เท่า เราจึงได้จัดทำคู่มือการโค้ชเด็กหญิงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการแนะแนวทาง เสริมกำลังใจ และสนับสนุนนักกีฬารุ่นเยาว์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานจาก Nike ที่ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ชุมชนและผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการกับแนวโน้มการเลิกเล่นกีฬาดังกล่าว
ความเป็นจริงก็คือ อุปกรณ์กีฬาและพื้นที่ส่วนใหญ่มักไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเด็กหญิง และเรื่องนี้ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างไม่ตั้งใจในหลายประเด็นด้วยกัน การที่ต้องวนรอบสวนเพื่อหาห้องน้ำ หรือสวมชุดยูนิฟอร์มมือ 2 จากทีมเด็กชายเป็นการส่งสารว่านักกีฬาเด็กหญิงเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ถูกให้ความสำคัญ อุปกรณ์ป้องกันก็มักไม่ได้ผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงเด็กหญิงด้วยซ้ำ และอาจจะสวมใส่ไม่พอดี ไม่สบาย และบางครั้งยิ่งทำให้ไม่ปลอดภัย
"บ่อยครั้งนักที่เด็กหญิงต้องทนใส่ซึ่งเป็นการป้อนประสบการณ์ในแง่ลบกับกีฬาให้แก่พวกเธอ"
เด็กหญิงต้องการอุปกรณ์กีฬาที่สวมใส่พอดี เครื่องแต่งกายที่เหมาะกับพวกเธอ พื้นที่ใกล้เคียงที่สะอาดและปลอดภัยเพื่อจัดการกับสุขอนามัยต่างๆ และตารางการฝึกซ้อมในสถานที่และเวลาที่ไม่เสี่ยงต่อความปลอดภัยทางกายภาพของพวกเธอ แม้คุณอาจสร้างห้องน้ำที่ดีกว่าให้ไม่ได้ แต่คุณก็สร้างประสบการณ์ที่ปลอดภัยและสบายได้ด้วยการพิจารณาถึงความต้องการเหล่านี้เมื่อวางแผนชั่วโมงเล่นกีฬาและสถานที่
อย่าลืมว่าเด็กหญิงหลายคนไม่ได้รับการส่งเสริมให้เล่นกีฬา เพียงแค่มาเข้าร่วมก็เสี่ยงแล้ว จึงยิ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเธอที่จะมีสภาพแวดล้อมที่มีสุขอนามัยที่ดี ซึ่งทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและสนุก รวมไปถึงปราศจากการเลือกปฏิบัติและการตัดสินจากคนอื่น
เตรียมตัวเด็กๆ ไปสู่ความสำเร็จ
- ช่วยให้พวกเธอปลอดภัยเสมอและทำให้พวกเธอรู้สึกเป็นที่ต้อนรับ
ไปตรวจดูพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าปราศจากอันตราย มีแสงสว่างเพียงพอ และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ห้องน้ำควรเข้าใช้ได้ง่าย และมีความเป็นส่วนตัวอย่างปลอดภัย หากพื้นที่ไม่ตรงกับความต้องการที่คุณปรารถนาให้เป็น ให้ลองดูทางเลือกอื่น (เช่น ยิมหรือสวนที่อื่น) หรือจัดตารางเวลาฝึกซ้อมในช่วงเวลากลางวัน
- สร้างสภาพแวดล้อมสำหรับทุกคน
ให้นักกีฬามีโอกาสที่จะรู้สึกว่าพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของทีม เมื่อบรรทัดฐานเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศเปลี่ยนไป เด็กทุกคนควรรู้สึกเป็นที่ต้อนรับ เริ่มด้วยการใช้ภาษาที่กล่าวถึงทุกคนร่วมด้วย แทนที่จะใช้คำว่า "พวกนาย" หรือใช้สรรพนามที่ผิด ให้ใช้คำที่เป็นกลางอย่าง "ทีม" หรือ "ผู้เล่น" ต่อจากนั้นให้พวกเขาตกแต่งพื้นที่เอง แม้จะเป็นแค่การแขวนแบนเนอร์ง่ายๆ ที่มีชื่อและสัญลักษณ์ของทีมก็ตาม
- ให้เธอมีอุปกรณ์พร้อมเล่น
เด็กหญิงและเด็กชายมีความต้องการที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเมื่อเริ่มเป็นวัยรุ่น สิ่งสำคัญคือต้องคิดถึงเรื่องสิ่งของ อย่างไซส์เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ป้องกัน และเสื้อผ้า ว่าจะส่งผลต่อประสบการณ์ของเด็กหญิงอย่างไร เด็กหญิงไปนั่งพักทั้งที่ก่อนนี้ไม่เคยทำแบบนั้นหรือเปล่า นั่นอาจเป็นเพราะเธอรู้สึกไม่สบายตัว หาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้น และช่วยให้เธอกลับเข้าสู่เกมตามที่คุณจะทำได้