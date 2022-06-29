วิธีสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายให้กับตนเอง

อย่าหมดแรงจูงใจ
การโค้ช
หากคุณหมดไฟที่จะลุกขึ้นทำอะไร กลยุทธ์ทางจิตวิทยาในการเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้จะช่วยคุณปลุกความเป็นตัวเองขึ้นมาอีกครั้งอย่างรวดเร็ว
- ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคนเราไม่สามารถ “สูญเสีย” แรงจูงใจไปได้ แต่บ่อเกิดหลักของแรงจูงใจอาจลดเหลือน้อยลงได้
- การมีแหล่งสร้างแรงจูงใจสำรองที่กระตุ้นคุณได้มากพอ จะช่วยให้คุณทำตามเป้าหมายได้สม่ำเสมอเพื่อสร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
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วันนี้วันเสาร์และคุณกำลังนั่งดูซีรีส์แบบมาราธอนอยู่บนโซฟาไปเรื่อยๆ ทั้งๆ ที่รู้ว่าควรลุกมาออกกำลังกาย แม้คุณจะรู้สึกดีหลังจากได้ออกเหงื่อและความก้าวหน้าของคุณก็กำลังเป็นที่น่าประทับใจก็ตาม แต่บางทีการลุกขึ้นมาขยับร่างกายออกท่วงท่าก็ยากเหลือเกิน ทำไมกันนะ
“คนชอบพูดกันว่า ‘แรงจูงใจหายไป’ แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะ” Lisa Lewis, EdD นักจิตวิทยาที่มีใบอนุญาตในบอสตันผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาด้านประสิทธิภาพกล่าว “แรงจูงใจนั้นเป็นคุณสมบัติที่เราทุกคนมีติดตัวกันมาอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าคนนั้นมี คนนี้ไม่มี” เวลารู้สึกขี้เกียจ ก็อาจเป็นไปได้ว่าสิ่งที่ปกติจะผลักดันคุณนั้นกำลังหมดไป แต่เราก็เติมพลังนี้กันได้โดยลองมองหาจากแหล่งอื่นที่มีเชื้อไฟมากกว่า ซึ่งจะทำให้รู้สึกกระตือรือร้นกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างทันใจ
แหล่งเชื้อไฟสำหรับแรงจูงใจนั้นไล่ระดับหลากหลาย ในด้านหนึ่งจะเป็นปัจจัยภายนอก เช่น เงินทอง (อาจจะทำงานหนักเพราะอยากได้เงินโบนัส) หรือแรงกดดันจากคนอื่น (เช่น จากอาจารย์ที่อยากให้เราเก่งขึ้น) ในอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นปัจจัยภายในส่วนลึกของตัวเรา ซึ่งเป็นความพร้อมที่จะผลักดันตัวเองให้ไปพิชิตเป้าหมาย เรามักเรียกกันว่า “เหตุผล” ซึ่งเหตุผลของคุณก็อาจมีทั้งความต้องการที่จะเป็นเพื่อนหรือสมาชิกครอบครัวที่กระฉับกระเฉงเข้ากับทุกคน หรือมีความชื่นชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่น
แม้ผู้เชี่ยวชาญเห็นตรงกันว่าเหตุผลของคุณเป็นตัวผลักดันเหนือกาลเวลาที่ชัดแจ้งที่สุดในการไปสู่เป้าหมาย แต่ในความเป็นจริงนั้น บางครั้งเป้าหมายก็ดูเหมือนจะห่างไกลเกินไปหรือไม่เป็นรูปธรรม หรือไม่สะท้อนถึงความเป็นคุณ Lewis กล่าว ในวันที่รู้สึกเช่นนั้น คุณต้องมีเหตุผลรองรับมากมายที่เอามาใช้ได้ เพื่อไม่ให้ตัวคุณท้อหรือทำให้ความก้าวหน้าหยุดชะงัก
