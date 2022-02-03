เกมกีฬาของเรา: อเมริกันฟุตบอล 6 คน

ชุมชน

อเมริกันฟุตบอลเวอร์ชันชิงไฮสกอร์นี้ช่วยรักษาขนบธรรมเนียมให้คงอยู่ต่อไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเมืองมาร์ฟา รัฐเท็กซัส

อัพเดทล่าสุด: 3 กุมภาพันธ์ 2565
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“เกมกีฬาของเรา” คือซีรีส์แห่งการเฉลิมฉลองชุมชนนักกีฬาที่คิดค้นเกมกีฬาขึ้นเองจากทั่วโลก

ขณะนี้อยู่ในควอเตอร์ที่ 2 ของการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเกมสุดท้ายของทีม Marfa Shorthorns ในฤดูกาลที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ทั่วโลก John Aguero ซึ่งเป็นทั้งควอเตอร์แบคและรันนิ่งแบค สแนปลูกแล้วขว้างให้กับ Ethan Zubia ควอเตอร์แบคที่ลงเป็นตัวจริง ทำให้ Ethan ได้เข้าไปพ้นแนววางลูก

Ethan วิ่งหลีกหนีผู้เล่นทีมตรงข้ามลงมาประมาณ 15 หลา โดยอยู่ลึกลงไปหลังผู้เล่นออฟเฟนซีฟไลน์ 3 คนของทีมเขาเอง (มีผู้เล่นเพียง 12 คนเท่านั้นในสนาม) เขาหลบกองหลังคนหนึ่งของทีม Van Horn Eagles แล้วหลีกไปได้อีกคน แม้สถานการณ์จะกดดัน แต่เขาก็ขว้างลูกไปยังเอนด์โซนให้กับ Ian Marquez ผู้เล่นตำแหน่งไวด์รีซีฟเวอร์ของทีม Shorthorns ที่พุ่งมาคว้าลูกไว้ได้พร้อมทำแต้มทัชดาวน์ แฟนๆ ชาวเมืองมาร์ฟาที่ขับรถไปยังสนาม Eagle Field ในเมืองแวนฮอร์นมากกว่า 1 ชั่วโมงเพื่อเชียร์ทีมโปรดในคืนนี้ได้ดีใจกันยกใหญ่

แม้ว่าทีม Eagles จะได้เปรียบในการแข่งในบ้าน และนำอยู่ที่คะแนน 34–12 ก่อนช่วงพักครึ่ง แต่การเข้าสู่เอนด์โซนได้ของทีม Shorthorns ทำให้พวกเขามีหวังที่จะไม่โดนกฎ Mercy Rule 45 คะแนน (ซึ่งกำหนดว่าทีมที่นำมากกว่า 45 คะแนนเมื่อถึงช่วงพักครึ่งเวลาหรือหลังจากนั้นจะเป็นผู้ชนะ) ในการแข่งอเมริกันฟุตบอลทั่วไประดับไฮสคูล ทีมที่นำ 45 คะแนนจะสร้างความกังวลให้อีกฝ่ายได้มาก แต่สำหรับการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเวอร์ชันชิงไฮสกอร์นี้ถือเป็นเรื่องปกติ เพราะการแทกเกิลพลาดเพียงครั้งเดียวมักนำไปสู่การทัชดาวน์

นี่ไม่ใช่อเมริกันฟุตบอลที่คุณคุ้นเคย
เพราะนี่คืออเมริกันฟุตบอล 6 คน

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เกมกีฬาของเรา: ฟุตบอล 6 คน
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เกมกีฬาของเรา: ฟุตบอล 6 คน
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เกมกีฬาของเรา: ฟุตบอล 6 คน
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เกมกีฬาของเรา: ฟุตบอล 6 คน

