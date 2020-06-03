สูตรอาหารซุปถั่วเลนทิลใส่ชาม

ตระเตรียมเพื่อชัยชนะ: ซุปถั่วเลนทิลใส่ชาม
โภชนาการ
โดย Nike Training
วิธีสร้างเมนูเติมพลังที่เพียงพอสำหรับการออกกำลังกาย 1 สัปดาห์จากสูตรอาหารเพียงสูตรเดียว
สูตรอาหารทำง่าย ใช้หม้อเพียงใบเดียวสูตรนี้อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันดีที่จะเติมพลังให้เพียงพอสำหรับการออกกำลังกาย 1 สัปดาห์ มาลองกันเลย
คาร์โบไฮเดรตจากมันเทศ โปรตีนจากถั่วเลนทิล ไขมันดีจากมะพร้าวและวอลนัท อาหารชามนี้ให้พลังงานทั้งหมดที่คุณต้องใช้ในการออกกำลังกายหรือการฟื้นฟูกำลัง เป็นเมนูลงหม้อใหญ่ที่ทำเพียงครั้งเดียวก็ได้อาหารเที่ยงของ 1 สัปดาห์เลยทันที
ส่วนผสม
สำหรับซุปถั่วเลนทิล
น้ำมันมะพร้าว 60 มิลลิลิตร
หัวหอมใหญ่ 2 ลูก หั่นเป็นลูกเต๋า
กระเทียมบด 6 กลีบ
แครอทหัวใหญ่ 4 หัว หั่นเป็นลูกเต๋า
มันเทศหัวเล็ก 6 หัว หั่นเป็นก้อน
ถั่วเลนทิลแดง 760 กรัม
น้ำสต๊อกผัก 1890 มิลลิลิตร
ใบกระวาน 2 ใบ
ใบไทม์สด 10 กรัม เด็ดก้านออก
ผักเคลลาซินาโต้สับ 270 กรัม
สำหรับท็อปปิ้งกรุบกรอบปรุงรส
เกล็ดมะพร้าวไม่หวาน 96 กรัม
วอลนัทปิ้ง 150 กรัม
เมล็ดผักชีเต็มเมล็ด 15 มิลลิลิตร
เมล็ดยี่หร่าเต็มเมล็ด 15 มิลลิลิตร
เมล็ดผักชีล้อมเต็มเมล็ด 15 มิลลิลิตร
เกลือ 2.5 มิลลิลิตร
สำหรับไข่
ไข่ใบใหญ่ 5 ฟอง
น้ำแข็ง 280 กรัม
วิธีการ
สำหรับซุปถั่วเลนทิล
ใช้หม้อต้มซุปใบใหญ่ตั้งไฟปานกลาง เติมน้ำมันมะพร้าวแล้วผัดหัวหอมจนสีเปลี่ยนเป็นโปร่งแสงซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 5-7 นาที ใส่กระเทียมและให้ความร้อนจนมีกลิ่นหอม ใส่แครอทและมันเทศแล้วผัดจนนุ่ม ใส่ถั่วเลนทิลและเติมน้ำสต๊อกผักแล้วต้มจนใกล้เดือด ใส่ไทม์และใบกระวานแล้วลดความร้อนลงจนเป็นการตุ๋น ตุ๋นซุปทิ้งไว้ 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมง ใส่ผักเคล 2-3 นาทีก่อนยกลงจากเตา แยกบรรจุในภาชนะ 5 ใบแล้วนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นได้นานสูงสุด 3 วัน หรือนำไปแช่แข็งและเก็บไว้นานสูงสุด 2 สัปดาห์
สำหรับท็อปปิ้ง
เติมส่วนผสมทั้งหมดลงไปในเครื่องปั่นจนพอละเอียด จากนั้นแยกใส่ในภาชนะบรรจุแล้วเก็บไว้กับซุป เสิร์ฟทั้งหมดพร้อมกันกับไข่ต้ม