พอดแคสต์ Trained: เพิ่มความคล่องตัวไปกับ Kelly Starrett
การโค้ช
อาการบาดเจ็บต่อเนื่องทำให้เคลื่อนไหวลำบากใช่ไหม แนวทางการเคลื่อนไหวจากนักกายภาพบำบัดผู้นี้อาจช่วยบรรเทาได้
Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
การเล่นกีฬาให้ดีที่สุดไม่ใช่แค่การออกแรงให้มากขึ้น ยกน้ำหนักให้มากขึ้น หรือวิ่งให้เร็วขึ้น Kelly Starrett แพทย์กายภาพบำบัดเผยว่าการพัฒนาศักยภาพของตนเองเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานให้ถูกต้อง ใน Episode นี้เทรนเนอร์ครอสฟิตผู้ร่วมก่อตั้ง The Ready State จะมาร่วมพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการ Jaclyn Byrer เพื่ออธิบายวิธีปูพื้นฐานการออกกำลังกายให้แน่นด้วยการเพิ่มการเคลื่อนไหวและความคล่องตัวให้ได้มากที่สุด ทักษะพื้นฐานที่ช่วยป้องกันการบาดเจ็บได้ และวิธีที่ทักษะเหล่านี้ถูกนำไปใช้อย่างต่อเนื่องในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายทุกแขนง นอกจากนี้ยังช่วยย่อยวิธีการที่จะช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นใคร ไปหรือไม่ไปยิมก็ทำได้
"ไม่ใช่แค่ 'ใครก็ตามที่ทุ่มเทที่สุดเป็นผู้ชนะ' แต่เป็น 'ใครที่มีทักษะมากที่สุดและเราจะใช้ทักษะเหล่านั้นเปลี่ยนถ่ายความสามารถที่มีให้ดีขึ้นได้อย่างไร'"
Kelly Starrett
DPT, เทรนเนอร์ครอสฟิตผู้ร่วมก่อตั้ง The Ready State
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