วิกฤตการณ์ทางอัตลักษณ์ของเมืองมาร์ฟา

ไม่ว่าจะเป็นการเล่น การฝึกสอน หรือการเชียร์จากข้างสนาม สำหรับชาวเมืองมาร์ฟานั้น อเมริกันฟุตบอลเป็นส่วนสำคัญของอัตลักษณ์และความเป็นเมือง สถานการณ์โรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของการแข่งอเมริกันฟุตบอลในคืนวันศุกร์มากขึ้น รวมถึงความจริงที่ว่าการแข่งขันอาจถูกยกเลิกอย่างถาวรได้โดยง่าย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองมาร์ฟาได้กลายเป็นศูนย์รวมของศิลปะและวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวต่างพากันมาเข้าร้านอาหารสุดหรู โรงแรมสุดฮิป และนิทรรศการชวนหัวต่างๆ แต่ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีราคาแพงเกินไปสำหรับครูอาจารย์ กลุ่มคนใช้แรงงาน และชาวบ้านที่อยู่มายาวนานซึ่งต่างมีครอบครัวที่ได้อาศัยอยู่ที่นี่มาหลายชั่วอายุคนแล้ว พวกเขาไม่พอใจกับค่าเช่าที่พุ่งสูงขึ้น ร้านบูติกแฟนซี และสเต็กราคา 60 เหรียญ

ชุมชนที่ผู้คนสนิทสนมกันนี้มีประชากรเพียง 2,000 คน อยู่ห่างจากเมืองเอลพาโซไป 300 กิโลเมตรนิดๆ มีอเมริกันฟุตบอลเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้คนในชุมชนมารวมตัวกันด้วยความเต็มใจ “เมื่อมาถึงเมืองนี้ คุณจะเห็นหน้าต่างตามบ้านเรือนมีการทาสี ติดธง แสดงจิตวิญญาณของเมืองมาร์ฟา ซึ่งเต็มไปด้วยสีม่วงและขาว” Arturo Alferez หัวหน้าโค้ชอเมริกันฟุตบอลของทีม Shorthorns กล่าว “คุณจะรู้สึกถึงความพิเศษเพราะตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้ ในลักษณะที่ว่ามีส่วนในการแสดงสิ่งที่ดีที่สุดของเมืองนี้ออกมา”

แต่ผู้คนท้องถิ่นจำนวนมากที่อยู่ที่นี่มานานต่างทยอยกันย้ายออก จึงทำให้เมืองมาร์ฟาต้องเปลี่ยนสไตล์การเล่นอเมริกันฟุตบอลจาก 11 คน มาเป็น 6 คนในปี 2011

ย้อนอดีตกันสักหน่อย

อเมริกันฟุตบอลเวอร์ชันดัดแปลงนี้คิดค้นขึ้นโดย Stephen E. Epler ในช่วงยุค 30 ที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ เขาเป็นชาวเนแบรสกาผู้เป็นทั้งครูและโค้ช เรียกเวอร์ชันดัดแปลงนี้ว่า “6 คน” ไอเดียนี้เป็นการให้ผู้เล่นของเมืองต่างๆ ที่มีจำนวนประชากรเบาบางได้มีโอกาสเล่นอเมริกันฟุตบอล การแข่งขันแบบ 6 คนเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรัฐเนแบรสกาเมื่อปี 1934 กีฬาชนิดนี้มาถึงรัฐเท็กซัสในปี 1938 จากนั้นภายในปี 1953 ก็ได้เป็นที่แพร่หลายไปไกลถึงโรงเรียนที่ห่างไกลหลายพันแห่ง

เกมกีฬาของเรา: ฟุตบอล 6 คน

ปัจจุบันมีโรงเรียนขนาดเล็กมากกว่า 350 แห่งที่มีทีมอเมริกันฟุตบอล 6 คน โดยส่วนใหญ่จะกระจุกอยู่ในรัฐเนแบรสกา มอนแทนา นิวเม็กซิโก โอเรกอน และเท็กซัส เหตุผลหลักคือรัฐเหล่านี้มีประชากรย้ายออกไปอยู่ที่อื่นในลักษณะเดียวกันกับที่เคยได้ทำลายชุมชนพื้นที่ห่างไกลในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมาแล้ว ซึ่งการย้ายถิ่นฐานออกไปนี้ก็กำลังส่งผลกระทบต่อพื้นที่เหล่านี้ในปัจจุบัน มีการคาดการณ์ว่าโรงเรียนมากกว่า 150 แห่งในรัฐเท็กซัสจะต้องเล่นอเมริกันฟุตบอล 6 คนตั้งแต่ปี 2020 จนถึง 2022

