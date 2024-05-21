นักกีฬา Nike: Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh
นักเทควันโดจอมพลัง Kimia Alizadeh ท้าทายทุกอุปสรรคด้วยเจตจำนงแห่งชัยชนะที่ไม่เคยเสื่อมคลาย ในฐานะตัวแทนผู้ภาคภูมิของเหล่าผู้ลี้ภัย เธอคือสัญลักษณ์แห่งความไม่ยอมแพ้ ความมีสปิริต และการยืนหยัด
อัพเดทล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2567
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Kimia Alizadeh
ประเภทกีฬา: เทควันโด
ประเทศเกิด: อิหร่าน
ทีมชาติ: บัลแกเรีย
เกิด: 10/07/1998
"ฉันไม่มีความฝัน มีแต่เป้าหมาย เพราะความฝันมันยิ่งใหญ่เกินไป ไขว่คว้ามาได้ยาก แต่พอมีเป้าหมายหรือสิ่งที่อยากทำให้ได้ เราก็จะรู้สึกว่าสามารถไขว่คว้ามาได้"
Kimia ไม่เชื่อในความฝัน "ความฝันมันยิ่งใหญ่เกินไป ไขว่คว้ามาได้ยาก แต่พอมีเป้าหมายหรือสิ่งที่อยากทำให้ได้ เราก็จะรู้สึกว่าสามารถไขว่คว้ามาได้" เธอเชื่อในการตั้งจิตให้มั่นเสมอไม่ว่าเจออะไร ความเชื่อนี้เองคือสิ่งที่ทำให้เธอคว้าชัยชนะมาได้จริงๆ
มูลนิธิ Olympic Refuge Foundation
Nike ขับเคลื่อนโดยความเชื่อที่ว่าพลังแห่งกีฬาจะขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า เรียนรู้วิธีที่ Nike ร่วมกับมูลนิธิ Olympic Refuge Foundation ช่วยสนับสนุนนักกีฬาผู้พลัดถิ่น