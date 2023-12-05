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วิธีทำให้เด็กๆ เล่นกีฬา และเล่นอย่างต่อเนื่อง

คู่มือการโค้ชเด็กหญิง
อัพเดทล่าสุด: 5 ธันวาคม 2566
ใช้เวลาอ่าน 4 นาที
ส่งเสริมเด็กหญิงให้เล่นกีฬาต่อไป

เด็กผู้หญิงอยากเล่นกีฬา พวกเธออยากเคลื่อนไหว แข่งขัน กล้าท้าความเสี่ยง และรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่ง โดยการพาเด็กผู้หญิงไปให้ถึงสนามหรือยิม การทำให้แน่ใจว่าพวกเธอมีอุปกรณ์ที่ถูกต้อง (คิดถึงสปอร์ตบราและยางมัดผม) และการทำให้พวกเธอยังเล่นกีฬาต่อไปนั้นต้องใช้ความพยายาม

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเด็กผู้หญิงจะมีร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการเข้าสังคมที่ดีขึ้นเมื่อมีโอกาสได้ลงเล่น แต่ทว่า เด็กผู้หญิงกลับเลิกเล่นกีฬาไปมากกว่าเด็กผู้ชายถึง 2 เท่า ยิ่งเป็นกลุ่มเด็กผู้หญิงในเมืองด้วยแล้ว จำนวนก็ยิ่งมากขึ้น

ข่าวดีก็คือเรามีส่วนในการช่วยให้เด็กผู้หญิงมีโอกาสเล่นกีฬาและได้เล่นอย่างสม่ำเสมอ เด็กผู้หญิงต้องการสิ่งสำคัญอยู่ 2-3 อย่างที่จะสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกที่มีความหมายกับกีฬาดังต่อไปนี้

  • โอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีม แข่งขัน มีเพื่อนใหม่ และสร้างสัมพันธ์กับเพื่อร่วมทีมและผู้ใหญ่รอบๆ ตัว

  • บุคคลต้นแบบนั้นก็สำคัญเช่นกัน อย่างโค้ชหญิงและผู้คนในชีวิตของพวกเธอที่ชื่นชมนักกีฬาหญิงที่มีชื่อเสียง

  • สุดท้ายนี้ เพื่อให้พวกเธอกลับมาแล้วเล่นกีฬาเสมอ เราต้องสร้างวัฒนธรรมกีฬาที่เปิดโอกาสและสร้างชื่อเสียงให้เด็กผู้หญิง ซึ่งเริ่มด้วยวัฒนธรรมที่เราสร้างกับทีมของเรา

Nike กำลังทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ชุมชนและผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการกับแนวโน้มการเลิกเล่นกีฬาดังกล่าว ผู้ใหญ่ในชีวิตเด็กผู้หญิงก็กลายเป็นแชมป์และมีส่วนช่วยเหลือในความพยายามนี้ได้โดยการสร้างประสบการณ์ในเชิงบวกสำหรับเด็กผู้หญิงในคอร์ท บนลู่วิ่ง ในสนาม และทุกๆ บริเวณที่เธอจะออกแรงเรียกเหงื่อได้ เราสร้างคู่มือนี้ขึ้นเพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของทุกคน และหากคุณกำลังมองหาเคล็ดลับเพิ่มเติม ลองดูที่เอกสารเคล็ดลับ

เตรียมตัวเด็กๆ ไปสู่ความสำเร็จ

  • เตรียมตัวเด็กๆ ไปสู่ความสำเร็จ, ส่งเสริมเด็กหญิงให้เล่นกีฬาต่อไป, slide 1 of 3
    สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเธอรักกีฬา

    สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กผู้หญิง (และเด็กผู้ชาย) ด้วยตัวอย่างของนักกีฬาหญิงและทีมกีฬาหญิง ในขณะที่คุณทำเช่นนั้น ให้เด็กหญิงทำความคุ้นเคยกับสถานที่ หากคุณมีห้องล็อกเกอร์ ก็ตกแต่งให้สวยงาม ให้เด็กหญิงมีส่วนร่วมในการคิดชื่อทีม สร้างแบนเนอร์ และสิ่งอื่นๆ ที่บ่งบอกตัวตนของพวกเธอในฐานะส่วนหนึ่งของทีม

  • เตรียมตัวเด็กๆ ไปสู่ความสำเร็จ, ส่งเสริมเด็กหญิงให้เล่นกีฬาต่อไป, slide 2 of 3
    ลองคิดถึงความลำเอียง

    เด็กผู้หญิงต้องเผชิญกับความคาดหวังต่างๆ นานามากกว่าเด็กผู้ชาย และบางครั้งก็จะทำให้เธอไขว้เขว ลองถามตัวคุณเองว่า เธอได้รับเสียงเชียร์มากพอๆ กับเด็กชายไหม เธอดูเหมือนเป็นคนเปราะบางใช่ไหม พฤติกรรมของเธอดูแตกต่างไปหรือเปล่า (เช่น เธอ “จู้จี้” เมื่อเด็กชายดูจะทำตัวเป็น “หัวหน้า” หรือเปล่า) ใช้เวลาเพื่อคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังทำเพื่อสร้างสนามที่มีระดับเท่าเทียมกัน เมื่อสิ้นสุดการฝึกซ้อมแต่ละครั้ง ให้ถามตัวคุณเองว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณคาดหวังนั้นแตกต่างกันระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชายหรือเปล่า

  • เตรียมตัวเด็กๆ ไปสู่ความสำเร็จ, ส่งเสริมเด็กหญิงให้เล่นกีฬาต่อไป, slide 3 of 3
    ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมด้วย

    ไม่ว่าเด็กผู้หญิงจะเล่นกีฬาหรือไม่ ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเธอเสมอไป สิ่งสำคัญก็คือให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลมีส่วนร่วมที่จะมีบทบาทแข็งขันในการเข้าร่วมของเด็กหญิง ส่งเสริมให้พวกเขาเชียร์ทุกคนในทุกการฝึกซ้อม จัดการเล่นตะลุมบอนร่วมกันที่ให้สมาชิกในครอบครัวมาร่วมด้วย เมื่อครอบครัวได้ลงแรง พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะพาลูกสาวของตัวเองกลับมา

ส่งเสริมเด็กหญิงให้เล่นกีฬาต่อไป

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มพลังให้กับเด็กหญิงในชุมชนของคุณ

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    ทำอย่างไรให้เด็กหญิงเล่นกีฬา และเล่นอย่างต่อเนื่อง
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    คู่มือการโค้ชเด็กหญิง

    ให้เธอลงแข่งขัน

เผยแพร่ครั้งแรก: 28 พฤศจิกายน 2566

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