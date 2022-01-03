การออกกำลังกายทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นได้อย่างไร โดย Dr. Jennifer Heisz

พอดแคสต์ Trained: มินิซีรีส์สุขภาพจิต: Jennifer Heisz, PhD
การโค้ช
นักประสาทวิทยาคนนี้เปลี่ยนชีวิตจากคนที่แทบไม่ออกกำลังกายกลายเป็นนักไตรกีฬาผู้จบการแข่ง Ironman ได้ มาฟังกันว่างานวิจัยของเธอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตและการเคลื่อนไหวสร้างแรงผลักดันให้นักประสาทวิทยาคนนี้อย่างไร
Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
เมื่อ Jennifer Heisz, PhD ตัดสินใจลงแข่ง Ironman จนจบ เธอไม่ได้ลงแข่งเพื่อเอามาอวดใคร แต่เป็นเพราะได้วิจัยมาหลายปีว่าการออกกำลังกายนั้นต่อสู้กับความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้ จึงอยากจะรับรู้ถึงผลของงานวิจัยนี้ด้วยตัวเอง แต่แล้วก็เกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกขึ้น แล็บของเธอต้องปิด ยิมต่างๆ ก็ต้องปิดให้บริการ อีกทั้งการแข่งยังถูกยกเลิกด้วย ท่ามกลางความเครียดที่ทับถมและความไม่แน่นอน เธอไม่เพียงจัดแข่ง Ironman ของตัวเอง แต่ยังแข่งจบด้วยตัวเธอเองเพียงคนเดียวด้วย ระหว่างเส้นทาง เธอได้ค้นพบความขัดแย้งในตัวเองของเหตุการณ์การระบาดใหญ่ทั่วโลก นั่นคือเรื่องสุขภาพจิต ซึ่งเป็นทั้งตัวกระตุ้นและอุปสรรคต่อการออกกำลังกาย ใน Episode นี้ Dr. Heisz ร่วมกับพิธีกร Jaclyn Byrer ประเดิมมินิซีรีส์ 3 พาร์ทในประเด็นสุขภาพจิตโดยบอกให้เรารู้ว่าต้องทำอย่างไรเมื่อความวิตกกังวลมาขัดขวางความอยากออกไปขยับแข้งขยับขา นอกจากนี้ยังมาสรุปให้เราฟังกันด้วยว่าสมองและร่างกายคนเราเป็นอย่างไรเมื่อประสบกับความวิตกกังวล ความเครียด หรือภาวะซึมเศร้า รวมถึงการที่เราสามารถป้องกันอาการเหล่านี้ได้ด้วยการเคลื่อนไหว เธอจะมาเผยให้เราได้รู้โดยอาศัยผลการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และเส้นทางสายกีฬาของเธอว่าทำไมไม่ต้องถึงขนาดต้องเทรนนิ่งเพื่อ Ironman ในการกระตุ้นสมอง ขอแค่เพียงขยับร่างกายบ้างทุกวันก็กระตุ้นได้แล้ว
“สิ่งสวยงามในการออกกำลังก็คือคุณจะรู้สึกดีหลังออกกำลังกายเสร็จทุกครั้ง แม้จะเป็นการออกกำลังกายแบบเบาๆ ก็ตาม… เพราะสารเคมีในสมองจะสูบฉีดเต็มสมองเลย”
Jennifer Heisz
PhD, ผู้อำนวยการ NeuroFit Lab และผู้เขียนหนังสือ Move the Body, Heal the Mind
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