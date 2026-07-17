กลับมาแล้วกับ THE ONE ทัวร์นาเมนต์บาสเก็ตบอลแบบตัวต่อตัวระดับโลก เพื่อเชิดชูผู้เล่นตัวต่อตัวที่เก่งที่สุดในโลก
The One กลับมาอีกครั้ง 3 ปีซ้อน เพื่อโชว์เจเนอเรชันถัดไปของความยิ่งใหญ่ให้โลกเห็นแบบตัวต่อตัว ไม่มีทีม ไม่มีคนช่วย มีแค่คุณ คู่ต่อสู้ กับคนที่มุ่งมั่นคว้าชัยชนะยิ่งกว่า
The One 2026
เกี่ยวกับกิจกรรม
ในปีนี้ The One จากแบรนด์ Jordan จะปิดฉากที่เซี่ยงไฮ้ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ โดยเปิดรับนักยัดห่วงอายุ 14 ถึง 18 ปีเข้าสู่รอบคัดเลือกระดับภูมิภาคในกว่า 20 เมืองทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย จากนั้นผู้ชนะลำดับต้นจะได้เข้าร่วมชิงชัยในศึก Global Finals เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะทั้งสายชายและหญิง ผู้จะได้ครองตำแหน่ง The One พร้อมเข้าร่วมเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของแบรนด์ Jordan
นี่ไม่ใช่แค่รายการดวลบาสตัวต่อตัวที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลก แต่ The One ยังรวมเอาการแสดงสดจากศิลปินสุดฮอตระดับโลกมาไว้ด้วยกัน ไปจนถึงการประกวดออกแบบภายในชุมชนเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับศิลปินหน้าใหม่ได้ฝากผลงานไว้บนโลกผ่านการตีความ AJ1 ในรูปแบบใหม่ แล้วยังมีเซอร์ไพรซ์รออยู่อีกมากมายตามสไตล์แบรนด์ Jordan
เรื่องที่ควรรู้
- The One คือทัวร์นาเมนต์บาสเก็ตบอลระดับโลก
- รอบคัดเลือกเปิดรับนักบาสอายุ 14 ถึง 18 ปี
- จัดแข่งขันโดยแบ่งสายออกเป็นชายและหญิง
- รอบคัดเลือกจะจัดขึ้นทั่วภูมิภาคอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย
- นัด Finals จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ในวันที่ 29 สิงหาคม
- ผู้ชนะของ The One จะเข้าร่วมเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของแบรนด์ Jordan
กติกา
- จบเกมเมื่อฝ่ายหนึ่งทำได้ 23 แต้ม หรือทำคะแนนสูงสุดหลังครบ 8 นาที แล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อน
- ทำแต้มได้ครั้งละ 2 หรือ 3 แต้ม
- มีเวลาบุก 9 วินาที โดยจะเริ่มจับเวลาหลังเคลียร์บอล หรือเมื่อผู้เล่นฝ่ายบุกสัมผัสบอลหลังเช็กบอล
- เวลาแข่งขันจะเดินต่อเนื่องยกเว้นในนาทีสุดท้าย
ผู้ชนะรายการ THE ONE
เส้นทางสู่รอบ Finals
รอบคัดเลือกจะจัดขึ้นในกว่า 20 เมืองทั่วโลก จากนั้นผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะเดินทางไปยังเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และลงชิงชัยในวันที่ 29 สิงหาคมเพื่อคว้าโอกาสครองมงกุฎแล้วกลายเป็นผู้เล่นตัวต่อตัวที่เก่งที่สุดในโลก