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เกมกีฬาของเรา: ฟุตบอล 6 คน
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เกมกีฬาของเรา: ฟุตบอล 6 คน
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เกมกีฬาของเรา: ฟุตบอล 6 คน

กติกา

  • โรงเรียนต้องมีนักเรียนน้อยกว่า 105 คนจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
  • ดาวน์ที่ 1 อยู่ที่ 15 หลา (ไม่ใช่ 10 หลา)
  • แต่ละควอเตอร์แข่งกัน 10 นาที (แทนที่จะเป็น 12 นาที)
  • ผู้เล่นทุกคนในสนามรับลูกได้
  • ควอเตอร์แบคห้ามล้ำแนววางลูกจนกว่าจะส่งได้สำเร็จ เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้น ผู้เล่นมักจะหยิบลูกแล้วส่งต่อให้กับควอเตอร์แบค ทำให้วิ่งหลบหลีกได้ตามที่ต้องการ
  • การเตะฟิลด์โกลจะได้ 4 คะแนน (แทนที่จะเป็น 3 คะแนน) การเตะทำคะแนนหลังทัชดาวน์จะได้ 2 คะแนน (แทนที่จะเป็น 1 คะแนน) และการวิ่งทำคะแนนหลังทัชดาวน์หรือลูกพาสเพลย์จะได้เพียง 1 คะแนนเท่านั้น (แทนที่จะเป็น 2 คะแนน)
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เกมกีฬาของเรา: ฟุตบอล 6 คน
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เกมกีฬาของเรา: ฟุตบอล 6 คน
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เกมกีฬาของเรา: ฟุตบอล 6 คน

แผนการเล่น

  • ชนะ หรืออย่างน้อยก็สนุกกับการแข่งขัน
  • เล่นอย่างมีวินัยและมีสมาธิ ไม่อย่างนั้น Josh Kelly ผู้เป็นโค้ชเกมรับจะแผลงฤทธิ์ได้
  • อย่าเตะลูกทิ้งขณะอยู่ดาวน์ที่ 4 แม้ว่าจะอยู่ดาวน์ที่ 4 และเหลืออีก 27 หลาก็ตาม การเตะลูกทิ้งนั้นพบได้น้อยมากในอเมริกันฟุตบอล 6 คน และ Arturo Alferez หัวหน้าโค้ชก็ชอบให้เสี่ยงเล่นดู
  • อย่าโดนนำห่าง “45” คะแนน ถ้าตามหลัง 45 คะแนนเมื่อถึงช่วงพักครึ่งเวลาหรือหลังจากนั้น จะแพ้ทันที
  • วิ่ง อเมริกันฟุตบอลประเภทนี้มีผู้เล่นในสนามน้อยลง ทุกคนจึงต้องวิ่งให้เยอะ
เกมกีฬาของเรา: ฟุตบอล 6 คน

สนามเหย้า

ทีม Shorthorns เล่นเกมเหย้าที่สนาม Martin Field ซึ่งมีขนาดเท่าๆ กับสนามอเมริกันฟุตบอล 6 คนสนามอื่นๆ โดยมีขนาด 80x40 หลาเท่านั้น ต่างจากสนามทั่วไปที่มีขนาด 120x53 1/3 หลา ตัวเลขและเส้นประต่างๆ จะใช้การทาสีลงบนพื้นหญ้าซีดแดดที่ผ่านการใช้งานมาอย่างหนักและมีสีออกเหลือง กองเชียร์พากันมาชมเต็มความจุสนามในช่วงก่อนเกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลก แต่ปัจจุบันก็ยังมีกลุ่มกองเชียร์ระดับฮาร์ดคอร์กลุ่มเล็กคอยตามติดอยู่ การซ้อมที่มีชีวิตชีวาและการแข่งขันแบบสู้กันสนุกช่วยดึงดูดผู้ชมที่หายใจเข้าออกเป็นอเมริกันฟุตบอลให้เข้ามาชมในสนาม

