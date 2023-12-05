ส่งเสริมเด็กหญิงให้เล่นกีฬาต่อไป

วิธีทำให้เด็กๆ เล่นกีฬา และเล่นอย่างต่อเนื่อง
คู่มือการโค้ชเด็กหญิง
เด็กผู้หญิงอยากเล่นกีฬา พวกเธออยากเคลื่อนไหว แข่งขัน กล้าท้าความเสี่ยง และรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่ง โดยการพาเด็กผู้หญิงไปให้ถึงสนามหรือยิม การทำให้แน่ใจว่าพวกเธอมีอุปกรณ์ที่ถูกต้อง (คิดถึงสปอร์ตบราและยางมัดผม) และการทำให้พวกเธอยังเล่นกีฬาต่อไปนั้นต้องใช้ความพยายาม
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเด็กผู้หญิงจะมีร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการเข้าสังคมที่ดีขึ้นเมื่อมีโอกาสได้ลงเล่น แต่ทว่า เด็กผู้หญิงกลับเลิกเล่นกีฬาไปมากกว่าเด็กผู้ชายถึง 2 เท่า ยิ่งเป็นกลุ่มเด็กผู้หญิงในเมืองด้วยแล้ว จำนวนก็ยิ่งมากขึ้น
ข่าวดีก็คือเรามีส่วนในการช่วยให้เด็กผู้หญิงมีโอกาสเล่นกีฬาและได้เล่นอย่างสม่ำเสมอ เด็กผู้หญิงต้องการสิ่งสำคัญอยู่ 2-3 อย่างที่จะสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกที่มีความหมายกับกีฬาดังต่อไปนี้
- โอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีม แข่งขัน มีเพื่อนใหม่ และสร้างสัมพันธ์กับเพื่อร่วมทีมและผู้ใหญ่รอบๆ ตัว
- บุคคลต้นแบบนั้นก็สำคัญเช่นกัน อย่างโค้ชหญิงและผู้คนในชีวิตของพวกเธอที่ชื่นชมนักกีฬาหญิงที่มีชื่อเสียง
- สุดท้ายนี้ เพื่อให้พวกเธอกลับมาแล้วเล่นกีฬาเสมอ เราต้องสร้างวัฒนธรรมกีฬาที่เปิดโอกาสและสร้างชื่อเสียงให้เด็กผู้หญิง ซึ่งเริ่มด้วยวัฒนธรรมที่เราสร้างกับทีมของเรา
Nike กำลังทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ชุมชนและผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการกับแนวโน้มการเลิกเล่นกีฬาดังกล่าว ผู้ใหญ่ในชีวิตเด็กผู้หญิงก็กลายเป็นแชมป์และมีส่วนช่วยเหลือในความพยายามนี้ได้โดยการสร้างประสบการณ์ในเชิงบวกสำหรับเด็กผู้หญิงในคอร์ท บนลู่วิ่ง ในสนาม และทุกๆ บริเวณที่เธอจะออกแรงเรียกเหงื่อได้ เราสร้างคู่มือนี้ขึ้นเพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของทุกคน และหากคุณกำลังมองหาเคล็ดลับเพิ่มเติม ลองดูที่เอกสารเคล็ดลับ