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คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือทัวร์นาเมนต์ The One
The One คือทัวร์นาเมนต์บาสเก็ตบอลแบบตัวต่อตัวระดับโลกที่จัดขึ้นทุกปีโดยแบรนด์ Jordan รอบคัดเลือกระดับภูมิภาคจะมีขึ้นในกว่า 20 เมืองทั่วโลก ผู้ชนะลำดับต้นจะได้เข้าร่วมชิงชัยในศึก Global Finals ซึ่งจะจัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนในเดือนสิงหาคม ทัวร์นาเมนต์นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้วโดยแบรนด์ Jordan ซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือ Nike ที่ก่อตั้งขึ้นจากตำนานของ Michael Jordan
ใครบ้างที่สามารถเข้าร่วมได้
The One เปิดรับนักบาสเก็ตบอลอายุ 14 ถึง 18 ปี โดยแยกสายชายและหญิง แต่ละสายจะมีผู้ชนะประจำสาย
ทำไมถึงเป็นทัวร์นาเมนต์ตัวต่อตัว
การเล่นแบบตัวต่อตัวมีบทบาทสำคัญในเส้นทางแรกเริ่มของ MJ สมัยที่เขาดวลกับ Larry พี่ชายในสนามหลังบ้านและหล่อหลอมจิตวิญญาณนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ให้กับเขา วันนี้แบรนด์ Jordan ยังคงสานต่อมรดกนั้นด้วยการค้นหานักบาสทั่วโลกผู้มีใจมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยในแบบเดียวกัน
กฎมีอะไรบ้าง
- จบเกมเมื่อฝ่ายหนึ่งทำได้ 23 แต้ม หรือทำคะแนนสูงสุดหลังครบ 8 นาที แล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อน
- ทำแต้มได้ครั้งละ 2 หรือ 3 แต้ม
- มีเวลาบุก 9 วินาที โดยจะเริ่มจับเวลาหลังเคลียร์บอล หรือเมื่อผู้เล่นฝ่ายบุกสัมผัสบอลหลังเช็กบอล
- เวลาแข่งขันจะเดินต่อเนื่องยกเว้นในนาทีสุดท้าย
- ในนาทีสุดท้ายจะหยุดเวลาทุกครั้งเมื่อมีเสียงนกหวีด มีการทำแต้ม หรือมีผู้เล่นบาดเจ็บ
- เวลาจะเดินต่อระหว่างการยิงลูกโทษ ยกเว้นในนาทีสุดท้าย
- ผู้เล่นแต่ละคนจะได้สิทธิ์ขอเวลานอก 20 วินาที หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกม และขอเวลานอกได้เฉพาะตอนเป็นฝ่ายบุกหรือช่วงบอลตายเท่านั้น รวมทั้งต้องใช้ภายในเวลาปกติ ไม่สามารถยกไปใช้ในช่วงต่อเวลาได้
- บอลเริ่มเล่นหลังเช็กบอล และนาฬิกาชู้ตจะเริ่มนับทันที
- เมื่อชู้ตลงจะได้ครองบอลต่อ
- บอลยังเล่นต่อหากชู้ตไม่ลง
- เมื่อฝ่ายป้องกันรีบาวด์ได้จะถือว่าเปลี่ยนการครองบอลและบอลยังเล่นต่อ ผู้เล่นมีเวลา 5 วินาทีเพื่อเคลียร์บอลออกไปนอกเส้น 3 แต้ม โดยอีกฝ่ายต้องปล่อยให้เคลียร์บอล ผู้ตัดสินจะเริ่มนับ 5 วินาทีด้วยสัญญาณมือทันทีที่คว้ารีบาวด์ได้