เกมกีฬาของเรา: ฟุตบอล 6 คน

คาแรคเตอร์

ไม่ใช่แค่เพียงผู้เล่นที่สร้างดีเอ็นเอให้กีฬาประเภทนี้ แต่ยังมีทั้งโค้ช ผู้ดูแล และกองเชียร์ที่สนับสนุนมาอย่างยาวนานซึ่งเข้ามาให้กำลังใจกันแน่นขนัดที่ข้างสนามเกมแล้วเกมเล่าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ ชุมชนคือสิ่งที่ทำให้อเมริกันฟุตบอล 6 คนนี้มีชีวิตชีวา

เกมกีฬาของเรา: ฟุตบอล 6 คน

“The Natural”
Ian Marquez
อายุ 16 ปี
ตำแหน่งไวด์รีซีฟเวอร์

“สิ่งที่ดีมากๆ สำหรับอเมริกันฟุตบอล 6 คนคือการช่วยให้โรงเรียนเล็กๆ ได้ [มีโอกาส] เล่นอเมริกันฟุตบอลครับ” Ian กล่าว เขาแทบจะไม่ได้เล่นสักดาวน์เลยก่อนจะถึงฤดูกาลนี้ ตอนที่เข้าโรงเรียนปีแรก เขาเลือกที่จะไม่ลงเล่น ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ทำให้พ่อแม่เขาตกใจ เพราะเขามาจากครอบครัวที่เป็นนักกีฬาและเป็นกองเชียร์อเมริกันฟุตบอลตัวยงมาหลายรุ่น พี่ชายของเขา Angel เป็นตำนานผู้เล่นอเมริกันฟุตบอล 6 คน โดยเป็นที่รู้จักดีในชุมชนจากการทำ 10 ทัชดาวน์ในเกมเดียว แต่ในช่วงปีที่ 3 ในที่สุด Ian ก็สวมชุดแข่งและได้กลายเป็นผู้เล่นที่โดดเด่น “เขาเข้ามาเปลี่ยนให้การบุกของเราวิ่งได้ครับ” โค้ช Alferez กล่าว เพราะความเป็นนักกีฬาของ Ian ช่วยให้ทีม Shorthorns ขว้างบอลไปข้างหน้าได้บ่อยมากขึ้น

เกมกีฬาของเรา: ฟุตบอล 6 คน

“The Teddy Bear”
Arturo Alferez
อายุ 46 ปี
หัวหน้าโค้ชอเมริกันฟุตบอล

โค้ช Alferez เป็นหัวหน้าฝึกสอนกีฬาหลายประเภทให้กับโรงเรียนต่างๆ ในรัฐเท็กซัสมาเป็นเวลา 2 ทศวรรษแล้ว ทั้งนักเรียนและเพื่อนร่วมอาชีพโค้ชต่างก็เรียกเขาว่า ตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ และหัวใจของทีม Shorthorns “กับตัวผมนั้น การโค้ชอเมริกันฟุตบอลที่เมืองมาร์ฟานี้เป็นความผูกพันทางความรู้สึกครับ” เขากล่าว โค้ช Alferez มุ่งมั่นที่จะปลูกฝังธรรมเนียมใหม่ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับอเมริกันฟุตบอลโดยตรงอย่างเรื่องการชนะการแข่งขัน ทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างบัลเล่ต์ Folklórico ซึ่งเป็นการเต้นรำพื้นเมืองตามธรรมเนียมของชาวเม็กซิกัน โดยเขาจะออกแบบท่าเต้นเพื่อใช้แสดงและให้ลูกทีมของเขาเต้นตาม ถึงแม้ว่าเขามักจะพูดติดตลกเรื่องการเกษียณอยู่บ่อยครั้ง แต่ชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการฝึกซ้อม “ผมคอยบอกเด็กๆ อยู่ตลอดว่า ‘ถ้าใครไม่ได้มีเป้าหมาย [สุดท้าย] ว่าจะต้องไปคว้ารางวัล โทรฟี่ แหวน หรืออื่นๆ นะ ครูก็คิดว่าเรามาอยู่ผิดทีมแล้ว’” เขากล่าว

เกมกีฬาของเรา: ฟุตบอล 6 คน

“The Gamer”
Justice Ortiz
อายุ 17 ปี
ตำแหน่งเซฟตี้/ไวด์รีซีฟเวอร์

Justice ยอมรับว่าเขาไม่ได้แม้แต่ดูอเมริกันฟุตบอลทางโทรทัศน์ เขาชอบวิดีโอเกมอย่าง Call of Duty, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto และ Minecraft เมื่อไม่ได้ลงสนามในชุดสีม่วง เขาก็มักจะมีเครื่องเล่นเกมพกพาอยู่ในมือ แล้วทำไมเด็กร่างผอมบางคนนี้ที่ไม่แม้แต่สนใจอเมริกันฟุตบอลถึงตัดสินใจเล่นให้กับทีม Shorthorns ขณะเรียนปีที่ 3 ล่ะ “เพื่อสร้างความทรงจำกับเพื่อนๆ ครับ” เขากล่าว “เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน”

เกมกีฬาของเรา: ฟุตบอล 6 คน

“The Chip Off the Block”
Tristan Kelly
อายุ 15 ปี
ตำแหน่งออฟเฟนซีฟไลน์/ดีเฟนซีฟไลน์

โค้ช Kelly คุณพ่อของ Tristan เป็นครูสอนคณิตศาสตร์และเคยเล่นอเมริกันฟุตบอล 6 คน ให้ทีม Sanderson Eagles ซึ่งพลาดทำสถิติไร้พ่ายและคว้าแชมป์รัฐไปเพียงแค่ 5 คะแนนขณะเล่นให้กับทีมในปี 2002 เมื่อ Tristan ยังอยู่มัธยมปลายปีแรก เขาดูมีแววอย่างมากเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้เล่นที่อยู่ชั้นสูงกว่า นอกจากนี้ เขายังชื่นชอบคณิตศาสตร์อย่างมาก และต้องการที่จะศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ University of Texas อีกด้วย ถึงแม้ Tristan จะเดินตามรอยเท้าของพ่อ แต่ก็ต้องการที่จะเจิดจรัสในเส้นทางของตัวเอง “ตอนนี้ผมพยายามผลักดันตัวเองให้เก่งกว่าพ่อครับ” เขากล่าว “เมื่อผมมีลูก ก็อยากให้ลูกๆ เก่งกว่าผมครับ เพราะว่ามันควรจะเป็นแบบนั้น”

เกมกีฬาของเรา: ฟุตบอล 6 คน

“The Marfa Natives”
Armondo และ Lucy Garcia
อายุ 83 และ 81 ปี
วัยเกษียณ

คู่สามีภรรยา Garcia แต่งงานกันในปี 1957 ทั้งคู่เกิดและโตที่เมืองมาร์ฟา รักกันตั้งแต่มัธยมปลาย การรับราชการทหารของ Armondo ทำให้พวกเขาต้องย้ายไปอยู่ในเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ แต่ในยุค 70 ทั้งคู่กลับมาลงเอยที่เมืองมาร์ฟา ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาคู่นี้กับทีมนั้นลึกซึ้งมาก กล่าวคือ ลูกๆ ของทั้งคู่เคยเล่นอเมริกันฟุตบอลและเป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้กับทีม Shorthorns และปัจจุบัน Diego Estrada ผู้เป็นเหลนก็เป็นนักเรียนมัธยมปลายปี 1 ในทีม ส่วน Sammy ลูกชายซึ่งเป็นศิลปินที่เสียชีวิตเมื่ออายุ 19 ปีก็ได้ออกแบบโลโก้ให้กับทีม Shorthorns ที่ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน “เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันเห็นโลโก้นั่น” Lucy กล่าว “น้ำตามันก็ไหลออกมาค่ะ”

