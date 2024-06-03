ให้เธอลงแข่งขัน
คู่มือการโค้ชเด็กหญิง
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเด็กผู้หญิงจะมีร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการเข้าสังคมที่ดีขึ้นเมื่อมีโอกาสได้ลงเล่น แต่ทุกวันนี้เด็กผู้หญิงเลิกเล่นกีฬาไปมากกว่าเด็กผู้ชายถึง 2 เท่า เราจึงได้จัดทำคู่มือการโค้ชเด็กหญิงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการแนะแนวทาง เสริมกำลังใจ และสนับสนุนนักกีฬารุ่นเยาว์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานจาก Nike ที่ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ชุมชนและผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการกับแนวโน้มการเลิกเล่นกีฬาดังกล่าว
เด็กหญิงชอบเล่นและเล่นอย่างเต็มที่ การวิจัยที่ส่งเสริมความจริงข้อนี้ระบุว่าเด็กหญิง 3 ใน 4 คนกล่าวว่าเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันเป็นสิ่งที่พวกเธอชอบที่สุดเกี่ยวกับกีฬา พวกเธอยังชอบเล่นในทีมที่เน้นทั้งชัยชนะและความสนุก เรารู้ว่าเด็กหญิงไม่ได้บอบบาง และพวกเธอไม่ได้มีแนวโน้มที่จะเจ็บตัวกว่าเด็กชาย เรื่องสำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก็คือพวกเธออยากลงเล่น
ทั้งนี้คุณไม่จำเป็นต้องมีการเล่นตะลุมบอนหรือนับแต้มทุกครั้งที่ฝึกซ้อม แต่ควรหาวิธีให้เด็กหญิงมีส่วนร่วมในการแข่งขันกระชับมิตรไปพร้อมกับการเรียนรู้ทักษะที่สำคัญด้วย
ประเภทของเกมที่ดีที่สุดคือเกมที่เด็กๆ ได้เคลื่อนไหวและมีเวลาพักมีน้อย เกมที่สอนการสื่อสาร การเล่นเป็นทีม การแก้ไขปัญหา และทักษะการเคลื่อนไหว ทั้งหมดนี้เป็นเกมที่ยอดเยี่ยม ต่อไปนี้คือกิจกรรมสนุกที่เล่นได้ง่ายสำหรับสอนแนวคิดดังกล่าวและช่วยให้เด็กหญิงได้เคลื่อนไหวร่างกาย
เราต้องการให้เด็กๆ เคลื่อนไหวมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งพวกเธอก็อยากทำด้วย จึงต้องแน่ใจว่ามีการปรับเกม อย่างวิ่งไล่จับ ที่ปกติแล้วเด็กที่โดนแปะจะต้องออก ยกตัวอย่างเช่น ในเกมวิ่งไล่จับที่ปรับใหม่ พอโดนแปะ ผู้เล่นจะต้องอยู่นิ่งๆ 5 วินาที และตะโกนชื่อของนักกีฬาคนโปรดหรือทีมโปรด จากนั้นผู้เล่นจะกระโดดขึ้นแล้วกลับเข้าสู่เกม
การได้แข่งขันยังหมายความว่าเด็กหญิงจะต้องมีเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม ไม่ใช่แค่สำหรับประเภทกีฬาที่เธอเล่น แต่สำหรับร่างกายของเธอด้วย หากเธอดูเหมือนไม่สบายตัว หรืออยู่ๆ ก็ออกไปนั่งพัก เธออาจจะต้องการอุปกรณ์กีฬาส่วนตัวอย่างสปอร์ตบรา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลควรจัดการกับปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุดกับเด็กผู้หญิง เพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะเล่นได้อย่างปลอดภัยและสบายตัว
เตรียมตัวเด็กๆ ไปสู่ความสำเร็จ
- กำหนดเป้าหมายส่วนตัว
เลือกกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กหญิงวัดพัฒนาการของตัวเองเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งสำคัญคือการส่งเสริมให้พวกเธอแข่งขันกับตัวเอง ทุกอย่างที่ต้องทำซ้ำๆ ใช้ความเร็ว ความสูง หรือระยะทางนั้นติดตามได้ง่าย ซึ่งช่วยให้เด็กหญิงทราบว่าเมื่อใดที่พวกเธอทำสถิติส่วนตัวที่ดีที่สุดได้แล้ว และเมื่อทำได้เมื่อไหร่ ก็อย่าลืมฉลองด้วยล่ะ!
- กลับสู่กิจกรรมทันที
เน้นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหมายความว่าต้องหลีกเลี่ยง (หรือปรับ) กิจกรรมที่ต้องให้ยืนเข้าแถว รอที่จะเล่น หรือถูกคัดออก ตั้งกิจกรรมเป็นฐานเพื่อลดเวลาเข้าแถว และให้เด็กๆ ฝึกฝนทักษะการเคลื่อนไหวเมื่อย้ายจากฐานหนึ่งไปอีกฐานหนึ่ง ในเกมที่มีการคัดออก หาวิธีให้ผู้เล่นกลับเข้าสู่เกมได้อย่างรวดเร็ว อย่างเช่น ให้เพื่อน "แปะแล้ววิ่งต่อได้"
- แข่งขันร่วมกันทั้งทีม
ระหว่างที่ฝึกซ้อม ให้สอดแทรกด้วยเกมที่เด็กๆ จะต้องเล่นร่วมกันเป็นทีมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท้าทาย ยกตัวอย่างเช่น พวกเธออาจต้องตกลงที่จะใช้กลยุทธ์หนึ่งเพื่อฝ่าด่านวิบากโดยไม่อยู่ห่างกันเกินช่วงแขนของกันและกัน การแข่งวิ่งผลัดก็เป็นเกมที่ไม่เลว รวมไปถึงเกมอะไรก็ตามที่ทั้งกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกัน