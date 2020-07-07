วิธีทำให้เด็กๆ มีแรงจูงใจในการเคลื่อนไหว

วิธีกระตุ้นเด็กๆ ให้ออกกำลังกาย
การโค้ช
โดย Nike Training
แค่เกลี้ยกล่อมเด็กๆ ให้ออกกำลังกายไม่พอ ต้องทำให้เป็นเรื่องสนุกด้วย
ให้เด็กๆ มีแรงบันดาลใจอยากเคลื่อนไหวทุกวันด้วยการหากิจกรรมสนุกๆ ที่ทำให้หัวใจสูบฉีดแล้วมาทำร่วมกับพวกเขา เรามีเคล็ดลับในการถามคำถามกับเด็กๆ ที่จะช่วยให้พวกเขาสังเกตเห็นและเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวร่างกายทำให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นได้
การทำให้เด็กๆ ให้เชื่อว่าการออกกำลังกายคือการผจญภัยแสนสนุกถือว่าเป็นครึ่งเดียวของสมการที่จะทำให้พวกเขายอมออกกำลังกาย แต่อีกครึ่งหนึ่งคือต้องทำให้เด็กๆ ใส่ใจกับการเคลื่อนไหวร่างกายนี้ด้วย เพื่อให้พวกเขายอมทำเพราะตัวเองอยากทำมากขึ้น
เด็กก็เหมือนผู้ใหญ่ “ความรู้สึกไม่ใช่เรื่องที่จะบังคับเด็กๆ ได้” Diana Cutaia ผู้ก่อตั้งบริษัท Coaching Peace Consulting ผู้ซึ่งทำงานร่วมกับทีม Social and Community Impact ของ Nike กล่าว “แต่สิ่งที่คุณทำได้คือให้พวกเขาได้มีโอกาสทบทวนความรู้สึกของตัวเอง และได้ข้อสรุปด้วยตัวของตัวเอง”
ภายในเวลา 5 วันติดต่อกัน ลองชวนลูกมาออกกำลังกายไปพร้อมกับคุณในโปรแกรม Fitness Adventure with Brian & Bella Nunez หรือหากิจกรรมอื่นที่ช่วยกระตุ้นหัวใจ (เช่น วิ่งไล่จับในสวนหลังบ้าน) โดย Cutaia กล่าวว่า ในทุกเช้าตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป ให้คุณถามคำถามเด็กๆ ว่าพวกเขารู้สึกอย่างไร เช่น “วันนี้รู้สึกว่ามีอะไรแตกต่างจากเดิมไหม รู้สึกแรงเยอะขึ้นไหม นอนหลับสนิทกว่าเดิมหรือเปล่า อยากทำแบบเดิมอีกไหม” คำถามพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นให้เด็กๆ สังเกตเห็นความรู้สึกและผลลัพธ์ที่พวกเขาอาจตระหนักด้วยตัวเองไม่ได้ โดยไม่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองกำลังถูก “โน้มน้าว” ด้วยอะไรบางอย่างอยู่
“ผู้ใหญ่มักจะลงมือทำเมื่อ 'เหตุผล' เป็นวิทยาศาสตร์ แต่ปกติแล้วเด็กๆ จะมีแรงบันดาลใจมากกว่าถ้า 'เหตุผล”' เกี่ยวกับนิทานหรือเรื่องเล่า”
Brian Nunez, Nike Master Trainer
คุณสามารถต่อยอดจากตรงนั้นได้ หลังจากออกกำลังกายเป็นประจำ 2-3 สัปดาห์ Cutaia แนะนำให้ถามคำถามกับเด็กๆ เช่น “ลูกรู้สึกยังไงกับร่างกายของตัวเองบ้าง” หรือ “อะไรที่ลูกเคยคิดว่าร่างกายทำไม่ได้ แต่จริงๆ แล้วทำได้บ้าง” สิ่งที่คุณทำจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเด็กๆ เกิดการเชื่อมโยงกับนิสัยรักสุขภาพ และจิตใจของพวกเขาก็น่าจะเข้ามารับช่วงต่อเองตามธรรมชาติ “ให้ชีววิทยาเป็นคนจัดการ ไม่ต้องไปยัดเยียดเรื่องนี้ให้เด็กๆ” เธอกล่าว “ร่างกายของเราพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวอยู่แล้ว เมื่อเด็กๆ ได้ออกกำลังกายมากพอ พวกเขาจะรู้เองว่าการขยับร่างกายเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพวกเขา”