เกมกีฬาของเรา: ฟุตบอล 6 คน

การสแนปครั้งสุดท้ายของฤดูกาล

ท้ายที่สุด การแข่งขันในเมืองแวน ฮอร์น นั้นเป็นการถล่มกระจุยกระจาย ถึงแม้จะเป็นฤดูกาลแรกในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล 6 คนของทีม Eagles แต่พวกเขาก็แข็งแกร่งเกินกว่าที่ทีม Shorthorns จะต้านไหวเสียแล้ว ทีมจากเมืองมาร์ฟาต้องพ่ายแพ้ไปแม้จะเหลือเวลาการแข่งขันอีก 1 นาที 15 วินาที เพราะโดนนำห่างมากกว่า 45 คะแนน โดยจบที่คะแนน 75–26 หลังการแข่งขัน เหล่าโค้ชของทีม Shorthorns ได้กล่าวกับลูกทีมที่ล้อมรอบพวกเขาอย่างจริงใจ “โปรแกรมการฝึกที่เราได้ก้าวผ่านมานี้ จะทำให้เราไปถึงจุดที่เราต้องการจะเป็น” โค้ช Alferez กล่าว “ครูขอขอบคุณทุกคนอีกครั้ง ครูเคารพพวกเราจากก้นบึ้งของหัวใจเลย ครูรักพวกเราทุกคนนะ ครูรักทุกคน” โดยเหล่าวัยรุ่นที่สะอึกสะอื้นร้องตอบพร้อมกันว่า “ผมก็รักโค้ชครับ”

เกมกีฬาของเรา: ฟุตบอล 6 คน

บ่ายวันเสาร์หลังวันแข่งขัน มีผู้เล่นบางคนอย่าง Justice, Cristian Ontiveros และ Uriel Torres อยู่ที่บ้านของ Ian ซึ่งพ่อของเขากำลังทำทาโก้บนตะแกรง “ดิสโก้” (เตาย่างรูปร่างแผ่นกลมขนาดใหญ่ใช้กับอาหารเม็กซิกัน) และเตรียมพร้อมที่จะชมการแข่งขันของทีม Texas Tech ทางโทรทัศน์ พวกเด็กๆ พูดคุยกัน แสดงความเสียใจกับความผิดพลาดในบางจังหวะในคืนก่อน พูดคุยเกี่ยวกับวิดีโอเกม ดนตรี และมุมมองผิดๆ ที่คนภายนอกมีต่อเมืองมาร์ฟา “ที่นี่มีคนดีๆ อยู่นะครับ” Cristian กล่าว “ผมรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นแค่ศิลปะ”

ในช่วงที่โค้ช Alferez คุมทีมนั้น ทีม Shorthorns คว้าชัยไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้น แต่หลังจบฤดูกาลนี้ เขามองโลกในแง่ดีกับฤดูกาลถัดไป “เราก้าวหน้าขึ้นครับ” เขากล่าว “ที่ผ่านมาเราทำคะแนนได้ เราสู้กับทีมอื่นๆ ได้ครับ”

ความผูกพันที่มีรูปแบบเหมือนกับครอบครัวนั้นได้เกิดขึ้นในทีมนี้ การแข่งขันของพวกเขาทำให้จิตวิญญาณในอดีตยังคงอยู่และทำให้ผู้คนในเมืองเป็นหนึ่งเดียวกัน ท้ายที่สุด อเมริกันฟุตบอลในเมืองมาร์ฟานั้นจะคงอยู่ต่อไปอีกเจเนอเรชันหนึ่งด้วยนักอเมริกันฟุตบอลอย่าง Tristan และ Ian

เกมกีฬาของเรา: ฟุตบอล 6 คน

เรียบเรียงโดย Drew Blackburn
ภาพถ่ายโดย Cengiz Yar
ภาพประกอบโดย David Linchen

รายงานเมื่อ: พฤศจิกายน 2020

เผยแพร่ครั้งแรก: 4 กุมภาพันธ์ 2565