- ถ้าชู้ตแล้วบอลไม่โดนห่วง ต้องเคลียร์บอลก่อน
- ถ้าหากเกิดการฟาวล์ขณะชู้ต ฝ่ายบุกจะได้ยิงลูกโทษ 1 ครั้ง ได้ 1 แต้ม
- ไม่มีลูกโทษแถม
- หากฟาวล์ถึง 4 ครั้ง ผู้เล่นจะได้ยิงลูกโทษ 1 ครั้ง ได้ 1 แต้ม
- หากยิงลูกโทษลงจะได้ครองบอลต่อ และเช็กบอลก่อนเริ่มเล่น
- ถ้ายิงลูกโทษไม่ลง บอลจะไม่เล่นต่อทันที แต่จะสลับการครองบอลและเช็กบอลก่อนเริ่มเล่น
- ผู้ตัดสินจะเริ่มเช็กบอลให้ทุกครั้ง
- ใครทำแต้มได้ก่อนในช่วงต่อเวลาจะถือเป็นผู้ชนะ และการเสี่ยงเหรียญจะตัดสินว่าใครได้ครองบอล
- ลูกโทษสามารถเป็นแต้มจบเกมได้
- หากผู้เล่นบาดเจ็บและไม่สามารถเล่นต่อได้ คู่แข่งจะชนะโดยอัตโนมัติ
- หากเป็นฟาวล์ที่ไม่เข้าข่ายจังหวะการเล่นบาสเก็ตบอลตามปกติ ผู้เล่นจะได้ยิงลูกโทษ 1 ครั้งและได้ครองบอลต่อไม่ว่าจะยิงลงหรือไม่
- ห้ามใช้ตัวดันคู่แข่งในบริเวณพื้นที่ใต้ห่วงติดกัน 2 ครั้ง
- นิยามการใช้ตัวดันคู่แข่ง: การเลี้ยงบอลโดยหันหลังให้แป้น 3 ครั้งติดต่อกันจะถือเป็นการใช้ตัวดันคู่แข่ง หลังเกิดครั้งแรก ผู้ตัดสินจะแจ้งเตือนฝ่ายบุก และหากเกิดขึ้นอีกครั้ง ผู้เล่นจะเสียการครองบอลเมื่อเลี้ยงบอลถึงครั้งที่ 3
ผู้ชนะจะได้รับอะไรบ้าง
ผู้ชนะจะคว้าตำแหน่ง The One พร้อมรับเงินรางวัล รวมถึงได้ร่วมปรากฏตัวในแคมเปญระดับโลก และได้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของแบรนด์ Jordan
ผู้ชนะที่ผ่านมาเป็นใครบ้าง
ผู้ชนะปี 2025 ได้แก่ Rose Simpson และ Terron Williams ผู้ชนะทัวร์นาเมนต์ปี 2024 ได้แก่ Tatianna Griffin และ Steve Bah
นัด Finals จะจัดขึ้นเมื่อไหร่ ที่ไหน
รอบชิงชนะเลิศปี 2026 จะจัดขึ้นที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ในวันที่ 29 สิงหาคม ผู้เข้ารอบสุดท้ายจากรอบคัดเลือกในกว่า 20 เมืองจะเข้าแข่งขันในรอบคัดเข้าและรอบแพ้คัดออก ก่อนปิดท้ายด้วยแมตช์ชิงแชมป์ทั้งในสายชายและหญิง
The One เคยจัดขึ้นที่ไหนบ้าง
รอบ Finals ของ The One ครั้งก่อนหน้าจัดขึ้นที่ปารีสและนิวยอร์ก
แฟนๆ สามารถเข้าชมรอบคัดเลือกและรอบ The Finals ได้หรือไม่
ได้ ดูรายชื่อเมืองที่เข้าร่วมได้ด้านล่าง
ยุโรป: มาดริด ลูบลิยานา เบลเกรด ปารีส ลอนดอน
เอเชีย: ฟุกุโอกะ โอซากา โตเกียว เซบู มะนิลา กว่างโจว ตงก่วน หางโจว เฉิงตู ซีอาน เซี่ยงไฮ้ ไทเป ปักกิ่ง
อเมริกาเหนือ: ชิคาโก นิวยอร์กซิตี ลอสแอนเจลิส
สามารถรับชมหรือติดตามอีเวนต์ได้ที่ไหน
ติดตามอัพเดทเพิ่มเติมได้ที่ @jumpman23
หากสนใจเข้าร่วม The One ในฐานะสื่อมวลชน ต้องทำอย่างไร
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อีเมลมาที่ theonejordanbrand@dkcnews.com