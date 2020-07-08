วางบันทึกไว้ที่หัวเตียง

วางสมุดบันทึกไว้ที่หัวเตียง
การโค้ชแล
โดย Ryan Flaherty
การนอนหลับเป็นหัวข้อหนึ่งที่ผมชอบยกมาพูดคุย เพราะแม้จะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก แต่หลายคนกลับเผชิญความลำบากในเรื่องนี้ครับ เหตุผลหลักๆ ที่คนส่วนใหญ่หลับไม่ลงก็เพราะความว้าวุ่นในจิตใจขณะกำลังจะเข้านอน บางทีคุณอาจจะย้ำคิดถึงความรู้สึกเกี่ยวกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนที่ได้ทำในวันนั้น หรืออาจจะกำลังทบทวนสิ่งต่างๆ ทั้งหมดที่คุณต้องจำเพื่อนำไปทำในวันพรุ่งนี้ครับ
ลองวางสมุดบันทึกไว้ที่หัวเตียง แล้วเมื่อไหร่ที่คุณจะเข้านอน ก็ให้ใช้เวลาไม่กี่นาทีเพื่อเขียนทุกสิ่งทุกอย่างในหัวโดยไม่ต้องเตรียมตัวหรือวางแผน จดออกมาว่าคุณต้องโทรหาสัตวแพทย์เรื่องสุนัขของคุณ หรือต้องส่งอีเมลตอบใครสักคนเรื่องงาน เขียนทุกอย่างลงไปเพื่อที่ว่าพอหัวถึงหมอนแล้วจะได้ไม่มีเรื่องเหล่านั้นวนเวียนอยู่ในความคิดครับ
วิธีนี้ได้ผลก็เพราะว่าการนำความคิดออกจากหัวคุณและเขียนลงบนกระดาษจะช่วยให้คุณเข้าสู่สภาวะพักผ่อนครับ โดยเป้าหมายที่แท้จริงคือการเปลี่ยนจากระบบประสาทซิมพาเทติกไปอยู่ในสภาวะที่ทำงานด้วยระบบประสาทพาราซิมพาเทติก ซึ่งเป็นสภาวะสำหรับการพักผ่อนของเรา นอกจากนี้การไปถึงจุดที่จะนอนหลับได้ก็เป็นเรื่องยากมากหากคุณไม่ยอมให้สมองหยุดทำงานอย่างหนักเสียก่อนครับ
เพราะฉะนั้นคืนนี้ พยายามวางโทรศัพท์ลงแล้วหยิบปากกากับสมุดขึ้นมา จากนั้นเขียนทุกสิ่งทุกอย่างที่วิ่งวนอยู่ในความคิด คุณจะหลับได้เร็วขึ้นและตื่นมาพร้อมกับรู้ว่าตนเองต้องทำอะไรในวันนั้นได้อย่างชัดเจนครับ