อาจดูเป็นความคิดที่ดีถ้าจะสอนเด็กๆ ให้รู้จักข้อดีทั้งหมดของการออกกำลังกาย แต่เราไม่แนะนำให้คุณยกเรื่องชีววิทยามาพูด “ผู้ใหญ่มักจะลงมือทำเมื่อ 'เหตุผล' เป็นวิทยาศาสตร์ แต่ปกติแล้วเด็กๆ จะมีแรงบันดาลใจมากกว่าถ้า 'เหตุผล' เกี่ยวกับนิทานหรือเรื่องเล่า” Brian Nunez ผู้เป็น Nike Master Trainer กล่าว
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะบอกลูกว่าการท่าย่อตัวกระโดดจะทำให้ขาเกิดความแข็งแรงและมั่นคง ให้เปลี่ยนมาเล่าว่า มีกบหิวโซตัวหนึ่งอยากให้ขาของตัวเองแข็งแรงและรวดเร็ว เพื่อจะได้กระโดดข้ามบ่อน้ำไปจับแมลงเยอะๆ และการฝึกกระโดดจะทำให้กบตัวนั้นรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ในครั้งถัดไปที่เด็กๆ ฝึกท่าที่เน้นความรวดเร็ว เช่น ท่ากระโดดตบ ขณะทำท่าลองบอกเด็กๆ ว่านักเต้นหรือนักบาสคนเก่งๆ ที่พวกเขาชอบ ทุกคนขยับเท้าได้อย่างคล่องแคล่วก็เพราะออกกำลังกายแบบนี้กัน
เมื่อคุณจำกัดกรอบให้อยู่ในสิ่งที่เด็กๆ เข้าใจและสนใจ ทุกคนก็มีแนวโน้มที่จะอยากออกกำลังกายและสนุกไปด้วยมากขึ้น
คุณสามารถต่อยอดจากตรงนั้นได้ หลังจากออกกำลังกายเป็นประจำ 2-3 สัปดาห์ Cutaia แนะนำให้ถามคำถามกับเด็กๆ เช่น “ลูกรู้สึกยังไงกับร่างกายของตัวเองบ้าง” หรือ “อะไรที่ลูกเคยคิดว่าร่างกายทำไม่ได้ แต่จริงๆ แล้วทำได้บ้าง” สิ่งที่คุณทำจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเด็กๆ เกิดการเชื่อมโยงกับนิสัยรักสุขภาพ และจิตใจของพวกเขาก็น่าจะเข้ามารับช่วงต่อเองตามธรรมชาติ “ให้ชีววิทยาเป็นคนจัดการ ไม่ต้องไปยัดเยียดเรื่องนี้ให้เด็กๆ” เธอกล่าว “ร่างกายของเราพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวอยู่แล้ว เมื่อเด็กๆ ได้ออกกำลังกายมากพอ พวกเขาจะรู้เองว่าการขยับร่างกายเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพวกเขา”
อาจดูเป็นความคิดที่ดีถ้าจะสอนเด็กๆ ให้รู้จักข้อดีทั้งหมดของการออกกำลังกาย แต่เราไม่แนะนำให้คุณยกเรื่องชีววิทยามาพูด “ผู้ใหญ่มักจะลงมือทำเมื่อ 'เหตุผล' เป็นวิทยาศาสตร์ แต่ปกติแล้วเด็กๆ จะมีแรงบันดาลใจมากกว่าถ้า 'เหตุผล' เกี่ยวกับนิทานหรือเรื่องเล่า” Brian Nunez ผู้เป็น Nike Master Trainer กล่าว
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะบอกลูกว่าการท่าย่อตัวกระโดดจะทำให้ขาเกิดความแข็งแรงและมั่นคง ให้เปลี่ยนมาเล่าว่า มีกบหิวโซตัวหนึ่งอยากให้ขาของตัวเองแข็งแรงและรวดเร็ว เพื่อจะได้กระโดดข้ามบ่อน้ำไปจับแมลงเยอะๆ และการฝึกกระโดดจะทำให้กบตัวนั้นรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ในครั้งถัดไปที่เด็กๆ ฝึกท่าที่เน้นความรวดเร็ว เช่น ท่ากระโดดตบ ขณะทำท่าลองบอกเด็กๆ ว่านักเต้นหรือนักบาสคนเก่งๆ ที่พวกเขาชอบ ทุกคนขยับเท้าได้อย่างคล่องแคล่วก็เพราะออกกำลังกายแบบนี้กัน
เมื่อคุณจำกัดกรอบให้อยู่ในสิ่งที่เด็กๆ เข้าใจและสนใจ ทุกคนก็มีแนวโน้มที่จะอยากออกกำลังกายและสนุกไปด้วยมากขึ้น