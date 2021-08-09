พบกับคลับฟุตบอล Indian Gymkhana แห่งลอนดอน

Indian Gymkhana FC
ชุมชน
Gymkhana FC แห่งเวสต์ลอนดอนพร้อมจะทำลายกระแสความนิยมเก่า เพื่อกรุยทางสู่อนาคตใหม่ของวงการฟุตบอล
สโมสรฟุตบอล Indian Gymkhana ได้ขับเคลื่อนการเล่นกีฬาในระดับรากหญ้าและเป็นศูนย์รวมของชุมชนชาวเอเชียเจเนอเรชันที่ 2 ในลอนดอนตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1916 สโมสรนี้ได้หล่อหลอมมิตรภาพ และนำความตื่นเต้นพร้อมความมุ่งมั่นมาสู่การแข่งขันในทุกนัด แต่เบื้องหลังพลังใจนี้คือจุดประสงค์ คือความต้องการที่จะท้าทายกระแสความนิยมเดิมๆ เพื่อกรุยทางสู่ยุคใหม่ของวงการฟุตบอล
ในฐานะกัปตันทีมชุดใหญ่ JT กล่าวว่า “ชุมชนของเราไม่เคยได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมฟุตบอลของประเทศนี้ครับ เป็นเรื่องของค่านิยมที่เราต้องการจะท้าทาย”
Crew Love ใน Episode นี้เฉลิมฉลองให้กับพลังแห่งฟุตบอลที่มีชุมชนเป็นแกนหลักอย่างแท้จริง Gymkhana FC ได้สร้างวัฒนธรรมและชุมชนที่เกิดขึ้นมากว่า 100 ปี และยังคงดิ้นรนเพื่อผู้คนที่มีความเชื่อในอนาคตของชุมชน รวมถึงต้องการเห็นชุมชนนี้ประสบความสำเร็จในการท้าทายกับมุมมองต่างๆ
“เราอยู่ในยุคที่แตกต่างออกไปครับ คนเจเนอเรชันนี้ไม่กลัวที่จะสร้างอะไรขึ้นมา ทำให้รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาเยอะเลยครับ”
ดูการซ้อมและการแข่งขันของทีม รับฟังความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ของเกมในปัจจุบัน พร้อมกับเที่ยวชมเมืองบ้านเกิดของพวกเขาอย่างออสเตอร์ลีย์ เวสต์ลอนดอน
เรียบเรียงโดย Liz Baldwin ภาพถ่ายโดย Ollie Radford ภาพยนตร์โดย Myles Desenberg, Josh Blaaberg, Jack Wilkinson, Joel Honeywell