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Kimia Alizadeh

นักเทควันโดจอมพลัง Kimia Alizadeh ท้าทายทุกอุปสรรคด้วยเจตจำนงแห่งชัยชนะที่ไม่เคยเสื่อมคลาย ในฐานะตัวแทนผู้ภาคภูมิของเหล่าผู้ลี้ภัย เธอคือสัญลักษณ์แห่งความไม่ยอมแพ้ ความมีสปิริต และการยืนหยัด

อัพเดทล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2567
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นักกีฬา Nike: Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh

ประเภทกีฬา: เทควันโด
ประเทศเกิด: อิหร่าน
ทีมชาติ: บัลแกเรีย
เกิด: 10/07/1998

"ฉันไม่มีความฝัน มีแต่เป้าหมาย เพราะความฝันมันยิ่งใหญ่เกินไป ไขว่คว้ามาได้ยาก แต่พอมีเป้าหมายหรือสิ่งที่อยากทำให้ได้ เราก็จะรู้สึกว่าสามารถไขว่คว้ามาได้"

Kimia ไม่เชื่อในความฝัน "ความฝันมันยิ่งใหญ่เกินไป ไขว่คว้ามาได้ยาก แต่พอมีเป้าหมายหรือสิ่งที่อยากทำให้ได้ เราก็จะรู้สึกว่าสามารถไขว่คว้ามาได้" เธอเชื่อในการตั้งจิตให้มั่นเสมอไม่ว่าเจออะไร ความเชื่อนี้เองคือสิ่งที่ทำให้เธอคว้าชัยชนะมาได้จริงๆ

มูลนิธิ Olympic Refuge Foundation

Nike ขับเคลื่อนโดยความเชื่อที่ว่าพลังแห่งกีฬาจะขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า เรียนรู้วิธีที่ Nike ร่วมกับมูลนิธิ Olympic Refuge Foundation ช่วยสนับสนุนนักกีฬาผู้พลัดถิ่น

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เผยแพร่ครั้งแรก: 21 พฤษภาคม 2567

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