Lewis บอกว่าแรงจูงใจต่อไปนี้มีทั้งจากปัจจัยภายนอกที่ดูผิวเผินไปจนถึงปัจจัยภายในที่มีความลึกซึ้ง อันไหนที่ปลุกไฟในตัวคุณวันนี้ก็ให้นำมาปฏิบัติจริงได้เลย แล้วเก็บอันที่เหลือเอาไว้เรียกพลังในวันหน้า ถ้าจะให้ดีที่สุด แทบทุกครั้งคุณต้องดึงออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจครึ่งหนึ่ง และเลือกหยิบมาใช้จากครึ่งบนเมื่อจำเป็นจริงๆ เท่านั้น
“การลงโทษ”
ถ้าโดดคลาสออนไลน์ล่ะก็ ต้องไปขัดห้องน้ำนะ
แรงกดดันจากคนรอบข้าง
เพื่อนๆ ทุกคนล้วนออกกำลังกายตามโปรแกรมกันหมด ถ้ากลัวจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่อง ก็ออกกำลังกายตามเพื่อนๆ ได้เลย
ความรู้สึกผิด
แฟนซื้อกีตาร์ให้เป็นของขวัญวันเกิด คุณก็ควรหาเวลาจริงจัง 1 ชั่วโมงมาเริ่มศึกษาวิธีเล่น
ไอดอล
ใช้สถิติวิ่งของเพื่อนที่มุ่งมั่นมาเป็นแรงบันดาลใจให้คุณวิ่งตามนั้นได้ดูบ้าง ลองนึกถึงวิธีที่เพื่อนคุณทำได้สำเร็จ แม้ในตอนที่รู้สึกเซ็งเหมือนกันก็ตาม
ความภูมิใจ
ดีใจเมื่อควบคุมตัวเองให้ทำตามเป้าหมายกิจกรรมทั้งหมดในแอพฟิตเนสหรือไม่กดปุ่มเลื่อนปลุกได้
“สิ่งที่ถูกต้อง”
ออกกำลังกายอย่างดีและทานอาหารที่มีประโยชน์เพราะคุณรู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรทำ จำกัดการดื่มเพราะรู้ว่าไม่ดีต่อสุขภาพ ทำงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละสัปดาห์ให้เสร็จเพราะคุณรู้ว่าการผัดวันประกันพรุ่งจะทำให้คุณยิ่งเครียด
ทำตามตัวตน
คุณอาจเป็นคน Type A ขนานแท้ และรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จมากที่สุดเมื่อทำตามแผนเทรนนิ่งได้อย่างแม่นยำ หรือบางทีคุณอาจเป็นคนอ่อนไหวที่คิดลึกซึ้ง การอ่านหนังสือหลายๆ เล่ม (เทียบกับการอ่านข่าวแบบผ่านๆ ซ้ำๆ) จะทำให้คุณรู้สึกเป็นตัวเองมากขึ้นได้
ความสุข
ออกไปวิ่ง ใช้เวลาสักชั่วโมงเตรียมอาหารรักสุขภาพไว้กินมื้อค่ำ ยืดเส้นยืดสายบนเสื่อโยคะ เขียนนิยายฉากต่อไปเพียงเพราะว่าคุณชอบทำ การเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างอาจจะลำบาก แต่เมื่อเริ่มแล้วคุณก็จะจับจังหวะได้ หลังจากนั้นคุณก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นและสดใสขึ้น
เหตุผลของคุณ
เรื่องนี้ควรเป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้คุณ แต่ก็ต้องมีเป้าหมายที่ลึกซึ้งขึ้นด้วย ซึ่งโดยมากจะเป็นเป้าหมายระยะยาว คุณอยากจะเป็นแฟนที่ใจเย็นและอยู่กับปัจจุบัน คุณก็เลยทำสมาธิ หรือถ้าอยากได้งานในฝันทันทีที่เรียนจบ คุณก็อ่านหนังสือเพิ่มในวันหยุดสุดสัปดาห์ถ้าต้องทำ “เหตุผลของคุณสัมพันธ์กับความสุขเป็นอย่างมาก” Lewis กล่าว เพราะว่าการทำให้สำเร็จจะสร้างความรู้สึกอิ่มเอม และนั่นคือสิ่งที่ได้จากการตั้งเป้าหมาย
เรียบเรียงโดย Janet Lee
ภาพประกอบโดย Gracia Lam
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
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